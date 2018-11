Es wartet erneut ein Wochenende mit jeder Menge Live-Sport. Die Bundesliga ist aus der Länderspielpause zurück. Am Samstag sind sowohl der FC Bayern als auch der BVB im Einsatz.

Doch auch im Wintersport ist jede Menge los. Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen feiert in Lake Louise seinen Saisonauftakt. Zudem gibt Severin Freund bei den Skispringen nach fast zwei Jahren sein lang ersehntes Comeback.

In der Formel 1 steht das Qualifying zum Saisonfinale in Abu Dhabi an.

In der NBA haben die Golden State Warriors zurück in die Erfolgsspur gefunden. In dieser befinden sich weiter auch die Oklahoma City Thunder um Dennis Schröder. Der Deutsche glänzte gegen die Charlotte Hornets erneut.

Das ist passiert

NBA: Schröder und Westbrook glänzen gemeinsam

Die Oklahoma City Thunder sind in der NBA weiter auf Kurs. Auch die Charlotte Hornets können Dennis Schröder und Co. nicht stoppen. Dabei gibt es eine Premiere. (Zum Bericht)

NBA: Warriors zurück in der Erfolgsspur

Die Golden State Warriors finden gegen die Portland Trail Blazers wieder in die Erfolgsspur. Durant und Thompson sorgen für einen ungefährdeten Erfolg. (Zum Bericht)

NBA: LeBrons Lakers siegen weiter

Die Los Angeles Lakers finden immer besser in Form. Der Sieg gegen die Utah Jazz ist der siebte aus den vergangenen acht Spielen für das Team von LeBron James. (Zum Bericht)

Bundesliga: Doppelpack Volland! Leverkusen schafft Befreiungsschlag

In einer heiß umkämpften Partie zum Auftakt des 12. Bundesliga-Spieltags setzt sich Bayer Leverkusen gegen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart durch. Kevin Volland glänzt mit einem Doppelpack. (Zum Bericht)

2. Bundesliga: Fürths Last-Minute-Tor vermiest Oennings Einstand

Beim Debüt von Trainer Michael Oenning dreht der FC Magdeburg in Fürth die Partie nach Rückstand. Doch kurz vor Schluss drehen die Hausherren die Partie. (Zum Bericht)

DEL: EHC Red Bull München patzt in der Overtime

Meister EHC Red Bull München kassiert am 20. Spieltag der DEL eine überraschende Heimniederlage. Die Adler Mannheim bauen mit einem Dreier die Tabellenführung aus. (Zum Bericht)

U21-EM: Pirlo beschert DFB-Team gutes Los

Die deutsche U21 trifft bei der EM 2019 auf Serbien, Dänemark und Österreich. Die Auslosung nimmt eine italienische Legende vor. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Bundesliga: FC Bayern bläst zur Jagd auf den BVB

Rekordmeister Bayern München will seine Aufholjagd in der Bundesliga auf den auf sieben Punkte entrückten Tabellenführer Borussia Dortmund starten. Der Titelverteidiger hat dabei einen Heimsieg gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: FC Bayern - Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) fest eingeplant. Die Münchner hoffen zudem auf einen Ausrutscher des BVB beim FSV Mainz 05 (Bundesliga: Mainz 05 - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Abendspiel treffen die Altmeister Schalke 04 und 1. FC Nürnberg (Bundesliga: FC Schalke - 1. FC Nürnberg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) aufeinander.

Formel 1: Qualifying zum Grand Prix von Abu Dhabi

Beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi werden die Startplätze ausgefahren. Im Qualifying wird erneut mit einer Dominanz der Mercedes-Silberpfeile gerechnet, allen voran Weltmeister Lewis Hamilton. Allerdings will Ferrari-Star Sebastian Vettel dem neuen Champion in die Suppe spucken (Formel 1, Großer Preis von Abu Dhabi: 3. Training bzw. Qualifying ab 10 Uhr bzw. 14 Uhr).

Ski Alpin: Kitzbühel-Sieger Dreßen bestreitet erstes Rennen

Zehn Monate nach seinem Triumph auf der berühmt-berüchtigten "Streif" in Kitzbühel beginnt für Thomas Dreßen mit der Abfahrt in Lake Louise (Ski Alpin, Abfahrt in Lake Louise ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) der WM-Winter. Der 25-Jährige zählt beim Saisonstart der Speedspezialisten in Kanada zu den Anwärtern auf einen Podestplatz. Auch bei den Frauen geht es wieder rund. In Killington steht der Riesenslalom (Ski Alpin: Riesenslalom ab 15.45 Uhr im LIVETICKER)mit Viktoria Rebensburg auf dem Programm.

Skispringen: Freund kehrt auf die Schanze zurück

Im finnischen Kuusamo steigt der zweite Weltcup der noch jungen Skisprung-Saison (Skispringen in Kuusamo, Einzel ab 16.30 Uhr im LIVETICKER). Severin Freund kehrt wie geplant nach fast zwei Jahren ins deutsche Weltcup-Team zurück. Der 30-Jährigen gehört zum siebenköpfigen Aufgebot von Bundestrainer Werner Schuster

