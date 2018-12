Sport-Tag: Derby zwischen Schalke und BVB - FC Bayern empfängt Nürnberg

Derby-Tag im Ruhrpott! Der FC Schalke möchte den Lauf von Revierrivale Borussia Dortmund in der Bundesliga stoppen.

In England muss Spitzenreiter Manchester City beim FC Chelsea an der Stamford Bridge bestehen.

Auch für die deutschen Biathletinnen wird es am Samstag spannend. In Pokljuka steht das Sprint-Rennen auf dem Programm.

Das ist passiert:

- Werder beendet Flaute mit Sieg gegen Düsseldorf

Werder Bremen hat seine Mini-Krise in der Fußball-Bundesliga beendet. Die Hanseaten gewannen gegen den Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf mit 3:1 und holten damit den ersten Dreier nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg. Der 18-jährige Joshua Sargent erzielte dabei sein erstes Bundesliga-Tor. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Deutschlands Frauen besiegen Spanien

Der Traum vom Halbfinale lebt: Die deutschen Handballerinnen haben bei ihrem EM-Abenteuer in Frankreich zum Auftakt der Hauptrunde einen Traumstart hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann am Freitagabend in Nancy mit 29:23 (17:9) klar gegen den EM-Elften Spanien und ist vor den beiden ausstehenden Spielen der zweiten Turnierphase ein ernster Kandidat für den Sprung ins Halbfinale. (Zum Bericht)

- HSV zittert sich zum Heimsieg

Der Hamburger SV bleibt unter seinem neuen Trainer Hannes Wolf ungeschlagen und führt das Klassement in der 2. Fußball-Bundesliga nach wie vor an. Der Bundesliga-Absteiger behauptetet sich mit 1:0 (1:0) gegen den SC Paderborn und blieb damit zum elften Mal in Folge unbesiegt. (Zum Bericht)

- DEL: Spitzenreiter Mannheim und Meister München patzen

Die Negativserie von Spitzenreiters Adler Mannheim weitet sich aus. Der siebenmalige Meister unterlag der nun drittplatzierten Düsseldorfer EG mit 2:5 und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. Verfolger EHC Red Bull München verlor allerdings gleichzeitig im bayerischen Derby 1:4 bei den Nürnberg Ice Tigers, wo Ex-Spieler Yasin Ehliz bei dessen Rückkehr nach Franken mit vielen Pfiffen bedacht wurde. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Bundesliga: Schalke empfängt BVB zum Revier-Derby, FCB bittet Club zum bayerischen Derby

Derby-Tag in der Bundesliga! In der Arena auf Schalke kommt es zur Mutter aller Derbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Kann Spitzenreiter Dortmund seinen Lauf fortsetzen oder kommt es erneut zu einem historischen Spiel wie das 4:4 in der vergangenen Saison.

Meister FC Bayern empfängt in der Allianz-Arena (Bundesliga: FC Bayern - 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) den "Club" aus Franken. Beide Fanlager verbindet eine herzliche Abneigung, auch wenn sich sportlich die Wege in den vergangenen Jahren mehr und mehr trennten.

- Premier League: Stolpert ManCity an der Stamford Bridge?

Manchester City demonstriert in der Premier League Woche für Woche seine Klasse. Doch das Auswärtsspiel beim FC Chelsea (Premier League: FC Chelsea - Manchester City ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ist ein echter Härtestest für das Team von Trainer Pep Guardiola.

Der FC Barcelona führt die Tabelle in Spaniens La Liga an und ist am Abend bei Stadtrivale Espanyol gefordert (La Liga: Espanyol Barcelona - FC Barcelona ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Nur mit einem Sieg verteidigt das Starensemble um Lionel Messi auf jeden Fall die Tabellenführung.

- Biathlon: DSV-Damen wollen Wiedergutmachung

In Pokljuka wollen die deutschen Damen nach dem schwachen Auftakt im Einzel-Wettbewerb im Sprint (Biathlon: Sprint der Damen in Pokljuka ab 14.15 Uhr im LIVETICKER) eine bessere Leistung zeigen.

Das müssen Sie sehen:

- Wasserball - LEN Champions League

SPORT1 begleitet den Deutschen Meister WASPO 98 Hannover durch die Wasserball LEN Champions League-Saison (ab 18 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM). WASPO98 träumt von einer erfolgreichen Saison in der Königsklasse, zumal am Ende das Finalturnier im Juni 2019 in Hannover stattfindet.

- Eishockey: NHL LIVE

Heißes NHL-Duell zwischen den Buffalo Sabres und den Philadelphia Flyers (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM). Während die Sabres aktuell im Osten auf Rang drei liegen, dümpeln die Flyers auf dem vorletzten Rang herum.

Das Video-Schmankerl

Der längste Touchdown der NFL-Geschichte: Im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars gelingt Derrick Henry ein unglaubliches Spiel. Der Running Back der Tennessee Titans trägt sich in die Geschichtsbücher ein.