Nach dem Thanksgiving-Spektakel in der NFL geht es mit jeder Menge Livesport ins Wochenende. In der Bundesliga kommt es zum Krisengipfel zwischen Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.

In Liga zwei gibt Michael Oenning sein Debüt Magdeburg-Trainer in Fürth und Bielefeld empfängt Duisburg.

Auch abgesehen von König Fußball hat die Sportwelt einiges zu bieten. Das Finale des Davis Cup zwischen Frankreich und Kroatien beginnt und in der DEL duellieren sich zwei bayerische Mannschaften.

Das ist passiert

- Fußball: Erste Elf der Hall of Fame gewählt

Die erste Elf in der neu installierten Hall of Fame des deutschen Fußballs wird von den Ehrenspielführern Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Lothar Matthäus angeführt. Dies gab das Deutsche Fußballmuseum am Donnerstag nach einer Wahl von führenden deutschen Sportjournalisten bekannt. (Zum Bericht)

- Fußball: Rummenigge nimmt Stellung zu Kahn-Gerüchten

Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich zu aktuellen Themen beim FC Bayern. Er sprach auch über die Gerüchte um Oliver Kahn, der ein Kandidat für die Neuausrichtung der Chefetage des Klubs in einer Zeit nach Präsident Hoeneß und Vorstandschef Rummenigge sein soll. (Zum Bericht)

- NFL: Thanksgiving-Spektakel: Saints weiter nicht zu stoppen

Die New Orleans Saints feiern an Thanksgiving ihren zehnten Sieg in Folge. Beim 31:17-Erfolg gegen die Atlanta Falcons war wieder einmal Verlass auf Quarterback Drew Brees. Zudem schlagen die Dallas Cowboys die Washington Redskins mit 31:23. Vor allem Ezekiel Elliott war in ganz großer Spiellaune. Ihrem Ruf als Überraschungsteam der Liga werden die Chicago Bears weiter gerecht und gewannen mit 23:16 auch das zweite Aufeinandertreffen gegen die Detroit Lions. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel gewinnt Verfolgerduell

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin an Tabellenführer Flensburg auf den Fersen. Dieser feiert den 14. Sieg im 14. Spiel. (Zum Bericht)

- Schach: Auch zehnte WM-Partie endet Remis

Das Duell zwischen Weltmeister Magnus Carlsen (27) und Herausforderer Fabiano Caruana (26) um dem Titel bei der Schach-WM steuert auf einen Tiebreak zu. Auch im zehnten Duell trennten sich der Titelträger aus Norwegen und sein US-Kontrahent mit einem Remis, somit steht es 5:5. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Kellerduell in Leverkusen

In der Freitagspartie des 12. Spieltags kommt es zum Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Leverkusen will im Kellerduell gegen das Tabellenschlusslicht die Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen. Der als Champions-League-Aspirant in die Spielzeit gestartete Werksklub darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, sonst droht vor allem Trainer Heiko Herrlich eine unruhige Vorweihnachtszeit.

- 2. Bundesliga: Oenning-Debüt als Magdeburg-Coach

Michael Oenning gibt sein Debüt als Trainer des Aufsteigers 1. FC Magdeburg. Der Tabellenvorletzte tritt nach zuletzt vier Niederlagen in Folge bei der SpVgg Greuther Fürth an (Fußball, 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Freitagsspiel des 14. Spieltags hat Arminia Bielefeld den MSV Duisburg (Fußball, 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - MSV Duisburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast.

- DEL: Bayerisches Derby zwischen Augsburg und Nürnberg

Die Thomas Sabo Ice Tigers stehen bei den Augsburger Panthern gehörig unter Druck. Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Nürnberger liegen aktuell nur auf Rang 12 in der Tabelle. Augsburg hingegen ist mit Rang fünf aktuell klar auf Playoffs-Kurs. Spitzenreiter Mannheim empfängt die Krefeld Pinguine und der EHC München hat die Bremerhaven Pinguins zu Gast. (Eishockey, DEL: Alle Spiele im Konferenz-Ticker)

- Formel 1: Saisonfinale in Abu Dhabi

Das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi beginnt mit den Freien Trainings (Formel 1, Großer Preis von Abu Dhabi: Freies Training ab 10 Uhr und ab 14 im LIVETICKER). Lewis Hamilton steht bereits als Weltmeister fest, doch Sebastian Vettel will sich nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden.

- Tennis: Erster Tag im Davis-Cup-Finale

Das Davis-Cup-Finale zwischen Frankreich und Kroatien (Tennis, Davis-Cup-Finale: Frankreich - Kroatien ab 14 Uhr in den LIVESCORES) in Lille markiert das Ende einer Ära. Das letzte 106. und letzte Finale im alten Modus verspricht noch einmal ein großes Tennis-Spektakel - die Begegnung beginnt mit dem Einzel zwischen Jeremy Chardy und Borna Coric, danach werden sich Jo-Wilfried Tsonga und Marin Cilic duellieren.

