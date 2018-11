Niko Kovac hat sich nach dem desaströsen Defensiv-Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf unbeeindruckt von dem Rummel über seine Person gezeigt.

Bei Bayer Leverkusen geht der Umbruch an der Spitze derweil weiter, nach Jonas Boldt kündigte auch Rudi Völler seinen baldigen Rückzug an.

Am Abend ist der Hamburger SV in der zweiten Bundesliga gefordert. Gegen Union Berlin soll die Tabellenspitze zurückerobert werden.

Außerdem steht die Auslosung zur Darts-WM auf dem Programm. Auf SPORT1 gibt es zudem die Regionalliga LIVE.

Das ist passiert

- Rudi Völler kündigt Rückzug an

Bei der Vorstellung von Simon Rolfes erklärt Rudi Völler, dass er bei Bayer Leverkusen bald kürzer treten will. Dabei verrät er, wem er die Nachfolge-Rolle zutraut. (Zum Bericht)

- Kovac stimmt Hoeneß-Kritik zu

Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich vor seinem möglichen "Abschiedsspiel" sehr entschlossen gezeigt. "Ich war mein ganzes Leben ein Kämpfer. Zurückstecken, aufgeben, die weiße Flagge hissen, gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ich schaue immer nach vorne und werde immer kämpfen", sagte der FCB-Coach vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (ab 21:00 Uhr im LIVETICKER) gegen Benfica Lissabon bestimmt. (Zum Bericht)

- Ginter-Schock für Gladbach

Nationalspieler Matthias Ginter hat beim 4:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 am Sonntagabend eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers erlitten. Das teilte die Borussia am Montagvormittag mit. Bereits am Dienstag wird Ginter operiert. (Zum Bericht)

- Flörsch darf wieder nach Hause

Neun Tage nach ihrem schweren Unfall beim Weltfinale der Formel 3 in Macau hat die Münchner Rennfahrerin Sophia Flörsch von den Ärzten grünes Licht für die Heimreise nach Deutschland bekommen. "Heute fliege ich nach Hause", teilte die 17-Jährige am Montag über die sozialen Medien mit: "Ich bin so glücklich, in den nächsten Tagen meine Familie und meine Freunde wiederzusehen." (Zum Bericht)

- Iniesta berichtet von Depressionen

Der spanische Fußball-Weltstar Andres Iniesta, Teamkollege von Lukas Podolski beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe, hat im spanischen Fernsehen von einer Depression berichtet. Der 34-Jährige hatte sich im Jahr 2009 in psychologische Behandlung begeben und Medikamente genommen, um die depressive Phase zu überstehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 3. Liga: Preußen Münster empfängt Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig steht nach seinem Abstieg aus der zweiten Bundesliga schon wieder am Tabellenende. Gegen Münster ist fast schon ein Sieg Pflicht, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen nicht komplett zu verlieren. (3. Liga, 16. Spieltag: Preußen Münster – Eintracht Braunschweig, ab 19.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Hamburg will zurück an die Tabellenspitze

Zum Abschluss des 14. Spieltags geht es für den Hamburger SV um nichts geringeres, als im Fernduell mit dem 1. FC Köln die Tabellenspitze zurückzuerobern. Aber mit dem Tabellenvierten 1. FC Union Berlin kommt ein unangenehmer Gegner, der bei einem Sieg am HSV in derTabelle vorbeiziehen könnte. (2. Bundesliga 14. Spieltag: Hamburger SV – 1. FC Union Berlin, ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- La Liga: Celta Vigo reist zu Real Sociedad San Sebastian

In La Liga kommt es am 13. Spieltag zu einem Duell direkter Tabellennachbarn. San Sebastian als Tabellen-15. rangiert aktuell einen Platz vor Vigo. Ein Sieg wäre für beide Teams ein kleiner Befreiungsschlag in der Tabelle, der Verlierer gerät aber noch mehr in den Abstiegskampf. (La Liga 13. Spieltag: Real Sociedad San Sebastian – Celta Vigo, ab 21.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Darts Live – WM-Auslosung

Vom 13. Dezember bis zum 1. Januar heißt es wieder „Game On“ im „Ally Pally“. Um sich schon mal ein bisschen einzustimmen und die Atmosphäre aufzusaugen, zeigt SPORT1 heute die Auslosung zur WM 2019. (Darts WM: Auslosung, ab 17.55 Uhr LIVE im SPORT1 FREE TV und STREAM)

- Fußball Regionalliga

Am 18. Spieltag der Regionalliga Südwest treffen der FC 08 Homburg und VfR Wormatia Worms aufeinander. Homburg hat sich als Aufsteiger gut in der Liga etabliert und rangiert aktuell auf Rang sechs. Ganz anders Worms, dass als Tabellen-13. jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. (Regionalliga Südwest: FC 08 Homburg – VfR Wormatia Worms, ab 20.15 Uhr LIVE im SPORT1 FREE TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Die Green Bay Packers verlieren im Division-Duell gegen die Minnesota Vikings Der Deutsche EQ St. Brown glänzt dabei mit einem starken Catch - doch dann scheppert es