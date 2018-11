Der Abend hat für alle Fußball-Fans einiges zu bieten.

Das DFB-Team will im Test gegen Russland noch einmal Selbstvertrauen tanken, bevor es zum entscheidenden Duell gegen die Niederlande kommt. In der Nations League starten die ersten Teams in die finalen Partien. Ein besonderes Highlight ist die Begegnung Kroatien gegen Spanien.

Die Dallas Mavericks um die Deutschen Dirk Nowitzki und Maxi Kleber haben in der NBA mit ihrem Kantersieg für Furore gesorgt. Die Mavs deklassierten die Utah Jazz mit 118:68. Superstar LeBron James verewigt sich einmal mehr in den Geschichtsbüchern.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Mavs verpassen Jazz eine Abreibung

Die Dallas Mavericks kommen in der NBA immer besser in Fahrt. Das Team um den verletzten Superstar Dirk Nowitzki sorgte in seinem 14. Saisonspiel bei ihrem dritten Sieg in Serie für Furore. Die Mavs deklassierten die Utah Jazz in eigener Halle mit 118:68. Die überragende Defensive der Texaner ließ dabei in der zweiten Halbzeit nur 22 Punkte für den Gegner zu und stellte damit einen neuen Franchise-Rekord auf. (Zum Bericht)

- LeBron kassiert Chamberlain dank Gala

Superstar LeBron James hat in der NBA seinen nächsten Meilenstein erreicht. Der Forward zog dank seiner 44-Punkte-Gala beim 126:117-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers in der All-Time Scorerliste der Liga an Legende Wilt Chamberlain vorbei und rangiert nun auf dem fünften Platz. Auf Platz eins liegt Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten. Als nächstes nimmt James nun Michael Jordan ins Visier.

- Schwerin gewinnt Volleyball-Krimi

Die Frauen des SSC Palmberg Schwerin gewinnen in der Volleyball-Bundesliga gegen die Ladies in Black aus Aachen. Das Topspiel geht über die volle Distanz. (Zum Bericht)

- Handball: Flensburg und Löwen verlieren

Die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League deutliche Niederlagen gegen die Topteams aus Frankreich einstecken müssen. Trotz der Niederlagen halten beide deutschen Klubs Kurs auf die K.o.-Runde. (Zum Bericht)

- Ribery entschuldigt sich bei TV-Reporter

Bayern Münchens Altstar Franck Ribery hat sich angeblich beim französischen TV-Experten Patrick Guillou für die Auseinandersetzung nach dem 2:3 im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund entschuldigt. An dem Treffen in München sollen auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic teilgenommen haben. (Zum Bericht)

- 9-Darter bei Grand Slam of Darts

Zum Auftakt des Achtelfinales sorgte Dimitri van den Bergh gleich für einen Paukenschlag: Im Spiel gegen Stephen Bunting schraubte der 24-jährige Belgier im 15. Leg einen 9-Darter ins Board. Danach war Buntings Widerstand gebrochen und der "Dreammaker" zog ins Viertelfinale ein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- ATP Finals: Federer unter Druck

Rekordsieger Roger Federer spielt beim ATP-Finale in London gegen den Wimbledonfinalisten Kevin Anderson am letzten Gruppenspieltag um den Einzug in die K.o-Runde. Während Federer zu Beginn des Turniers der besten acht Spieler des Jahres gestrauchelt war, überzeugte der Turnierdebütant aus Südafrika bislang mit einer souveränen Leistung. Ihm ist sein Platz unter den besten Vier nur noch theoretisch zu nehmen. (ATP Finals: Federer vs. Anderson ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball: Deutschland will Selbstvertrauen tanken

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in Leipzig auf WM-Gastgeber Russland. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw will in dem Länderspiel Selbstvertrauen für das Duell gegen die Niederlande in der Nations League am Montag in Gelsenkirchen sammeln, das möglicherweise über den Klassenerhalt Deutschlands in der europäischen Eliteklasse entscheidet (Deutschland - Russland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball: Start der Gruppenfinals in der Nations League

Ab Donnerstag startet die Nations League in die Gruppenfinals, unter anderem mit der Begegnung zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Spanien (Nations League: Kroatien - Spanien Do., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Zagreb. Außerdem trifft der WM-Dritte Belgien in Brüssel auf die bereits abgestiegenen Isländer.

Das sollten Sie heute sehen

- Darts: Unterbuchner startet in K.o.-Runde

Im englischen Wolverhampton geht der Grand Slam of Darts in die heiße Phase - und SPORT1 überträgt LIVE (Grand Slam of Darts, Donnerstag ab 20 Uhr LIVE im Stream auf SPORT1, ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Am Abend tritt unter anderem der deutsche Überraschungsmann Michael Unterbuchner ans Oche. Für die Darts-Profis ist das Turnier der letzte große Härtetest vor der WM, die am 13. Dezember beginnt (LIVE im TV auf SPORT1).

- Topspiel in der Volleyball-Bundesliga

Die Saison in der Volleyball-Bundesliga der Männer ist noch jung, aber in Friedrichshafen kommt es am Donnerstag zu einem brisanten Kracher. Mitfavorit VfB Friedrichshafen empfängt den Serienmeister Berlin Recycling Volleys (Volleyball: VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys, Donnerstag ab 18:20 Uhr live im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Thomas Müller sorgt beim Kindertraining der Nationalspieler für Lacher: Erst verstolpert er den Okocha-Trick, dann scheitert er am leeren Tor.

Müller scheitert am Okocha-Trick, Trapp lacht sich schlapp