Was für ein Sportsonntag! Alexander Zverev holt den Titel bei den ATP-Finals und Gerwyn Price sorgt für eine Überraschung und Eklat beim Grand Slam of Darts.

Aber auch der Montag hat wieder Spitzensport zu bieten. Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich mit dem Spiel gegen die Niederlande von einem enttäuschenden Länderspieljahr.

In der HBL kommt es zum Spitzenspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen.

Das ist passiert

- ATP-Finals: Zverev erklimmt den Tennis-Thron

Als erster Deutscher seit Boris Becker hat Alexander Zverev die ATP-Finals gewonnen. Im Finale ließ er Novak Djokovic keine Chance und siegte klar in zwei Sätzen (6:4, 6:3). Nach 1:19 Stunden verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball. (Zum Bericht)

- Grand Slam of Darts: Price holt sich den Titel

Gerwyn Price wiederholt seinen Coup gegen Michael van Gerwen und schlägt im Finale auch Weltmeister Gary Anderson mit 16:13. Nach dem letzten Leg kam es noch zu unschönen Szenen. Nach einigen Provokationen während des Matchs verweigerte Anderson den Handschlag. Price verhöhnte seinen Kontrahenten dann noch im Interview. (Zum Bericht)

- LeBron brilliert bei Lakers-Sieg

Einmal mehr avancierte LeBron James in der NBA zum Matchwinner bei den Los Angeles Lakers. Bei den Miami Heat hat sich das Team um Superstar James mit 113:97 durchgesetzt. Der Forward brillierte gegen sein Ex-Team mit einer 51-Punkte-Gala und warf die Lakers quasi im Alleingang zum Sieg. Damit war James der mit Abstand beste Werfer der Partie und steuerte zudem acht Rebounds und drei Assists bei. (Zum Bericht) Die Golden State Warriors kassieren die dritte Niederlage in Folge und setzen ihren Negativtrend fort. Ohne Superstar Stephen Curry, der nach einer Verletzung noch immer pausiert, gab es für die Franchise beim 92:104 bei den San Antonio Spurs nichts zu holen. (Zum Bericht)

- Saints zerlegen Titelverteidiger Philadelphia

Die New Orleans Saints haben ihre Vormachtstellung in der NFL eindrucksvoll unterstrichen und den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles mit 48:7 in seine Einzelteile zerlegt. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers ist New Orleans nun seit neun Spielen in der NFL ungeschlagen und thront unangefochten an der Spitze der NFC South. Die Eagles (4-6) müssen dagegen arg um ihr Playoff-Ticket zittern. (Zum Bericht)

- Schach-WM: Siebtes Remis im siebten Spiel

Bei der Schach-WM endet auch die siebte Partie mit einem Remis. Weltmeister Magnus Carlsen konnte damit zum zweiten Mal in Folge seinen Weißvorteil nicht nutzen. Nach 3:40 Stunden einigten sich die beiden auf das Unentschieden. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern München bleibt ungeschlagen

Der FC Bayern München ist der BBL weiter das Maß aller Dinge. Auch im achten Spiel der Saison bleiben die Münchner ungeschlagen und rangieren souverän an der Tabellenspitze. Allerdings mussten sie sich den Erfolg beim Mitteldeutschen BC hart erkämpfen. ALBA Berlin setzte sich in einem richtigen Thriller gegen Brose Bamberg durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Nations League: Deutschland – Niederlande

Am Abend kommt es zum Aufeinandertreffen von Deutschland und den Niederlanden. Nach der missglückten Weltmeisterschaft und dem Abstieg aus der Gruppe A der Nations League will sich das DFB-Team aber mit einem Sieg im Prestigeduell gegen den Nachbarn verabschieden. (Nations League: Deutschland – Niederlande, ab 20.45 im SPORT1-LIVETICKER)

- HBL: SG Flensburg-Handewitt empfängt die Rhein-Neckar Löwen

Auf einen absoluten Leckerbissen können sich alle Handballfans freuen. Der Spitzenreiter aus Flensburg bekommt Besuch von den Rhein-Neckar Löwen. Die Norddeutschen sind aktuell noch ungeschlagen. Die Löwen brauchen einen Sieg, um den Anschluss zu Flensburg nicht zu verlieren. (DKB HBL: SG Flensburg-Handewitt – Rhein-Neckar Löwen, ab 18.30 Uhr LIVE im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Poker Carribean Adventure

Das PokerStars Caribbean Adventure (PCA) ist eine hochkarätige Turnierserie, die einmal im Jahr auf den Bahamas ausgetragen wird. Traditionell lockt das Poker-Event die Topstars der Szene an die Tische, hochkarätige Action. (Poker Carribean Adventure, ab 19.00 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- Eishockey - NHL On The Fly

Mit „On The Fly” präsentiert SPORT1 US das offizielle Highlight-Magazin der National Hockey League (NHL). Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen wie „Die schönsten Tore“ oder „Die besten Saves“ fester Bestandteil der Studiosendung. (Eishockey – NHL On The Fly, ab 21.55 Uhr auf SPORT1 US)

Das Video-Schmankerl des Tages

Dieses Jahr lief ja alles andere als berauschend für dem DFB. Stefan Raab wollte daher für etwas lockere Stimmung vor dem letzten Spiel gegen die Niederlande sorgen. Joshua Kimmich reagiert ganz cool darauf.

DFB-Strophe in Raabs Kiffer-Lied: Kimmich reagiert mit Humor