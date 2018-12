Ereignisreiche Jahreshauptversammlung beim FC Bayern: Der Klub vermeldet Rekordzahlen und kündigt eine Investitionsoffensive an. Derweil muss sich Präsident Uli Hoeneß mit erzürnten Anhängern herumschlagen.

Deutschlands Skifahrer müssen derweil den schweren Sturz ihres Stars Thomas Dreßen verkraften. In der NFL sorgt ein Superstar für negative Schlagzeilen.

Am Samstag jagt ein Highlight das nächste. Die deutschen Handballerinnen starten in die EM in Frankreich. In der Fußball-Bundesliga müssen unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund ran.

Das ist passiert

- Fußball: Fan-Wut auf Hoeneß

Es war der Tagesordnungspunkt acht: Verschiedenes. Darunter fallen bei Jahreshauptversammlungen des FC Bayern auch Wortmeldungen von Fans. Und die hatten es am Freitagabend in sich. Einige Anhänger brachten ihren Unmut über Präsident Uli Hoeneß zum Ausdruck. (Der Liveticker zum Nachlesen).

- Fußball: FC Bayern rüstet sich zum Großangriff

Das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern für die im kommenden Sommer geplante Transferoffensive ist prall gefüllt. Heißt: Es ist genügend Geld da, um spätestens im Sommer den dringend benötigten Umbruch im überalterten Kader fortzusetzen. "Das Pulver ist trocken", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Jahreshauptversammlung. (Zum Bericht)

- Fußball: FC Bayern beschäftigt sich mit Oliver Kahn

Bei der Nachfolgeregelung an der Spitze des Vereins hat der FC Bayern laut Präsident Uli Hoeneß Oliver Kahn im Blick. Noch will Hoeneß jedoch gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge weitermachen. (Zum Bericht)

- Wintersport: Schwerer Sturz von Ski-Star Dreßen

Schock für Deutschlands Ski-Fahrer: Abfahrt-Ass Thomas Dreßen ist in Beaver Creek schwer gestürzt und verletzt abtransportiert worden. Es besteht der Verdacht auf eine Knie- und Schulterverletzung. (Zum Bericht)

- Eishockey: Blamage für Adler - Pleite für München

Überraschende Resultate in der DEL: Spitzenreiter Adler Mannheim patzt gegen Wolfsburg, auch EHC Red Bull München kassiert eine Pleite. Der Meister verlor in Düsseldorf. (Zum Bericht)

- NFL: Chiefs feuern Prügel-Profi

Die Kansas City Chiefs haben sich von Kareem Hunt getrennt. Der Running Back war in einen Gewaltskandal verwicktelt. (Zum Bericht)

- NBA: Mavs zerschellen an LeBron und Co.

Die Dallas Mavericks um den diesmal enttäuschenden Rookie Luka Doncic haben gegen die Los Angeles Lakers um LeBron James eine 103:114-Niederlage kassiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern in Bremen unter Druck

Der FC Bayern liegt in der Tabelle bereits neun Punkte hinter Borussia Dortmund. Soll der Rückstand bis zur Winterpause verkürzt werden, muss beim Gastspiel in Bremen (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zwingend ein Sieg her. Der BVB versucht zeitgleich gegen Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

- 2. Bundesliga: Keller-Debüt für Ingolstadt

Die Spitzenteams der 2. Bundesliga kämpfen am Samstag im Fernduell um die Spitze. Der Hamburger SV reist zum FC Ingolstadt und dessen neuen Trainer Jens Keller (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Der 1. FC Köln empfängt parallel Greuther Fürth (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

- Handball: EM-Auftakt für die deutsche Frauen

Startschuss für Deutschlands Handball-Frauen: Bei der Europameisterschaft in Frankreich bestreiten die DHB-Ladies ihr Auftaktspiel gegen Norwegen (ab 15 Uhr im LIVETICKER).

- Hockey: Deutschlands Hockey-Herren starten WM-Mission

Die deutschen Hockey-Männer wollen in Indien Weltmeister werden. Zum Auftakt winkt dem Team von Trainer Stefan Kermas gegen Pakistan ein "Heimspiel" (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

- Wintersport: Frauen-Abfahrt in Lake Louise

In Abwesenheit von Superstar Lindsey Vonn brausen die alpinen Ski-Frauen die Abfahrt in Lake Louise hinunter. (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) Bei den Männern steht der Super-G in Beaver Creek an. (ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das sollten Sie sehen

- Volleyball-Bundesliga: Dresdner SC vs. Palmberg Schwerin LIVE im TV

Ab 17 Uhr misst sich Pokalsieger Dresdner SC misst sich mit dem Meister SSC Palmberg Schwerin. Schwerin wird zeigen müssen, wie das Team ohne die Volleyballerin des Jahres, Louisa Lippmann, auskommt. (LIVE auf SPORT1 und im STREAM).

- Boxen: Kampfabend aus Gummersbach LIVE im TV

Ab 20 Uhr steigen bei der Box-Gala von Team Sauerland in Gummersbach unter anderem die beiden Kölner Lokalmatadoren Deniz Ilbay und Denis Radovan in den Ring. (LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM)

Das Video-Schmankerl

Bayern-Präsident Uli Hoeneß bekommt bei der Jahreshauptversammlung bei heftigen Gegenwind von den eigenen Fans.