Traumstart für Alexander Zverev bei den ATP-Finals in London: Der 21-Jährige setzte sich bei seinem Auftaktmatch in zwei Sätzen gegen Marin Cilic durch. Am Abend steigt mit Novak Djokovic noch der Weltranglistenerste ins Turnier ein.

Neben Tennis blickt die Sportwelt auf den Grand Slam of Darts, wo Max Hopp und Martin Schindler am dritten Spieltag gehörig unter Druck stehen.

Das ist passiert

- Fußball: Real befördert Solari

Santiago Solari wird vom Interims-Coach zur Dauerlösung als Cheftrainer von Champions-League-Sieger Real Madrid. Das bestätigte der spanische Verband FFF der Nachrichten-Agentur AFP. Eine Bestätigung vonseiten der Madrilenen steht allerdings noch aus. Die Königlichen hatten nur 14 Tage Zeit, den Argentinier Solari als Interimslösung nach der Trennung von Julen Lopetegui arbeiten zu lassen. Am Montag lief diese Frist ab, entweder muss der Trainer zur Dauerlösung befördert oder ein neuer Coach verpflichtet werden. (Zum Bericht)

- Fußball: Embolo fehlt Schalke lange

Schock für den FC Schalke: Breel Embolo fällt nach einem Bruch des linken Fußes für unbestimmt Zeit aus. Der 21 Jahre alte Stürmer hatte sich die Verletzung bei der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt zugezogen. Embolo war noch am Montag zur Schweizer Nationalmannschaft gereist, dort wurde nun aber die Fraktur im Fuß festgestellt. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev ringt Cilic nieder

Start nach Maß: Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch bei den ATP Finals in London für sich entschieden. Der Hamburger setzte sich mit 7:6, 7:6 gegen den Kroaten Marin Cilic durch. Im zweiten Spiel des Abends treffen der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien und der US-Amerikaner John Isner aufeinander. (Zum Bericht)

- Golf: Langer gewinnt Gesamtwertung

Bernhard Langer hat zum fünften Mal in seiner Karriere die Gesamtwertung der Spieler über 50 Jahre gewonnen. Der 61-Jährige aus Anhausen beendete am Sonntag das letzte Turnier der Saison in Phoenix auf dem 13. Rang und setzte sich im Ranking letztlich vor dem US-Amerikaner Scott McCarron durch. Zudem belegte Langer zum siebten Mal in Serie den ersten Platz der Geldrangliste. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- 2. Bundesliga: Duell der Punktgleichen

Wenn der VfL Bochum den SV Darmstadt 98 zum Abschluss des 13. Spieltags empfängt (2. Bundesliga: VfL Bochum - SV Darmstadt 98 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), dann ist es das Duell jener Teams, die exakt punktgleich sind in der 2. Bundesliga. Bochum ebenso wie Darmstadt weisen 27 Punkte auf, der Klub aus dem Ruhrpott ist lediglich wegen der besseren Tordifferenz vor den Lilien zu finden. Das kann sich am Montagabend ändern.

- 3. Liga: Wehen empfängt Jena

Auch in Liga drei rollt am Montag der Ball. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt Carl Zeiss Jena (3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena, 19 Uhr im LIVETICKER).Vor allem für Jena ist das Spiel ein enorm wichtiges gegen den Abstieg.

- ATP-Finals: Djokovic gefordert

Bei den ATP-Finals ist der Weltranglistenerste, Novak Djokovic, am Abend gefordert. Der Serbe trifft am ersten Spieltag in der Gruppe mit Zverev auf den US-Amerikaner John Isner. (ATP-Finals: Novak Djokovic - John Isner ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das sollten Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

In "Bundesliga Aktuell" präsentiert das Moderatoren-Team Oliver Schwesinger, Jochen Stutzky und Moderatorin Nele Schenker die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie dem internationalen Fußball. Das Magazin bietet News, Interviews, Meinungen und Hintergründe sowie Zahlen, Fakten, Statistiken und das Neueste aus den sozialen Medien. Darüber hinaus werden die Zuschauer mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten. (Bundesliga Aktuell ab 18.30 Uhr im TV und STREAM)

- Die Premier League Highlights, 12. Spieltag

Das Highlight-Magazin der Premiere League auf SPORT1: Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend ab 19 Uhr im TV Und STREAM wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst.

- Darts Live - Grand Slam of Darts - Gruppenspiele, 1. Runde

Beim Grand Slam of Darts trifft Max Hopp in der späten Session am Montag auf den Tabellenletzten Jim Williams und kann mit einem Sieg ins Achtelfinale einzuziehen. Noch mehr unter Druck ist Martin Schindler, für den gegen den Tabellenzweiten Mensur Suljovic ein Erfolg schon Pflicht ist. Vom 10. bis zum 18. November geht in Wolverhampton bereits zum zwölften Mal der Grand Slam of Darts über die Bühne. Allerdings wird das Turnier diesmal nicht in der gewohnten Civic Hall, sondern erstmals im Aldersley Leisure Village ausgetragen. Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teilnehmen. (20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Würgergriff und kuriose Tore: Mega-Spektakel im Superclasico! Im Final-Hinspiel der Copa Libertadores trennen sich die Boca Juniors und River Plate in einem hitzigen Duell mit Tätlichkeiten und kuriosen Toren unentschieden.

Würgegriff und kuriose Tore: Mega-Spektakel im Superclasico