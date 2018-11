Milde Strafe für Borussia Dortmund. Wegen beleidigender Plakate gegen Dietmar Hopp wird der BVB zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt. Außerdem gilt für die Fans eine Auswärtssperre auf Bewährung.

Für Alexander Zverev ist das Abenteuer Paris beendet. Gegen Karen Chatschanow sorgten Rückenschmerzen dafür, dass der 21-Jährige chancenlos in zwei Sätzen unterlag.

Die FIFA könnte mit zwei Regelrevolutionen für eine Zeitenwende im Fußball sorgen. Sowohl beim Elfmeter als auch beim Handspiel will das International Football Association Board (Ifab) die Regeln erneuern.

Am Abend kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Das Team von Trainer Markus Weinzierl steht unter Zugzwang. Die Schwaben stehen auf dem letzten Platz der Tabelle und konnten bislang nur einen Sieg einfahren

Das ist passiert

- Zverev-Aus in Paris

Gestern war die Freude noch groß im Lager von Alexander Zverev. Erstmal erreichte der Deutsche das Viertelfinale von Paris. Umso größer war heute die Ernüchterung. Gegen Karen Chatschanow verlor der Weltranglisten glatt in zwei Sätzen (1:6, 2:6). Dabei machte Zverev vor allem sein Körper zu schaffen. Doch trotz einer Rückenbehandlung im ersten Satz schränkten ihn die Schmerzen zu sehr ein. Am Ende war Zverev gegen den Russen chancenlos. (Zum Bericht)

- Wegen der Anfeindungen gegen Hopp wird der BVB vom DFB bestraft

Wegen beleidigender Plakate der BVB-Fans gegen Dietmar Hopp im Auswärtsspiel in Hoffenheim wurde Borussia Dortmund heute vom DFB verurteilt. Insgesamt muss der aktuelle Tabellenführer 50.000 Euro Strafe zahlen. Zusätzlich verhängte das Sportgericht eine Auswärtssperre auf Bewährung. Bei einem erneuten Fehlverhalten werden die BVB-Fans bis 2022 von Bundesligaspielen in Hoffenheim ausgeschlossen. Des Weiteren gilt bis 2022 ein Fahnenverbot in Hoffenheim für die Fans der Borussia. (Zum Bericht)

- Die FIFA berät über neue Handregel

Gerade das leidige Thema Handspiel führte in den letzten Jahren immer wieder zu hitzigen Debatten im Fußball. Das für Regelfragen zuständige Ifab will die Regel nun vereinfachen. Das "absichtliche Handspiel" soll gestrichen werden und nur noch die "unnatürliche Handbewegung" ausschlaggebend sein. dazu soll der Nachschuss beim Elfmeter abgeschafft werden. (Zum Bericht)

- Darts: World Series - Max Hopp rückt nach

Aufgrund einer Krankheitsbedeutungen Absage des Kanadiers Dawson Murschell rückt Hopp ins Teilnehmerfeld des Finales der World Series nach. Damit sind mit Max Hopp und Maik Langendorf gleich zwei deutsche Vertreter beim großen Finale dabei. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Bundesliga: VfB und Weinzierl unter Zugzwang

Die Saison begann sowohl für den VfB Stuttgart als auch für Eintracht Frankfurt desaströs. Stuttgart scheiterte gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Eintracht startete mit einem 0:5 im Supercup-Endspiel gegen die Bayern, danach folgte 1:2 beim Viertligisten SSV Ulm (Bundesliga: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Frankfurts neuer Trainer hat es geschafft, seine Mannschaft wieder aufzurichten: Nach eher schwierigen Wochen hat die Eintracht fünf Siege und ein Remis aus den vergangenen sechs Pflichtspielen vorzuweisen. Die Schwaben hingegen stehen auf dem letzten rang der Tabelle.

- 2. Bundesliga: Fürth greift nach Tabellenführung

Am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga hat Greuther Fürth die Chance zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Die Franken empfangen den VfL Bochum (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Nach der 0:2-Niederlage in Darmstadt will Fürth zurück in die Erfolgsspur. Nach fünf Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen steht das Team von Damir Buric aktuell auf dem vierten Rang der Tabelle. Lediglich zwei Zähler trennen die Kleeblätter von Spitzenreiter 1. FC Köln. Bochum hat derzeit mit Personalsorgen zu kämpfen. Im schlimmsten Fall drohen in Fürth acht Ausfälle.

SV Sandhausen gastiert bei Dynamo Dresden (2. Bundesliga: Dynamo Dresden - SV Sandhausen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Kurpfälzer sind am Dienstag im Pokal mit 0:3 an Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim gescheitert. Trotzdem können sie unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat einen Aufwärtstrend verzeichnen. Dresden hatte diese Woche nach dem frühen Pokal-Aus gegen Rödinghausen viel Zeit zur Regeneration.

- DEL: Spitzenreiter Mannheim gastiert in Iserlohn

Spitzenreiter Adler Mannheim ist in der DEL zu Gast bei den Iserlohn Roosters (DEL: Iserlohn Roosters - Adler Mannheim ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg können sich die Adler in der Tabelle weiter absetzen. In Ingolstadt kommt es zum bayerischen Derby: Der ERC Ingolstadt empfängt die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg (DEL: ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Ingolstadt befindet sich aktuell auf Rang zwei der Tabelle, die Ice Tigers belegen Platz 12.

Das sollten Sie sehen

- Poker: Carribean Adventure

Das PokerStars Caribbean Adventure (PCA) ist eine hochkarätige Turnierserie, die einmal im Jahr auf den Bahamas ausgetragen wird. Traditionell lockt das Poker-Event die Topstars der Szene an die Tische. Das Turnier sehen Sie ab 18.30 Uhr LIVE im TV und Stream.

- Bundesliga Aktuell

In "Bundesliga Aktuell" präsentiert das Moderatoren-Team Oliver Schwesinger, Jochen Stutzky und Moderatorin Nele Schenker ab 19.30 Uhr LIVE im TV und Stream die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie dem internationalen Fußball. Das Magazin bietet News, Interviews, Meinungen und Hintergründe sowie Zahlen, Fakten, Statistiken und das Neueste aus den sozialen Medien. Darüber hinaus werden die Zuschauer mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten.

Das Video-Schmankerl