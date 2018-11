Der Saisonstart ist geglückt!

Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb von Wisla Platz zwei geholt. Das deutsche Quartett um Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Richard Freitag musste sich nur Polen geschlagen geben.

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals nach seinem Sieg über Roger Federer das Finale erreicht - als erster Deutscher seit Boris Becker.

Am Abend möchte Michael Unterbuchner das Darts-Märchen gegen Gary Anderson fortsetzen und Italien kämpft in der Nations League um den Gruppensieg.

Das ist passiert

- Skispringen: DSV-Adler fliegen auf Rang zwei

Die deutschen Skispringer haben beim Saison-Auftakt in Wisla das Teamspringen auf Rang zwei beendet. Die DSV-Adler mussten sich Polen geschlagen geben.

- Tennis: Zverev entzaubert Federer und erreicht Finale

Alexander Zverev gewinnt sein Halbfinale bei den ATP Finals gegen Roger Federer. Damit ist er der erste Deutsche im Endspiel seit 22 Jahren. (Zum Bericht)

- Darts: Dreister Trick? Furz-Ärger beim Grand Slam of Darts

Stunk beim Grand Slam of Darts, im wahrsten Sinne des Wortes: Ex-Weltmeister Gary Anderson und Wesley Harms beschuldigen sich gegenseitig einer Furz-Attacke. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Shiffrin gewinnt Slalom-Auftakt

Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin hat beim Auftakt in Levi gleich den ersten Sieg geholt. Die US-Amerikanerin ließ der Konkurrenz keine Chance. (Zum Bericht)

- Ronaldinho feiert Torgala

Ronaldinho präsentiert sich mit seinem Team "Ronaldinho & Friends" beim Legendenspiel in Frankfurt gegen die "Adler All Stars" in Torlaune. (Zum Bericht)

- Fußball: Jürgen Klopp sieht Zukunft in Mainz

In Mainz startete Jürgen Klopp seine Trainerkarriere. Eine Zeit, an die er sich gern erinnert. Daher will der Reds-Coach irgendwann wieder nach Mainz ziehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Nations League: Italien möchte Portugal Gruppensieg abluchsen

Brisantes Duell in Liga A in der Gruppe 3: Italien braucht im Duell mit Portugal (Nations League: Italien - Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) einen Sieg, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Allerdings haben die Portugiesen noch eine Partie in der Hinterhand.

Das müssen Sie sehen

- Nächste Sensation von Unterbuchner?

Michael Unterbuchner hat beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton (Grand Slam of Darts ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) schon gewaltig für Furore gesorgt. Nun trifft er im Viertelfinale auf Ex-Weltmeister Gary Anderson und ist erneut krasser Außenseiter - wie auch schon gegen Achtelfinal-Gegner James Wade.

- Heißes Hessen-Derby in der BBL

Eines der brisantesten Duelle in der deutschen Basketball-Bundesliga steht auf dem Plan. Die Giessen 46ers empfangen die Fraport Skyliners (BBL: Giessen 46ers - Fraport Skyliners ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) aus Frankfurt. Während die Osthessen aus Gießen überraschend auf Rang vier liegen, sind die Gäste aktuell nur im Tabellenkeller auf Rang 15 zu finden. Mit einem Sieg im Derby können die Frankfurter aber zumindest ihre Fans versöhnen.

Das Video-Schmankerl

Aufreizend lässig! Neymar-Elfer ärgert Uruguay

In London treffen Brasilien und Uruguay bei einem Testspiel aufeinander. Superstar Neymar wird erst ein Tor aberkannt, dann entscheidet er das Spiel für die Selecao