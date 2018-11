Siegen oder fliegen - so lautete das Motto in der Nations League beim Duell zwischen Gastgeber England und Kroatien. Wer gewinnt steht im Final-Turnier, der Verlierer muss den bitteren Gang in Liga B antreten.

Serienmeister EHC Red Bull München will in der Deutschen Eishockey Liga den Rückstand auf Tabellenführer Adler Mannheim mit einem Sieg im Derby gegen die Straubing Tigers verkürzen.

Beim Grand Slam of Darts steht der Final-Tag auf dem Programm und in der BILD Super League Darts kämpfen die acht Finalisten um das letzte deutsche WM-Ticket.

Das ist passiert:

- NBA: OKC siegt erneut - Nächste Pleite für Warriors

Dennis Schröder hat seine Erfolgsserie mit Oklahoma City Thunder fortgesetzt. OKC und Schröder feierten mit dem 110:100 bei den Phoenix Suns den zehnten Sieg aus den zurückliegenden elf Spielen. Die Golden State Warriors musste dagegen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Gegen die Dallas Mavericks um Maximilian Kleber verlor der Meister mit 109:112. (Zum Bericht)

- NHL: Pleite für Draisaitls Oilers

Das kurze Zwischenhoch für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers war schnell wieder beendet. Nach dem jüngsten 6:2-Erfolg gegen Rekordmeister Montreal Canadiens mussten sich die Oilers im nächsten Kanada-Duell bei den Calgary Flames mit 2:4 geschlagen geben. Draisaitl legte einen Assist auf. (Zum Bericht)

- Rallye: Ogier zum sechsten Mal Weltmeister

Sebastien Ogier (Frankreich) ist zum sechsten Mal in Folge Rallye-Weltmeister. Dem Ford-Piloten genügte beim Saisonfinale in Australien ein fünfter Platz, um sich erneut die Krone aufzusetzen. Seine beiden Titelrivalen, der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und der Este Ott Tänak (Toyota), schieden am Schlusstag aus. (Zum Bericht)

- Modeste kehrt nach Köln zurück

Paukenschlag beim 1. FC Köln. Wie die Domstädter am Abend bekannt gaben, kehrt Anthony Modeste zurück an den Rhein. Der Stürmer, der zuletzt in China für Tianjin Quanjian auflief und bereits zwischen 2015 und 2017 das "Effzeh"-Trikot trug, unterschrieb einen bis 2023 gültigen Vertrag und ist ab sofort spielberechtigt.

- Unterbuchner scheitert an Anderson

Für Michael Unterbuchner ist der Grand Slam of Darts beendet. Der Bayer verlor sein Viertelfinale gegen den zweifachen PDC-Weltmeister Gary Anderson klar mit 6:16. Nach einem Blitzstart und 2:0-Führung verlor der Deutsche zunehmend die Kontrolle über das Match und gab in der Folge sechs Legs in Serie ab. Im Anschluss dominierte der Schotte nach Belieben, Unterbuchner gelangen nur noch vier Leg-Gewinne.

- Portugal erreicht Final Four

Als erstes Team erreicht Portugal das Finalturnier der Nations League. Dem Europameister reichte im Spiel gegen Italien ein torloses Unentschieden zum vorzeitigen Gruppensieg. Damit hat das abschließende Spiel gegen Polen am kommenden Dienstag keinerlei sportliche Bedeutung mehr. Die Osteuropäer stehen nach nur einem Punkt aus den bisherigen drei Spielen bereits als Absteiger fest.

Das passiert heute:

- Nations League: Showdown im Wembley! Kroatien braucht Sieg

Im Londoner Wembley treffen Kroatien und England (Nations League: England - Kroatien ab 15 Uhr im LIVETICKER) in einem brisanten Duell aufeinander. Der Sieger der Partie ist Gruppensieger, während der Verlierer absteigen muss. Bei einem Remis muss Vizeweltmeister Kroatien den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

- DEL: München möchte Boden auf Mannheim gut machen

Die Adler Mannheim sind Tabellenführer in der DEL und hat beim Tabellendritten ERC Ingolstadt (DEL: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim ab 19 Uhr im LIVETICKER) eine knifflige Auswärtsaufgabe vor der Brust. Meister München möchte im bayerischen Derby gegen die Straubing Tigers (DEL: EHC Red Bull München - Straubing Tigers ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) vorlegen und den Rückstand auf die Kurpfälzer wieder verringern.

- BBL: Kracher-Duell! Bamberg fordert ALBA

Die beiden Serienmeister der vergangenen Jahre treffen in Berlin aufeinander ( BBL: ALBA Berlin - Brose Bamberg ab 15 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams liegen mit je fünf Siegen und einer Niederlage hinter Spitzenreiter FC Bayern Basketball. Der Verlierer des Duells muss den Kontakt zum noch ungeschlagenen Spitzenreiter vorerst abreißen lassen. Die Berliner plagen große Verletzungssorgen, sodass die Gäste aus Franken als leichter Favorit in die Partie gehen dürften.

- Ski Alpin: Holt sich Hirscher den ersten Sieg?

Marcel Hirscher ist seit Jahren der dominierende Fahrer im Slalom. Beim Auftakt in Levi (Ski Alpin: Slalom der Männer ab 10.15 Uhr im LIVETICKER) kann er gleich ein erstes Ausrufezeichen setzen und die Konkurrenz in die Schranken weisen. Felix Neureuther fällt mit einem gebrochenen Daumen aus.

- Skispringen: Wellinger heiß auf ersten Sieg

Der erste Einzel-Wettbewerb der Saison steht an: Olympiasieger Andreas Wellinger möchte in Wisla (Skispringen: Einzelspringen ab 15 Uhr im LIVETICKER) gleich den ersten Sieg landen. Aber auch Lokalmatador Kamil Stoch und der Österreicher Stefan Kraft wollen ein Wörtchen mitreden.

Das müssen Sie sehen:

- Fußball: CHECK24 Doppelpass

Der CHECK 24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) mit Trainer Alexander Zorniger, Ex-Profi Simon Rolfes und DFB-Vize Rainer blickt auf das Länderspiel gegen die Niederlande voraus und beleuchtet die Folgen des Abstiegs in der Nations League.

- Darts: Wer holt sich das WM-Ticket?

In der BILD Super League Darts (ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) kämpfen die acht besten Profis um den Titel. Der Sieger des Turniers sichert sich das Ticket für den Start bei der PDC-WM in London im Alexandra Palace.

- Darts: Entscheidung beim Grand Slam of Darts

Tag der Entscheidung beim Grand Slam of Darts (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) im englischen Wolverhampton.

Das Video-Schmankerl des Tages:

Nur die Großen waren dabei: Ronaldinho, Dida, Roberto Silva & Co. sorgten mit vielen Frankfurter Legenden wie Ioannis Amanatidis und Maurizio Gaudino für ein tolles Fußballfest.