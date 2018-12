Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez hat in In New York seinen Titel gegen Rocky Fielding eindrucksvoll verteidigt. Schon in der dritten Runde war für den Briten, der in diesem Jahr den einzigen deutschen Box-Weltmeister Tyron Zeuge entthront hatte, Schluss.

Der Sport-Sonntag wird für Fans aller Sportarten zum Spektakel. Im Ally Pally geht der Darts-Wahnsinn in den vierten Tag, in der BBL und DEL (beides LIVE auf SPORT1) stehen Kracher-Partien an und auch im Wintersport sind alle Stars im Einsatz.

Das ist passiert

- Krachender K.o.-Sieg für Canelo

Saul "Canelo" Alvarez hat im New Yorker Madison Square Garden den Briten Rocky Fielding durch technischen K.o. in der dritten Runde besiegt und sich den WBA-Titel im Supermittelgewicht gesichert. Der 1,75 Meter große Alvarez schickte seinen zehn Zentimeter größeren Gegner insgesamt viermal auf die Bretter. (Zum Bericht)

- Doppeltes Triple-Double bei Lakers-Sieg

Beim 128:100-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Charlotte Hornets gelingt LeBron James und Teamkollege Lonzo Ball Historisches. Beide legten jeweils ein Triple-Double auf das Parkett - seit 2007 war dies keinem Duo mehr gelungen. Damals waren Jason Kidd und Vince Carter für die New Jersey Nets erfolgreich. Dass zwei Spieler eines Teams im selben Spiel ein Triple-Double auf das Scoreboard bringen, gelang in der NBA-Historie damit überhaupt erst zum sechsten Mal. (Zum Bericht)

- Bundesliga: BVB vorzeitig Herbstmeister

Tabellenführer Borussia Dortmund hat sich am 15. und drittletzten Hinrunden-Spieltag zum Herbstmeister gekürt. Die Schwarz-Gelben bezwangen Werder Bremen mit 2:1 und weisen neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger Borussia Mönchengladbach und Bayern München auf. (Zum Bericht)

- Fußball: VfB-Kapitän Gentner trauert um seinen Vater

Kapitän Christian Gentner vom Bundesligisten VfB Stuttgart trauert um seinen Vater. Wie die Schwaben am Samstagabend bestätigten, verstarb Herbert Gentner am Samstag unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion. Christian Gentner war kurz nach dem 2:1 des VfB gegen die Berliner aus der Kabine in den Business-Bereich der Arena gestürmt. Sein Vater war dort zusammengebrochen. Der Notarzt war vor Ort, konnte Gentner senior aber nicht mehr retten. (Zum Bericht)

- PDC-Darts WM 2019: Van Gerwen locker weiter

Mitfavorit Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London in die 3. Runde eingezogen. Der Weltmeister der Jahre 2014 und 2017 besiegte den Engländer Alan Tabern mit 3:1. Dabei kam es aber zu einer unschönen Szene vor Beginn des Spiels (Zum Bericht)

- Handball: Rhein-Neckar Löwen siegen gegen Hannover

Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga seinen dritten Tabellenplatz gefestigt. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen gewann gegen die TSV Hannover-Burgdorf 29:23 und liegt mit 29:5 Punkten nur einen Zähler hinter dem Rekordmeister THW Kiel. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Europa-League-Teams im Einsatz

Nach dem Ausscheiden aus der Europa League gilt bei RB Leipzig in der Bundesliga die volle Konzentration auf das Erreichen der Champions-League-Plätze. Um den Anschluss zur Spitze zu halten, benötigen die einen Sieg gegen den FSV Mainz 05. Im zweiten Sonntagsspiel gastiert im Duell der Europa-League-Gruppensieger Bayer Leverkusen bei Eintracht Frankfurt.

- Premier League: Klassiker in Liverpool

Mit Respekt und einer guten Portion Aggressivität zum Erfolg gegen den kriselnden Fußball-Rekordmeister: Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool im Klassiker gegen Manchester United die Tabellenführung in der Premier League zurückerobern. Die Reds gehen mit 16 Punkten Vorsprung auf die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho in die Partie.

- Biathlon: Staffeln zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen

Noch vor knapp zwei Jahren standen die deutschen Biathletinnen bei der WM in Hochfilzen in der Staffel ganz oben. Nun soll es trotz der Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an gleicher Stelle mit dem ersten Podestplatz des WM-Winters klappen. Die Frauen gehen um 11.15 Uhr in die Loipe, die Männer-Staffel startet um 14.00 Uhr.

- Skispringen: Tournee-Generalprobe in Engelberg

Im Schweizer Engelberg kommt es zum letzten Kräftemessen vor der Vierschanzentournee. Nach seinem sensationellen Sieg am Samstag gehört Karl Geiger auch beim zweiten von zwei Einzelspringen von der Gross-Titlis-Schanze. Nach dem Springen sollte klar sein, wer mit den besten Chancen zum ersten Saisonhöhepunkt reist. Im Vorjahr siegte Richard Freitag zum Abschluss in Engelberg.

- Ski Alpin: Luitz greift im Riesenslalom von Alta Badia an

Trotz der Ungewissheit, ob sein erster Weltcup-Sieg von Beaver Creek vor zwei Wochen wegen der Sauerstoff-Affäre aberkannt wird, will Stefan Luitz beim Riesenslalom in Alta Badia angreifen. Felix Neureuther legt nach seinem Comeback am vergangenen Samstag eine Wettkampfpause ein und verzichtet auf einen Start in Alta Badia.

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK 24 Doppelpass LIVE

Dortmunds Herbstmeisterschaft nach dem Sieg gegen Werder Bremen, die Galavorstellung des FC Bayern in Hannover und die Situation beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Moderator Thomas Helmer wird darüber im CHECK24 Doppelpass mit dem früheren Nationalkeeper sowie Schalke- und BVB-Towart Jens Lehmann sowie Andreas Bornemann, FCN-Sportvorstand und Christian Ziege, Ex-Bayern-Profi und Europameister von 1996, diskutieren.

Im Hilton Munich Airport Hotel werden außerdem SPORT1 Experte Marcel Reif, Alfred Draxler (BILD) und Peter Heß (Frankfurter Allgemeine Zeitung) zu Gast sein.

- Darts-Wahnsinn: Tag 4 aus dem "Ally Pally"

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht. Am Sonntag treten unter der Deutsche Gabriel Clemens und Peter Wright ans Oche.

- Basketball: Gipfeltreffen in der BBL

Meister gegen Vizemeister, Tabellenführer gegen den ärgsten Verfolger: Im Audi Dome kommt es in der Basketball Bundesliga zum ersten Gipfel dieser Saison zwischen Doublesieger Bayern München und Herausforderer ALBA Berlin. Nach der bitteren Final-Niederlage in der Vorsaison wollen die "Albatrosse" Revanche nehmen. Das wird aber alles andere als einfach, denn die Bayern-Basketballer präsentiert sich auch in dieser Spielzeit schon wieder in Topform.

- Eishockey: DEL-Kracher zwischen Haien und Eisbären

In der DEL kommt es zum Klassiker-Duell zwischen den Kölner Haien und Vizemeister Eisbären Berlin. Beiden Teams gehören auch in dieser Saison zu den Playoff-Kandidaten, kamen aber nur schwer aus den Startlöchern. Das erste Aufeinandertreffen ging mit 3:2 an die Haie.

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach der 0:3-Blamage in der Champions League gegen ZSKA Moskau feiert Real Madrid einen Arbeitssieg gegen Rayo Vallecano. Toni Kroos verpasst knapp einen Treffer.