Sport-Tag: Auftakt PDC Darts-WM, DSV-Biathletinnen verpassen Top Ten

Endlich ist es soweit: Die PDC Darts-WM 2019 startet im Londoner Alexandra Palace. Ab dem Abend stehen die nächsten Wochen ganz im Zeichen der kleinen Pfeile.

Dazu hat der Spielplan mit Martin Schindler auch gleich den ersten Höhepunkt aus deutscher Sicht eingeplant.

Der Spielplan der Darts-WM als PDF zum Ausdrucken

Darts-WM 2019: Die Stars der PDC-Weltmeisterschaft um van Gerwen

Für die deutschen Hockey-Herren ist hingegen die Weltmeisterschaft schon wieder beendet.

Das ist passiert

- Biathlon: DSV-Biathletinnen verpassen Top 10

Die deutschen Biathletinnen laufen zum Auftakt des Weltcups in Hochfilzen an den Top 10 vorbei. Youngster Anna Weidel und Ex-Langläuferin Denise Herrmann zahlen Lehrgeld. (Zum Bericht)

- Hockey WM: Deutschland verliert im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Männer scheitern bei der WM in Indien im Viertelfinale an Belgien. Deutschland verliert das Spiel trotz früher Führung gegen starke Belgier. (Zum Bericht)

- Schwimmen Kurzbahn EM: Koch holt Bronze

Marco Koch beschert dem deutschen Schwimmteam bei der Kurzbahn-WM die erste Medaille. Ein Russe holt sich nicht nur Gold, sondern auch Kochs Weltrekord. (Zum Bericht)

- Biathlon: Dahlmaier verpasst Sieg im IBU-Cup knapp

Laura Dahlmeier hätte um ein Haar ihr Biathlon-Comeback im IBU-Cup mit einem Sieg gekrönt. Nur zwei Sekunden fehlen ihr zum Erfolg in der Single-Mixed-Staffel. (Zum Bericht)

- Biathlon: Doping-Vorwürfe gegen Russland

Österreichs Polizei nimmt zehn Mitglieder des russischen Biathlon-Teams wegen möglicher Dopingverstöße ins Visier. Gegenstand der Ermittlungen ist die WM 2017. (Zum Bericht)

- Eintracht Frankfurt: Luka Jovic stellt Verbleib in Aussicht

Bleibt Luka Jovic länger bei Eintracht Frankfurt? Jetzt stellt der Topstürmer konkrete Bedingungen an einen langfristigen Verbleib bei den Hessen. (Zum Bericht)

- BVB verabschiedet Sahin

Am Samstag gastiert Werder Bremen bei Tabellenführer Borussia Dortmund. Der BVB verabschiedet Ex-Spieler Nuri Sahin im Rahmen der Begegnung. (Zum Bericht)

- Sophia Flörsch startet 2019 in neuer Serie

Sophia Flörsch nimmt nächstes Jahr an der Formula European Masters teil. Nach ihrem Horror-Unfall spricht die 18-Jährige über ihre Rückkehr ins Rennauto. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- PDC Darts-WM 2019: Martin Schindler steigt in die WM ein

Die PDC Darts-WM 2019 beginnt und gleich im zweiten Match geht der erste Deutsche ins Rennen. Martin Schindler bekommt es mit Cody Harris zu tun. Gegen den Neuseeländer ist Schindler der Favorit, alle Spiele gibt es LIVE im SPORT1 FREE-TV oder LIVESTREAM. Am 1. Tag der WM treten zudem Weltmeister Rob Cross und die Englängerin Lisa Ashton ans Oche. (PDC Darts-WM 2019: Martin Schindler - Cody Harris, ab 21.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- Europa League: Für Leipzig geht es um das Weiterkommen

Gegen Rosenborg BK muss RB Leipzig unbedingt gewinnen, um seine Chancen auf das Weiterkommen zu bewahren. Neben dem eigenen Sieg ist Leipzig allerdings auch noch auf Schützenhilfe von Tabellenführer Salzburg angewiesen. Österreichs Meister muss im Parallelspiel unbedingt gegen Celtic Glasgow gewinnen, damit Leipzig noch an den Schotten vorbeiziehen kann. (Europa League: RB Leipzig - Rosenborg BK, ab 21.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- Europa League: Bayer will trotz Rotation Gruppensieg

Für Bayer Leverkusen ist das Finale der Gruppe A bedeutsam. Im Gastspiel auf Zypern bei AEK Larnaka geht es um den Gruppensieg. Dabei gibt Heiko Herrlich vor allem Spielern aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu zeigen. Insgesamt reist die Werkself nur mit 17 Spielern an, darunter zwei U19-Akteure. (Europa League: AEK Larnaka - Bayer Leverkusen, ab 21.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- Europa League: Frankfurt will die weiße Weste behalten

Eintracht Frankfurt ist mehr oder weniger durch die Gruppenphase der Europa League geflogen. Mit fünf Siegen aus den bisherigen fünf Spielen stehen die Hessen schon vor dem letzten Spiel als Gruppensieger fest. Trotzdem will das Team von Trainer Adi Hütter zum Abschluss gegen Lazio Rom gewinnen. Mit der vollen Punktzahl in die K.o.-Runde aufzusteigen, wäre ein Statement an die Konkurrenz. (Europa League: Lazio Rom - Eintracht Frankfurt, ab 18.55 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

Das müssen Sie noch sehen

- Auftakt der Darts-WM: Weltmeister Cross direkt gefordert

Am Donnerstag startet die 26. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC). Zum zwölften Mal findet das Turnier im Londoner Alexandra Palace statt, der Weltmeister wird im Finale am 1. Januar 2019 gekürt. Da das Endspiel traditionell im neuen Jahr ausgetragen wird, darf sich der Sieger "Darts-Weltmeister 2019" nennen. Am ersten Tag spielt bereits Weltmeister Rob Cross, mit Lisa Ashton tritt auch die erste Frau an (PDC Darts-WM 2019: ab 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- DVV-Pokal Halbfinale Männer: SPORT1-Konferenz des DVV-Pokals der Männer

Im Halbfinale des DVV-Pokals treffen der VfB Friedrichshafen und SWD powervolleys Düren aufeinander. Im Parallelspiel bekommen es SVG Lüneburg und die Berlin Recycling Volleys miteinander zu tun. Die Spiele werden in der SPORT1-Konferenz gezeigt. (DVV-Pokal Halbfinale: SPORT1-Konferenz VfB Friedrichshafen - SWD powervolleys Düren, SVG Lüneburg - Berlin Recycling Volleys, ab 18.00 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Im "Ally Pally" startet die 26. Darts-WM. Unsere Experten erklären, warum die Sportart immer beliebter wird.