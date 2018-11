Auch an diesem Wochenende ist in der Welt des Sports wieder allerhand geboten!

Alexander Zverev kämpft als erster Deutscher seit 15 Jahren beim ATP-Finale in London um den Einzug ins Endspiel. Doch die Hürde für den gebürtigen Hamburger in der Vorschlussrunde beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis ist groß, Zverev trifft auf Rekordsieger Roger Federer

Beim Grand Slam of Darts möchte Michael Unterbuchner gegen Ex-Weltmeister Gary Anderson das nächste Darts-Märchen schreiben.

Und auch der Wintersport nimmt Fahrt auf: In Levi steigt der Slalom der Damen und in Wisla starten die Skispringer in die neue Weltcup-Saison

Das ist passiert

- NBA: Irving führt Celtics zu Krimi-Sieg

Die Boston Celtics haben ohne Daniel Theis das Topspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Überragender Spieler auf dem Parkett war Bostons Point Guard Kyrie Irving mit 43 Punkten und 11 Assists. (Zum Bericht)

- NHL: Silber-Held Kahun verliert Duell gegen Ex-Coach Sturm

Olympia-Held Dominik Kahun hat das Duell gegen seinen früheren Bundestrainer Marco Sturm verloren. Der Stürmer der Chicago Blackhawks musste sich auf heimischen Eis Kellerkind Los Angeles Kings mit Co-Trainer Sturm in heimischer Halle mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Nations League: Oranje besiegelt Deutschlands Abstieg

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Nations League in die Liga B absteigen. Die Schützenhilfe von Weltmeister Frankreich bleibt in den Niederlanden aus. (Zum Bericht)

- Brasilien siegt im Prestigeduell

Im Prestigeduell zwischen Brasilien und Uruguay erzielt Superstar Neymar vom Punkt das Tor des Tages. Ein Bundesliga-Profi spielt 90 Minuten. (Zum Bericht)

- Darts: Krimi! Price ringt Whitlock nieder

In einer Nervenschlacht im Viertelfinale des Grand Slam of Darts behält Gerwyn Price gegen Simon Whitlock knapp die Oberhand. Mensur Suljovic hat weniger Mühe. (Zum Bericht)

- Euroleague: FC Bayern kann Moskau nicht stoppen

Die Basketballer des FC Bayern müssen sich in der Euroleague Mitfavorit ZSKA Moskau geschlagen geben. Schon in der ersten Hälfte sind die Münchner in Rückstand. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheim baut Tabellenführung aus

Tabellenführer Adler Mannheim gewinnt ein Offensivspektakel gegen die Kölner Haie und nutzt den Patzer von Meister München. Düsseldorf springt auf Rang drei. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Nations League: Italien möchte Portugal Gruppensieg abluchsen

Brisantes Duell in Liga A in der Gruppe 3: Italien braucht im Duell mit Portugal (Nations League: Italien - Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) einen Sieg, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Allerdings haben die Portugiesen noch eine Partie in der Hinterhand.

- Tennis: Zverev fordert Federer im Duell ums Finale

Alexander Zverev bekommt es bei den ATP Finals im Halbfinale mit Roger Federer (Tennis, ATP Finals: Alexander Zverev - Roger Federer ab 15 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Gegen den Schweizer möchte der Hamburger aber den Finaleinzug beim Saisonabschluss perfekt machen. Außerdem spielt Novak Djokovic gegen Kevin Anderson.

- Ski Alpin: Slalom-Queen Shiffrin heiß auf Sieg

Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin möchte beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi (Ski Alpin: Slalom von Levi ab 10.15 Uhr im LIVETICKER) die Konkurrenz in die Schranken weisen und gleich ein erstes Ausrufezeichen setzen. Für die deutschen Damen wäre ein Top15-Resultat bereits ein Erfolg.

- Skispringen: Siegen die DSV-Adler beim Auftakt?

Im polnischen Wisla findet der Auftakt des Skisprung-Weltcups (Skispringen: Teamspringen ab 16 Uhr im LIVETICKER) statt. Als erster Wettbewerb findet ein Teamspringen statt, wo die DSV-Adler um Olympiasieger Andreas Wellinger glänzen wollen. Doch auch Polen möchte beim Heimspiel um den Sieg mitspringen.

Das müssen Sie sehen

- Nächste Sensation von Unterbuchner?

Michael Unterbuchner hat beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) schon gewaltig für Furore gesorgt. Nun trifft er im Viertelfinale auf Ex-Weltmeister Gary Anderson und ist erneut krasser Außenseiter - wie auch schon gegen Achtelfinal-Gegner James Wade.

- Ronaldinho zaubert in Frankfurt

Brasilien-Legende Ronaldinho spielt beim Benefizspiel "Game of Champions" in Frankfurt (Game of Champions ab 14.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) an der Seite von Legenden wie Roberto Carlos gegen die Allstars von Eintracht Frankfurt, wo unter anderem Kevin-Prince Boateng aufläuft.

- Heißes Hessen-Derby in der BBL

Eines der brisantesten Duelle in der deutschen Basketball-Bundesliga steht auf dem Plan. Die Giessen 46ers empfangen die Fraport Skyliners (BBL: Giessen 46ers - Fraport Skyliners ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) aus Frankfurt. Während die Osthessen aus Gießen überraschend auf Rang vier liegen, sind die Gäste aktuell nur im Tabellenkeller auf Rang 15 zu finden. Mit einem Sieg im Derby können die Frankfurter aber zumindest ihre Fans versöhnen.

Das Video-Schmankerl

Er hat es immer noch - dieses ansteckende Grinsen. Ronaldinho zeigt sich vor dem Legendenspiel (Samstag ab 14:30 Uhr LIVE im TV) bester Laune und strahlt wie in alten Tagen.