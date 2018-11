Die DFB-Frauen verpassen einen Sieg beim Abschied von Interimstrainer Horst Hrubesch.

Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton nimmt derweil weiter an Fahrt auf. Am letzten Spieltag der Gruppenphase trifft der Deutsche Michael Unterbuchner auf Ian White aus England.

In der Qualifikation zur Volleyball-Champions-League können die United Volleys aus Frankfurt mit einem Sieg gegen den griechischen Pokalsieger PAOK Thessaloniki den Einzug in die Gruppenphase perfekt machen.

Das ist passiert

- Hrubesch-Abschied: DFB-Frauen verpassen Sieg

Ausgerechnet beim letzten Hurra von Horst Hrubesch ist die Siegesserie der deutschen Fußballerinnen unter der Trainer-Ikone gerissen. Nach dem Startrekord mit sieben Erfolgen in sieben Spielen mussten sich der Interimscoach und seine "Mädels" im Härtetest gegen Spanien mit einem 0:0 begnügen. (Zum Bericht)

- Neuer Coach von Kerber steht fest

Angelique Kerber hat sich entschieden: Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Rainer Schüttler der neue Coach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin.

- Ribery droht nach Ohrfeigen-Eklat Ärger

Franck Ribery hat am Samstagabend den französischen TV-Experten Patrick Guillou tätlich angegriffen und soll ihn sogar geohrfeigt haben - unmittelbar nach dem 2:3 in Dortmund am Mannschaftsbus in der Buszufahrt des Signal-Iduna-Parks. Guillous katarischer Sender beIN Sports hat den Vorfall, von welchem die Bild zuvor berichtete, mittlerweile auch gegenüber der dpa bestätigt und erklärte, dass Ribery seinen 48-jährigen Landsmann "beschimpft und ihn körperlich angegriffen" habe. Nicht allein wegen des aktuellen Ohrfeigen-Skandals ist eine erneute Vertragsverlängerung höchst unwahrscheinlich. Ribery liefert seit Wochen auch sportlich kaum noch Argumente für ein weiteres Jahr bei den Bayern. (Zum Bericht)

- DFB-Stars zu FCB? Neuer weicht aus

WM-Gastgeber Russland (Deutschland - Russland Do., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ist die Generalprobe, spätestens gegen die Niederlande (Deutschland - Niederlande Mo., ab 20.45 Uhr im LIVTICKER) stehen Deutschlands Fußballer unter Zugzwang. In der Nations League geht es um den Klassenerhalt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel präsentieren sich Manager Oliver Bierhoff, Kapitän Manuel Neuer, Timo Werner, Leroy Sane und Julian Brandt vor Schülern in Leipzig. Dabei interessierten die jungen Fragesteller auch eventuelle Neuzugänge für den FC Bayern München. Die Fragen brachten Neuer ein ewnig ins Schwitzen. (Zum Bericht)

- Skandal-Schiri packt über Ibra aus

Zlatan Ibrahimovic ist ein polarisierender Mensch. Dass nicht jeder ein Fan seiner ungezähmten Art ist, hat jetzt ein Interview mit Tony Chapron gezeigt. "Er ist ein sehr nerviger Typ", sagte der ehemalige Schiedsrichter im Gespräch mit der englischen Zeitung The Sun.

"Nicht nur gegenüber Schiedsrichtern, auch seine Mitspieler greift er immer an und versucht ständig, Ärger mit den Gegnern zu provozieren", erzählte der Skandal-Schiri, der Anfang des Jahres seine Laufbahn gezwungenermaßen beendet hatte. Zwar halte er Ibrahimovic für einen fantastischen Spieler. Aber auf dem Feld sei der "verrückte Typ" ein anderer Mensch. "Es war sehr schwierig für mich als Schiedsrichter." (Zum Bericht)

- NBA: Horrorverletzung schockt NBA

Im Spiel zwischen den Brooklyn Nets und den Minnesota Timberwolves verletzt sich Nets-Shootingstar Caris LeVert schwer. Die NBA ist in Schock, die Superstars nehmen Anteil. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit prallte Shootingstar Caris LeVert von den Brooklyn Nets bei einem Block-Versuch mit Wolves-Rookie Josh Okogie zusammen, verdrehte sich bei der Landung unglücklich den rechten Knöchel und sank sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Nach minutenlanger Behandlung auf dem Court, während der es im Target Center mucksmäuschenstill wurde, wurde der 24-Jährige mit einer Trage aus der Halle und anschließend sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die niederschmetternde Diagnose: ein gebrochener rechter Knöchel. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- MHP RIESEN wollen ersten Sieg

Noch immer warten die MHP RIESEN Ludwigsburg auf den ersten Sieg in der Basketball Champions League. Am sechsten Spieltag der Gruppenphase trifft das Team aus der Barockstadt auf UCAM Murcia. Mit fünf Siegen sind die Spanier ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A.

- United Volleys vor Einzug in die Gruppenphase

Letzte Hürde für die United Volleys Frankfurt auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League. Nach dem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde würde den Hessen bereits eine knappe Niederlage im Rückspiel gegen den griechischen Pokalsieger PAOK Thessaloniki zum erreichen der Hauptrunde reichen.

- Federer droht Aus

Roger Federer steht bei den ATP-Finals mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Österreicher Dominic Thiem (Tennis, ATP-Finals: Roger Federer - Dominic Thiem ab 21 Uhr im LIVETICKER) braucht der Schweizer einen Sieg, um nicht bereits in der Vorrunde die Segel streichen zu müssen

Atalanta Bergamo knackt furios die Siegesserie von Inter Mailand weg. Beim 4:1-Triumph Stürmer Josip Ilicic sorgt mit einer kuriosen Szene für Schmunzeln.