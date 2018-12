SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Fußball: UEFA führt dritten Europapokal-Wettbewerb ein

Die Europäische Fußball-Union UEFA führt zur Saison 2021/22 einen dritten Europapokal-Wettbewerb ein. Dies beschloss das Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes am Sonntag in Dublin. In dem neuen Format, das hierarchisch unter der Champions League und der Europa League angesiedelt sein wird, werden 32 Vereine spielen. Der Sieger qualifiziert sich für die nächste Ausgabe der Europa League. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Frankfurt unterliegt Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat Eintracht Frankfurts beeindruckenden Siegeszug vorerst gestoppt und einen Sprung der hessischen Himmelsstürmer auf Platz zwei der Bundesliga verhindert. Die Wölfe feierten einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg bei den formstarken Frankfurtern. Es war zudem die erste Eintracht-Niederlage nach zuletzt elf Siegen in zwölf Pflichtspielen. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Rebensburg Dritte - Shiffrin schreibt Geschichte

Viktoria Rebensburg hat am historischen Tag für Mikaela Shiffrin im Super-G von Lake Louise mit Rang drei eine Glanzleistung geboten. Hinter der überragenden Shiffrin, die nun als erster Mensch in allen sechs Alpin-Disziplinen Siege vorweisen kann, und der zweifachen Olympiazweiten Ragnhild Mowinckel aus Norwegen fuhr die 29-Jährige zum ersten Mal im WM-Winter aufs Siegerpodest. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Luitz gewinnt Riesenslalom

Stefan Luitz hat sensationell den Riesenslalom in Beaver Creek gewonnen. Bei seinem ersten Weltcup-Sieg verwies der 26-Jährige im erst zweiten Rennen nach seinem Kreuzbandriss aus dem vergangenen Dezember den Gesamtweltcup-Rekordsieger Marcel Hirscher (Österreich) und Thomas Tumler aus der Schweiz auf die Plätze. (Zum Bericht)

- Premier League: Liverpool gewinnt Derby

Der FC Liverpool bleibt Englands Meister Manchester City auf den Fersen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann das Merseyside-Derby gegen den FC Everton durch ein Last-Minute-Tor mit 1:0 und bleibt mit 36 Punkten erster Verfolger von Primus City. (Zum Bericht)

- NFL: Green Bay Packers entlassen Trainer Mike McCarthy

Hammer in der NFL! Die Green Bay Packers haben sich von ihrem Head-Coach Mike McCarthy getrennt. Das gab der viermalige Super-Bowl-Champion in einem Statement rund drei Stunden nach der bitteren 17:20-Heim-Niederlage gegen die Arizona Cardinals bekannt. Die Packers reagierten damit auf die aktuelle Negativ-Serie mit nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. (Zum Bericht)

- NBA: Wagner mit ersten Punkten bei L.A.-Gala

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA die Phoenix Suns mit 120:96 (61:46) aus der Halle geschossen. Nach einem verkorksten Anfangsviertel, das die Gäste mit 31:21 für sich entschieden, drehten die Lakers auf. Besonders das zweite Viertel (40:15) war eine Demonstration der Stärke. LeBron James glänzte mit 22 Punkten, acht Assists und sechs Rebounds. Bester Werfer war Kyle Kuzma mit 23 Zählern. Moritz Wagner traf im vierten Viertel für L.A. zwei Freiwürfe – es waren die ersten NBA-Punkte für den deutschen Big Man. Aus dem Feld ließ er in seinen zehn Minuten drei weitere Treffer für insgesamt zehn Punkte folgen, darunter zwei Dreier. (Zum Bericht)

- NHL: Chicago mit Kahun weiter im Tief

Für Nationalspieler Dominik Kahun und seine Chicago Blackhawks läuft es in der nordamerikanischen Profiliga NHL überhaupt nicht nach Plan. Die Blackhawks verloren gegen die Calgary Flames 2:3 und kassierten die vierte Niederlage in Serie, es war bereits die 15. aus den letzten 18 Spielen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Montagsspiel in Nürnberg

Bayer Leverkusen kämpft in der Bundesliga um den Anschluss ans Mittelfeld. Nach der enttäuschenden Leistung in der Europa League gegen Rasgrad benötigt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich dringend drei Punkte. Die aber will auch der abstiegsgefährdete 1. FC Nürnberg im heimischen Stadion behalten (Fußball, Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Franken könnten sich damit ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen entfernen.

- Basketball: Deutschland in EM-Quali gefordert

Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation den Gruppensieg weiter in eigener Hand. Nach der ersten Niederlage in Griechenland ist im Heimspiel gegen Estland (Basketball, EM-Qualifikation: Deutschland - Estland ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Ludwigsburg allerdings ein Sieg Pflicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl muss allerdings auf einige bewährte Kräfte wie Kapitän Robin Benzing verzichten.

- Handball: DHB-Frauen können Hauptrundeneinzug perfekt machen

Deutschlands Handball-Frauen können den vorzeitigen Einzug in die EM-Hauptrunde perfekt machen. Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft nach dem überraschenden Auftakterfolg gegen Titelverteidiger Norwegen im zweiten Gruppenspiel im französischen Brest auf Rumänien (Handball, Frauen-EM: Deutschland - Rumänien ab 18 Uhr im LIVETICKER). Bei einem Sieg stünde das Weiterkommen bereits fest.

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

In "Bundesliga Aktuell" präsentiert das Moderatoren-Team Oliver Schwesinger, Jochen Stutzky und Moderatorin Nele Schenker die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie dem internationalen Fußball. Das Magazin bietet News, Interviews, Meinungen und Hintergründe sowie Zahlen, Fakten, Statistiken und das Neueste aus den sozialen Medien. Darüber hinaus werden die Zuschauer mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten. (Bundesliga Aktuell ab 19 Uhr im TV und STREAM)

- Die Premier League Highlights, 14. Spieltag

Das Highlight-Magazin der Premiere League auf SPORT1: Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. (Premiere League Highlights ab 20 Uhr und 22.15 im TV Und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Andres Iniesta erzielt im letzten Saisonspiel der J-League ein Traumtor für Vissel Kobe. Sehen Sie selbst.