Auch an diesem Sonntag war - und ist noch - in der Welt des Sports einiges geboten.

In der Bundesliga gewann Borussia Mönchengladbach und ist jetzt der neue Jäger von Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Auslosung zum Achtelfinale des DFB-Pokals hat einige spannende Duelle beschert. So muss der FC Bayern München bei Hertha BSC antreten, während der BVB Werder Bremen empfängt.

Im TV auf SPORT1 gibt es unter anderem noch die Highlights des 12. Spieltags der 2. Bundesliga und das Porsche GT Magazin zu sehen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Gladbach springt auf Platz zwei

Borussia Mönchengladbach hat durch einen verdienten Sieg im 47. Niederrhein-Derby Platz zwei der Fußball-Bundesliga erobert. Die Fohlenelf gewann das "S-Bahn-Duell" gegen Fortuna Düsseldorf am Ende problemlos mit 3:0 (0:0) und schoss den Nachbarn noch tiefer in die Krise. Thorgan Hazard per Doppelpack (48., Handelfmeter/82.) und Jonas Hofmann (67.) trafen für die Borussia. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: St. Pauli verdrängt Köln von Platz eins

Der FC St. Pauli hat vor dem Topspiel von Tabellenführer 1. FC Köln beim Zweiten Hamburger SV am Montag vorübergehend die Spitze der 2. Bundesliga übernommen. Trotz eines zwischenzeitlichen 0:1-Rückstands besiegten die Hamburger am Sonntag Arminia Bielefeld auf der Alm mit 2:1. (Zum Bericht).

- DFB-Pokal: Bayern müssen nach Berlin

Für Hertha BSC wird das Pokalfinale im eigenen Stadion eine große Herausforderung. Das Team von Trainer Pal Dardai hat in Bayern München für das Achtelfinale das große aber wohl auch schwierigste Los gezogen. Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss sich mit Werder Bremen auseinandersetzen. (Zum Bericht)

- Tennis: Djokovic verliert Paris-Finale

Die Siegesserie des 14-maligen Grand-Slam-Siegers Novak Djokovic ist im Finale des ATP-Masters in Paris gerissen. Der 31 Jahre alte Serbe, der am Montag Rafael Nadal (Spanien) an der Spitze der Weltrangliste ablöst, unterlag dem Russen Karen Chatschanow nach 1:38 Stunden 5:7, 4:6. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- NFL: Saints wollen Rams stoppen

Auch in Woche 9 ist in der NFL wieder jede Menge Action und Spannung geboten. Unter anderem kommt es zum Duell der New Orleans Saints und den noch ungeschlagenen Los Angeles Rams. Zum absoluten Kracher kommt es in der Nacht auf Montag. Ab 2.20 Uhr treffen die New England Patriots auf die Green Bay Packers. SPORT1 zeigt die aktuellen Spielstände in den LIVESCORES.

- Handball: Flensburg in CL gefordert

Nach den starken Auftritten in der Bundesliga will die SG Flensburg-Handewitt nun auch in der Champions League siegen. Dort liegen die Norddeutschen nach fünf Gruppenspielen mit vier Punkten auf Platz fünf. Einen Zähler mehr hat der heutige Gegner Skjern Handbold (Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt - Skjern Handbold ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) aus Dänemark vorzuweisen.

