Das ist passiert

- Zverev verliert zweites Gruppenspiel

Alexander Zverev hat sein zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in London verloren, besitzt aber noch immer Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Der 21-Jährige unterlag dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) nach 1:16 Stunden 4:6, 1:6. Ein Sieg am Freitag gegen John Isner aus den USA wäre für Zverev die beste Voraussetzung für die Halbfinal-Qualifikation. (Zum Bericht)

- Nächster Verletzungsschock für FC Bayern

Neue Sorgen beim FC Bayern: Mittelfeldspieler James verletzt sich im Training am Knie und fällt mehrere Wochen aus. Der genaue Zeitpunkt des Comebacks ist unklar. Der Kolumbianer habe sich im Training am Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Das Knie des Profis werde zunächst für zehn Tage ruhiggestellt, danach könne James mit Therapie und Rehabilitation beginnen. (Zum Bericht)

- Oenning übernimmt 1. FC Magdeburg

Der frühere Bundesliga-Trainer Michael Oenning soll den Zweitligisten 1. FC Magdeburg aus der aktuellen Misere führen.Wie der Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, übernimmt der 53-Jährige ab sofort das Amt des Cheftrainers beim 17. der Tabelle. Oenning beerbt damit den am Montag entlassenen Jens Härtel. "Ich freue mich wirklich, hier zu sein, weil ich überzeugt bin, dass ich an der richtigen Stelle bin", sagte Oenning bei seiner Vorstellung. (Zum Bericht)

- Kühnhackl erzielt Sensationstor

Tom Kühnhackl war der Matchwinner beim Spiel seiner New York Islanders gegen die Vancouver Canucks. Der deutsche NHL-Profi erzielte einen Doppelpack. Vor allem das erste Tor war ein Sahnestück. Auch Leon Draisaitl trug sich beim Sieg seiner Edmonton Oilers in die Torschützenliste ein. (Zum Bericht)

- Klatsche bei Sturm-Debüt

Für Ex-DEB-Trainer Marco Sturm verlief das Debüt als Assistenztrainer in der NHL alles andere als berauschend. Gegen die Toronto Maple Leafs unterlagen die von Sturm betreuten Los Angeles Kings klar mit 1:5. Es war die dritte Niederlage der Kalifornier in Folge. (Zum Bericht)

- 14,5 Millionen futsch! Saisonaus für Streik-Profi Bell

NFL-Star Le'Veon Bell hat seinen Streik fortgesetzt und wird damit in diesem Jahr nicht mehr in der NFL auflaufen. Der Running Back ließ eine vom Team gesetzte Frist für die Unterzeichnung eines Franchise Tag verstreichen. Somit entgehen Bell 14,5 Millionen Dollar in dieser Saison. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- ATP Finals: Wichtiges Duell in der Zverev-Gruppe

In der Zverev-Gruppe treffen im früheren US-Open-Sieger Marin Cilic und John Isner die beiden Verlierer des ersten Spieltages aufeinander. Cilic verlor glatt gegen den deutschen Alexander Zverev. Isner hatte gegen Novak Djokovic keine Chance. (ATP Finals: Cilic vs. Isner ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Schwere Brocken für deutsches Handball-Duo

Schwere Brocken für die deutschen Vertreter in der Handball-Champions-League. Die SG Flensburg-Handewitt empfängt das Starensemble von Paris Saint-Germain in der heimischen "Hölle Nord". Für die Norddeutschen geht es dabei um wichtige Zähler im Kampf um das Erreichen der K.o.-Runde. Im Hinspiel verloren sie bei Uwe Gensheimers Team sehr unglücklich in letzter Minute (Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt – Paris Saint-Germain ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

- DEL: Augsburg will die Haie ärgern

In der DEL kommt es zum Duell zwischen den Kölner Haien und den Augsburger Panther. Gerade Augsburg spielt bisher eine bärenstarke Saison und liegt nach 17 Spielen auf Rang fünf. Von Köln kann man dagegen mehr als den aktuell achten Tabellenplatz erwarten (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das sollten Sie heute sehen

- K.o.-Runde startet: Suljovic fordert Weltmeister

Im englischen Wolverhampton geht der Grand Slam of Darts in die heiße Phase - und SPORT1 überträgt LIVE (Grand Slam of Darts, Mittwoch ab 20 Uhr LIVE im Stream auf SPORT1, ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Zum zwölften Mal steigt das Turnier, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO teilnehmen dürfen. Für die Darts-Profis ist es der letzte große Härtetest vor der WM, die am 13. Dezember beginnt (LIVE im TV auf SPORT1).

- Brisantes Topspiel in der Volleyball-Bundesliga

Die Saison in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist noch jung, aber in Schwerin kommt es am Mittwoch zu einem brisanten Kracher. Meister und Topfavorit SSC Palmberg Schwerin empfängt die ebenfalls ungeschlagenen Ladies in Black aus Aachen. Nicht nur sportlich wird es ein heißes Duell. (Volleyball-Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin – Ladies in Black Aachen ab 18.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Über diesen Supertreffer im Fallen staunt die Sportwelt: Mit einem Zaubertor erzielt Tom Kühnhackl den Ausgleich für die New York Islanders. Der Sohn von Erich Kühnhackl trifft gegen die Vancouver Canucks sogar doppelt.