Dieses Wochenende hält wieder eine geballte Ladung Spitzensport bereit.

In der Bundesliga liefern sich Borussia Dortmund und Bayern München ein Fernduell um die Tabellenspitze. Dazu gibt es Top-Fußball aus England zu genießen. Arsenal und Liverpool duellieren sich in der Premier League.

Am frühen Abend kämpfen die Rhein-Neckar Löwen in Veszprem um den Anschluss an die Spitze in der Champions League-Gruppe A.

Das ist passiert

Hopp scheitert beim Finale der World Series of Darts

Das war eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle für Max Hopp. Erst kamen bei dem 22-Jährigen große Glücksgefühle auf, weil er wegen der krankheitsbedingten Absage von Dawson Murschell ins Teilnehmerfeld des Finales der World Series Darts aufrückte. Dann lief in der ersten Runde beim Maximiser so gut wie gar nichts zusammen. Am Ende stand eine schnelle 1:6-Niederlage gegen den Engländer Dave Chisnall. Kurz zuvor musste auch Maik Langendorf mit 5:6 gegen Damon Heta (AUS) die Segel streichen. (Zum Bericht)

VfB-Krise wird immer schlimmer

Es wird einfach nicht besser im Schwabenland. Auch im dritten Spiel als VfB-Coach bleibt Markus Weinzierl ohne Punkt und Tor. Gegen Frankfurt zeigte der Tabellenletzte erneut eine äußerst dürftige Leistung, was von den Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert wurde. (Zum Bericht) Michael Reschke schloss nach dem Spiel einen Rücktritt aus und will sich der Verantwortung stellen.

PSG stellt neuen Europarekord auf

Das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain hört einfach nicht auf mit den Siegen. Gegen OSC Lille gab es bereits den zwölften Dreier für die Tuchel-Elf. Damit halten Neymar und Co. nun nicht mehr nur den französischen Startrekord, sondern haben auch den historisch besten Start in den europäischen Top-5-Ligen aufgestellt. Der bisherige Rekord kam von Tottenham Hotspur aus der Saison 1960/61. (Zum Bericht)

Mavs ohne Nowitzki im freien Fall

Die Dallas Mavericks kassieren die nächste Pleite. Auch gegen die Knicks gab es nichts zu holen, der verletzte Dirk Nowitzki konnte einmal mehr nur zuschauen. Immerhin: Super-Rookie Luka Doncic zeigte erneut eine starke Vorstellung. (Zum Bericht)

Schröder und OKC machen Wizards platt

Die Oklahoma City Thunder um Dennis Schröder und Russell Westbrook dominierten im Spiel gegen Washington nach Belieben. Die Partie ist schon nach der ersten Hälfte entschieden, daran ändert auch das Wizards-Debüt von Dwight Howard nichts. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Bundesliga: Bayern will Rekordsieg gegen Freiburg

Bayern München kämpft sich wieder Richtung Tabellenspitze. Da kommt der SC Freiburg gerade zur rechten Zeit. Die letzten 14 Heimspiele konnten die Münchner gegen Freiburg gewinnen. Noch ein Sieg und der Duell-Rekord von 15 Heimsiegen in Folge (gelang gegen den VfL Wolfsburg) wäre eingestellt (Bundesliga: FC Bayern – SC Freiburg ab15.30 Uhrim LIVETICKER). Dortmund will zur selben Zeit seine Tabellenführung gegen Wolfsburg verteidigen (Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Außerdem kommt es zum Kellerduell FC Schalke 04 gegen Hannover 96 (Bundesliga: FC Schalke 04 – Hannover 96 ab 15.30 im LIVETICKER). Bayer 04 Leverkusen will seinen Aufwärtstrend gegen TSG Hoffenheim bestätigen (Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im bayerischen Derby treffen der FC Augsburg und der 1. FC Nürnberg aufeinander (Bundesliga: FC Augsburg – 1. FC Nürnberg im LIVETICKER). Am Abend duellieren sich Hertha BSC Berlin und RB Leipzig (Bundesliga: Hertha BSC – RB Leipzig ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

2. Bundesliga: Tabellenschlusslicht Ingolstadt muss nach Kiel

Für den FC Ingolstadt 04 zählt bei Holstein Kiel nur ein Sieg. Mit drei Punkten wäre der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz möglich (2. Bundesliga: Holstein Kiel – FC Ingolstadt 04 ab 13.00 Uhr im LIVETICKER).

Dazu kommt es in der 2. Bundesliga noch zu den Partien MSV Duisburg gegen den SC Paderborn 07 (2. Bundesliga: MSV Duisburg - SC Paderborn 07 ab 13.00 Uhr im LIVETICKER) und Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga: Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg ab 13.00 Uhr im LIVETICKER)

Premier League: Özil fordert Klopp

Im Spitzenspiel der Premier League trifft mit dem FC Arsenal und FC Liverpool der Tabellenvierte auf den Tabellenzweiten. Mit einem Sieg würden Mesut Özil und seine Gunners an den Reds vorbeiziehen und zumindest vorübergehend den zweiten Platz übernehmen (Premier League: FC Arsenal – FC Liverpool ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Handball Champions League: Die Rhein-Neckar Löwen müssen zum KC Veszprem

Die Rhein-Neckar Löwen haben in ihrem sechsten Gruppenspiel ein schweres Auswärtsspiel in Veszprem. Mit je sechs Punkten nach fünf Spielen hat das Spiel für beide Teams richtungsweisenden Charakter (Handball Champions League: KC Veszprem – Rhein-Neckar Löwen ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Das sollten Sie sehen

Wasserball Champions League: WASPO 98 Hannover will den ersten Gruppensieg

Am zweiten Spieltag der Gruppe B trifft Hannover auf Olympiakos Piräus. Die Niedersachsen waren mit einem Unentschieden in die Gruppe gestartet und wollen nun den ersten Sieg (Wasserball LEN Champions League: WASPO 98 Hannover – Olympiakos Piräus ab 18.25 Uhr LIVE im TV und STREAM)

College Football: Clemson Tigers gegen die Louisville Cardinals

Im Collegefootball treffen die Clemson Tigers und auf die Louisville Cardinals aufeinander. Die Clemson Tigers sind in dieser Saison noch ungeschlagen und wollen diese Serie ausbauen (College Football: Clemson Tigers – Louisville Cardinals ab 17.00 Uhr LIVE auf SPORT1 US)

Das Video-Schmankerl

