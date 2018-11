Die DFB-Frauen wollen ihren scheidenden Interims-Trainer Horst Hrubesch mit einem Sieg verabschieden.

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton nimmt derweil weiter an Fahrt auf. Am letzten Spieltag der Gruppenphase trifft der Deutsche Michael Unterbuchner auf Ian White aus England.

In der Qualifikation zur Volleyball-Champions-League können die United Volleys aus Frankfurt mit einem Sieg gegen den griechischen Pokalsieger PAOK Thessaloniki den Einzug in die Gruppenphase perfekt machen.

Das ist passiert

- Bochum hält Kontakt zur Spitze

Der VfL Bochum feiert den fünften Sieg der Saison und verbessert sich mit nun 20 Punkten auf Tabellenplatz fünf. Zum Mann des Abends beim 1:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 avancierte Tom Weilandt. Der Rechtaußen schloss eine schöne Einzelaktion aus 18 Metern (62.) zum Sieg gegen die auswärtsschwachen Lilien ab. Bereits in der ersten Halbzeit hatte er mit einem Pfostenschuss die bis dato beste Möglichkeit der Partie.

- Djokovic feiert Auftaktsieg

Novak Djokovic ist mit einem Sieg in die ATP World Finals gestartet. Der Weltranglistenerste setzte sich im Duell mit dem Aufschlagriesen John Isner klar in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3 durch. Im zweiten Gruppenspiel trifft der Serbe am Mittwoch auf Alexander Zverev, der sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Marin Cilic gewann.

- Hopp und Schindler beim Grand Slam of Darts gescheitert

Für die beiden Deutschen Max Hopp und Martin Schindler ist der Grand Slam of Darts bereits beendet. Während Schindler immerhin sein abschließendes Gruppenspiel gegen Mensur Suljovic gewinnen konnte, verabschiedete sich der "Maximiser" mit einer bitteren 4:5-Niederlage gegen Jim Williams aus Wolverhampton.

- NFL: Giants schlagen 49ers im Krisengipfel

Die New York Giants haben die Talfahrt gestoppt und nach fünf Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren können. Das Team um Quarterback Eli Manning bezwang die San Francisco 49ers in einem dramatischen Monday Night Game knapp mit 27:23. Manning brillierte dabei mit drei Touchdown-Pässen. (Zum Bericht)

- NBA: Warriors verlieren Overtime-Krimi

Die Golden State Warriors haben ohne ihren angeschlagenen Superstar Steph Curry die dritte Niederlage in der laufenden NBA-Saison kassiert. Gegen die Los Angeles Clippers rettete sich der Champion zwar dank eines starken Schlussviertels (25:16) zum 106:106 in die Overtime. In den zusätzlichen fünf Minuten ging dem Top-Favoriten dann aber etwas überraschend die Luft aus. Die Clippers, die quasi die gesamte Spielzeit über in Führung gelegen hatten, blieben cool und machten mit 121:116 den Sack zu. (Zum Bericht)

- NBA: Schröder führt Thunder zum Sieg

Mit Nationalspieler Dennis Schröder in der Starting Five konnten die Oklahoma City Thunder den achten Sieg im neunten Spiel einfahren. Zwei Tage nach der bitteren 96:111-Niederlage gegen die Dallas Mavericks haben die Thunder wieder in die Erfolgsspur gefunden und die Phoenix Suns ungefährdet mit 118:101 bezwungen. (Zum Bericht)

- NBA: Horrorverletzung schockt NBA

Im Spiel zwischen den Brooklyn Nets und den Minnesota Timberwolves verletzt sich Nets-Shootingstar Caris LeVert schwer. Die NBA ist in Schock, die Superstars nehmen Anteil. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit prallte Shootingstar Caris LeVert von den Brooklyn Nets bei einem Block-Versuch mit Wolves-Rookie Josh Okogie zusammen, verdrehte sich bei der Landung unglücklich den rechten Knöchel und sank sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Nach minutenlanger Behandlung auf dem Court, während der es im Target Center mucksmäuschenstill wurde, wurde der 24-Jährige mit einer Trage aus der Halle und anschließend sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die niederschmetternde Diagnose: ein gebrochener rechter Knöchel. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Damen wollen Hrubesch mit Sieg verabschieden

Sieben Spiele, sieben Siege – so lautet die Bilanz von Interims-Nationaltrainer Horst Hrubesch. Nach dem zuletzt furiosen 5:2-Erfolg gegen Italien wartet im letzten Spiel unter der Leitung des 67-Jährigen ein echter Härtetest auf die DFB-Damen. In Erfurt kommt es zum Duell mit EM-Viertelfinalist Spanien (Freundschaftsspiel, Frauen: Deutschland – Spanien, ab 16 Uhr im LIVETICKER).

- MHP RIESEN wollen ersten Sieg

Noch immer warten die MHP RIESEN Ludwigsburg auf den ersten Sieg in der Basketball Champions League. Am sechsten Spieltag der Gruppenphase trifft das Team aus der Barockstadt auf UCAM Murcia. Mit fünf Siegen sind die Spanier ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A.

- United Volleys vor Einzug in die Gruppenphase

Letzte Hürde für die United Volleys Frankfurt auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League. Nach dem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde würde den Hessen bereits eine knappe Niederlage im Rückspiel gegen den griechischen Pokalsieger PAOK Thessaloniki zum erreichen der Hauptrunde reichen.

- Unterbuchner träumt von K.o.-Runde

Beim Grand Slam of Darts stehen die letzten Gruppenspiele an. Der Deutsche Michael Unterbuchner hofft nach der Auftaktniederlage gegen Gary Anderson und dem Sieg im zweiten Spiel noch auf das erreichen des Achtelfinales. Im letzten Spiel bekommt es der Münchner mit Routinier Ian White zu tun (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das sollten Sie heute sehen

