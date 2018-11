Spitzensport en masse auch am Sonntag: Von Wintersport über Formel 1 bis Fußball ist bisher für jeden etwas dabei - und es kommt noch mehr:

Lewis Hamilton stellt auch im letzten Saisonrennen der Formel 1 seine Klasse unter Beweis. Die deutschen Kombinierer wiederum zeigen ihre Extraklasse in der Staffel und gewinnen den einzigen Staffelwettbewerb vor der WM in Seefelden. Dazu setzt sich Kroatien die Krone im Davis Cup auf.

Das ist passiert

- Formel 1: Hamilton düpiert Vettel

Auch im letzten Rennen der Saison zeigte Lewis Hamilton nochmals seine ganze Klasse. Bei einem souveränen Start-Ziel-Sieg feierte der Weltmeister seinen insgesamt elften Saisonerfolg vor dem zweitplatzierten Sebastian Vettel. Nico Hülkenberg sorgte mit einem Überschlag für eine Schrecksekunde, blieb aber unverletzt. Fernando Alonso verpasste in seinem letzten F1-Rennen die Punkteränge. (Zum Bericht)

- Nordische Kombination: DSV-Staffel triumphiert

Beim einzigen Staffelwettbewerb vor der WM in Seefelden (16. Februar bis 3. März) landete die deutsche Staffel ganz oben auf dem Podest. Nach dem Springen auf Rang zwei liegend sicherten sie sich in der Loipe noch den Sieg gegen Japan. (Zum Bericht)

- Davis Cup: Kroatien holt sich die Krone

Kroatien gewann den letzten Davis Cup im alten Modus vorzeitig gegen Frankreich. Den entscheidenden Punkt holte Marin Cilic mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Lucas Pouille. Für Kroatien war es der zweite Erfolg in dem prestigeträchtigen Wettbewerb. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Werder mit Last-Minute-Ausgleich

Beim SC Freiburg holten die kriselnden Bremer einen Punkt in Freiburg. Lange Zeit sah es nicht nach einem Teilerfolg für die Norddeutschen aus. Die Breisgauer dominierten das Spiel und erarbeiteten sich zahlreiche Chance. Aber durch mangelnde Chancenverwertung gaben sie Bremen die Möglichkeit zum Ausgleich, die Ludwig Augustinsson in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 1:1 nutzte. (Zum Bericht)

- Premier League: Arsenal-Sieg dank Aubameyang und Leno

Nach drei Remis in Folge feierte Arsenal einen wichtigen Sieg gegen AFC Bornemouth. Der frühere Dortmunder Aubameyang erzielte das entscheidende Tor zum 2:1. Bernd Leno hielt in der 90. Minute den Sieg fest. Mesut Özil kam nicht zum Einsatz. (Zum Bericht)

- Superclasico erneut verschoben

Der Superclasico zwischen River Plate und den Boca Juniors wird erneut verschoben. Das gab der Präsident des südamerikanischen Verband CONMEBOL am Sonntag rund drei Stunden vor dem ursprünglich geplanten Anstoß um 21 Uhr im Final-Rückspiel der Copa Libertadores bekannt (Zum Bericht). Wegen der Geschehnisse am Vortag hatte Boca mitgeteilt, nach wie vor nicht antreten zu wollen. Am Samstag hatten Fans von River Plate den Boca-Bus am Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen. Mehrere Spieler wurden dabei verletzt.

Das passiert heute

- BBL: München will weiße Weste behalten

Im Spitzenspiel der BBL kommt es zum Aufeinandertreffen von Tabellenführer Bayern München und dem Tabellendritten Giessen 46ers. Mit einem Sieg würden die Gäste auf den Spitzenreiter auf zwei Punkte heranrücken. (BBL 9. Spieltag: Bayern München – Giessen 46ers, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

- NFL: Panthers kämpfen um ihre Playoff-Chance

Am 12. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen der Carolina Panthers und den Seattle Seahawks. Nach zwei Niederlagen in Folge ist für die Panthers ein Sieg Pflicht, um das vorzeitige Saisonaus noch abzuwenden. (NFL 12. Spieltag: LIVE im SPORT1 LIVESCORES)

- Serie A: Derby-Zeit in Genua

In der Serie A kommt es am 13. Spieltag zum Genua-Derby. Der FC Genua empfängt den Lokalrivalen Sampdoria. In der Tabelle sind beide Teams in der unteren Tabellenhälfte. Ein Sieg wäre also nicht nur gegen den Stadtrivalen schön, sondern auch wichtig im Abstiegskampf. (Serie A 13. Spieltag: FC Genua – Sampdoria Genua, ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

Das sollten Sie sehen

- 2. Bundesliga: Auch in dieser Saison zeigt SPORT1 in der Sky-Produktion die Highlights der 2. Bundesliga. Heute war St. Pauli in Regensburg und Paderborn in Heidenheim im Einsatz. Dazu empfing Dresden Ingolstadt. (2. Bundesliga: Sky Sport News HD: 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr LIVE im FREE-TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl

Angesichts der letzten Ergebnisse und dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf ist die Stimmung bei Bayern München im Keller. Auch der Trainer ist nicht mehr vor Kritik verschont. Die Experten-Runde im CHECK24 Doppelpass ist sich dennoch einig: Die Krise des Rekordmeisters an Niko Kovac festzumachen, ist falsch.