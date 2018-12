Der Sport-Montag steht ganz im Zeichen von König Fußball.

In der zweiten Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den VfL Bochum zum Verfolgerduell. Zwickau und Großaspach fighten in der dritten Liga um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Am Abend hat River Plate Buenos Aires zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen und die Miami Dolphis gewinnen in der NFL dramatisch gegen die New England Patriots.

Das ist passiert

- Bundesliga: "Reife" Gladbacher verdrängen Bayern - und stapeln tief

Borussia Mönchengladbach wehrt den Angriff des FC Bayern und schiebt sich zurück auf Platz zwei. Gegen den VfB Stuttgart ist Geduld gefragt, dann stechen zwei Joker.(Zum Bericht)

- Copa Libertadores: River Plate siegt im Superclasico

River Plate gewinnt die Copa Libertadores im Finale gegen Stadtrivale Boca Juniors. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.(Zum Bericht)

- NFL: Wunder von Miami! Dolphins machen Patriots nass

In der letzten Sekunde der Partie machen die Miami Dolphins die Patriots nass. Im Duell zwischen Chiefs und Ravens fällt die Entscheidung erst in der Overtime. (Zum Bericht)

- NBA: Nowitzki stellt baldiges Comeback in Aussicht

Dirk Nowitzki wartet nach einer Knöchelverletzung noch auf seinen ersten NBA-Einsatz in seiner 21. Saison. Doch inzwischen ist ein Ende der Leidenszeit in Sicht. (Zum Bericht)

- NBA: Bucks gewinnen Ost-Kracher

Die Milwaukee Bucks haben ihre Titel-Ambitionen in der NBA eindrucksvoll unterstrichen. Nach der Niederlage gegen die Golden State Warriors meldete sich das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo im Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Toronto Raptors eindrucksvoll zurück und siegte knapp mit 104:99. Der "Greek Freak" war mit einem krachenden Double-Double aus 19 Punkten und 19 Rebounds überragender Akteur auf dem Parkett. (Zum Bericht)

- NFL: Chicagos Defense entzaubert Rams

Das Überteam der NFL hat im Rennen um den Super Bowl einen empfindlichen Dämpfer kassiert. Gegen die Chicago Bears gelang den Los Angeles Rams, die nach 14 Wochen die beste Offensive der gesamten Liga stellen, kein einziger Touchdown. Beim überraschenden 15:6-Heimsieg verwehrte die Bears-Verteidigung den Gästen in der zweiten Hälfte sogar jeglichen Punkt. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl glänzt im Prestige-Duell

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl ist mit seinen Edmonton Oilers wieder mitten im Rennen um die Playoffs der NHL. Mit dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen rückten die Oilers bis auf einen Zähler an den letzten Endrundenplatz in der Western Conference heran. Beim 1:0 im kanadischen Prestigeduell gegen die Calgary Flames gelang Leon Draisaitl seine 19. Torvorlage der Saison. Weiterhin abwärts geht es dagegen für Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks. Das 2:3 gegen die Montreal Canadiens war bereits die siebte Niederlage in Folge. Die Hawks sind nun nicht nur Schlusslicht der Western Conference, sondern der gesamten Liga. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: St. Pauli in Bochum zum Verfolgerduell

Der FC St. Pauli ist beim VfL Bochum zu Gast zum Verfolgerduell (2. Liga: VfL Bochum - FC St. Pauli ab 20.20 Uhr im LIVETICKER). Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam in den letzten drei Partien nie über ein Remis hinaus und hat den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Gegen Verfolger Bochum wollen die Kiezkicker wieder zurück auf die Siegerstraße.

- 3. Liga: Zwickau und Großaspach kämpfen um Punkte

Auch in der dritten Liga kommt es zum Duell der Verfolger. Der FSV Zwickau empfängt Großaspach (3. Liga: FSV Zwickau - SG Sonnenhof Großaspach ab 19 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams haben aktuell nur 19 Zähler auf dem Konto. Drei Punkte müssen her, um sich im Kampf um den Abstieg Luft zu verschaffen.

- Premier League: Watford will Pleitenserie beenden

Zum Abschluss des 16. Spieltags trifft Everton im heimischen Goodison Park auf den FC Watford (Premier League: FC Everton - FC Watford ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Gäste endlich wieder ein paar Zähler mit nach Hause bringen.

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

- Highlights River Plate gegen Boca Juniors

Das Rückspiel der Copa Libertadores steckte voller Brisanz: Die Stimmung war durch die erschütternden Ereignisse in Buenos Aires belastet, als bei einem Angriff auf den Boca-Bus sogar Spieler verletzt wurden und es rund um das River Plate-Stadion zu Ausschreitungen kam. SPORT1 zeigt die Highlights des Superclasicos aus dem Estadio Santiago Bernabeu, der Heimstätte von Real Madrid.

Das Video-Schmankerl

Real Madrid gastiert erstmals in der Primera Division in Huesca. Der Tabellenletzte erweist sich als erstaunlich hartnäckiger Gegner.