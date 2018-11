Die Schach-Weltmeisterschaft 2018 kommt in ihre finale Phase. Seit dem 9. November duelliert sich der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) mit seinem Herausforderer Fabiano Caruana aus den USA.

Nach den ersten elf Spielen konnte jedoch noch kein Kontrahent das Brett als Sieger verlassen, die Schach-Fans müssen somit weiterhin auf den ersten Sieg der Schach-WM 2018 warten.

Elf Unentschieden in Folge gab es bei einer Schach-WM noch nie. Beide Spieler haben einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Die zwölfte und somit letzte reguläre Partie der Schach-WM geht am Montag, 26.11.2018 ab 16 Uhr über die Bühne. Der Sieger dieser Partie darf sich die Schach-Krone aufsetzen und ist Weltmeister.

Schach-WM: Entscheidung im Tie-Break?

Sollte es in der zwölften Partie jedoch das nächste Remis geben, folgt am Mittwoch ein Tiebreak.

Dabei werden zunächst vier Partien im Schnellschach gespielt, bei denen die Bedenkzeit auf 25 Minuten verkürzt wird. Wenn danach immer noch kein Gewinner feststeht, folgen maximal zehn Partien im Blitzschach mit nur noch fünf Minuten Bedenkzeit.

Sollte es auch danach beim Remis bleiben, fällt die Entscheidung in der Variante "Armageddon". Dabei hat Weiß fünf und Schwarz nur vier Minuten Bedenkzeit.

Falls es zum erneuten Remis kommen sollte, wird dafür Schwarz zum Sieger erklärt. Bislang wurde noch keine Schach-WM im "Armageddon" entschieden, zwischen Carlsen und Caruana könnte es aber der letzte Ausweg sein.

Schach-WM 2018 LIVE im Stream & Ticker:

TV: -

Livestream: worldchess

Liveticker: worldchess

Schach-WM 2018 - Die Partien im Überblick

Die beiden Schach-Großmeister starteten spektakulär in die Schach-WM 2018.

Mit insgesamt 115 Zügen und einer Spieldauer von über sieben Stunden geht das Auftakt-Duell der diesjährigen Schach-WM als zweitlängstes WM-Duell in die Geschichtsbücher ein. Nur die fünfte Partie der Weltmeisterschaft 1978 zwischen Anatolij Karpow und Wiktor Kortschnoi dauerte mit 124 Zügen länger.

In der zweiten Partie konnte Caruana den Titelverteidiger zwischenzeitlich in arge Bedrängnis bringen. Hatte Carlsen seinen Herausforderer in der Auftaktpartie noch mit seinem aggressiven Spiel stark unter Druck gesetzt und den Sieg mehrmals aus der Hand gegeben, so hatten die beiden im zweiten Duell schlussendlich keine große Mühe, das Remis zu erreichen.

In der dritten Partie wurde von beiden Spielern wenig Risiko eingegangen. Zwar versuchte Caruana zu Beginn den Weltmeister zu überraschen, doch Carlsen reagierte schlagfertig und somit einigten sich beide Spieler nach 49 Zügen auf das dritte Remis im dritten Spiel.

Im vierten Duell begann Carlsen mit der Englischen Eröffnung, schaffte es jedoch zu keinem Zeitpunkt der Partie, seinen Kontrahenten unter Druck zu setzen. Nach nur 34 Zügen endete somit auch das vierte Duell mit einer Punkteteilung.

In Duell fünf übte der mit den schwarzen Steinen spielende Carlsen in einer dynamisch geführten Partie Druck aus, konnte aber gegen die präzise Verteidigung seines Kontrahenten Caruana keinen Vorteil erzielen. Nach 34 Zügen bestand auf dem Schachbrett erneut der materielle Ausgleich.

Auch im sechsten und siebten Aufeinandertreffen konnte keiner der beiden Kontrahenten das Brett als Sieger verlassen. In der siebten Partie zeigt sich vor allem, dass der Weltmeister Carlsen auch in seiner vierten Weißpartie erneut keinen Druck aufbauen kann.

In der achten Partie startete Caruana forsch, schenkte den möglichen Sieg jedoch mit einem schwachen Bauernzug her. Der Herausforderer riskierte erstmals die offene Variante des Sizilianers und stand im Mittelspiel klar besser. Nach dem Fehler Caruanas erreichte Carlsen das achte Remis im achten Spiel.

Im neunten Duell konnte der amtierender Weltmeister trotz großen Drucks aus der Englischen Eröffnung heraus und eines großen Zeitvorteils seinen Kontrahenten nicht bezwingen. Zwar hatte Caruana einige schwierige Phasen zu überstehen, fand aber stets gut gewählte Verteidigungszüge.

Im zehnten Aufeinandertreffen wogte die Stellungsbewertung hin und her, doch keiner konnte einen Vorteil daraus ziehen. Im 45. Zug überspannte der Norweger seine Gewinnversuche und kam durch einen unbedachten Königszug selbst unter Druck. Das hervorgehende Turmendspiel mit Minusbauer hielt er allerdings souverän remis.

Auch in der elften Partie haben sich Carlsen und Caruana auf Remis geeinigt. In einer über weite Strecken spannungslosen Partie, konnte sich keiner der beiden Spieler einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Carlsen eröffnete die Partie mit einem Doppelschritt des e-Bauerns, es kam anschließend zu einer Hauptvariante der Russischen Verteidigung. Im weiteren Verlauf tauschten die Konkurrenten früh die Damen, nach zweieinhalb Stunden einigten sich die beiden Duellanten auf das Remis.

Zeitplan der Schach-WM 2018:

-- bereits absolviert --

1. Runde (09.11.): Remis, Dauer: 7 Stunden 2 Minuten, 115 Züge

2. Runde (10.11.): Remis, Dauer: 3 Stunden 12 Minuten, 49 Züge

3. Runde (12.11.): Remis, Dauer: 4 Stunden 11 Minuten, 49 Züge

4. Runde (13.11.): Remis, Dauer: 2 Stunden 40 Minuten, 34 Züge

5. Runde (15.11.): Remis, Dauer: 3 Stunden 10 Minuten, 34 Züge

6. Runde (16.11.): Remis, Dauer: 6 Stunden 30 Minuten, 80 Züge

7. Runde (18.11.): Remis, Dauer: 3 Stunden 38 Minuten, 40 Züge

8. Runde (19.11.): Remis, Dauer: 3 Stunden 44 Minuten, 38 Züge

9. Runde (21.11.): Remis, Dauer: 3 Stunden 28 Minuten, 56 Züge

10. Runde (22.11.): Remis, Dauer: 5 Stunden 23 Minuten, 54 Züge

11. Runde (24.11.): Remis, Dauer: 2 Stunden 31 Minuten, 55 Züge

-- weiterer Zeitplan --

Montag, 26. November – 12. Runde

Dienstag, 27. November – Ruhetag

Mittwoch, 28. November – ggf. Tie-Break