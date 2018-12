Auch zwischen den Feiertagen ist in der Welt des Sports allerlei geboten.

In der Handball-Bundesliga kommt es zum brisanten Verfolgerduell zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen.

Bei der Darts-WM in London beginnt die ganz heiße Phase. Höhepunkt des Tages ist das Duell zwischen Michael van Gerwen und Adrian Lewis.

Das ist passiert

- DEL: Mannheims Siegesserie gerissen

Die Siegesserie von Spitzenreiter Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga ist gerissen. Ausgerechnet gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mussten die Kurpfälzer mit 1:2 erstmals nach sechs Siegen in Folge das Eis wieder als Verlierer verlassen. Dadurch schmolz Mannheims Vorsprung auf Verfolger Düsseldorfer EG auf sechs Punkte zusammen. (Zum Bericht)

- BBL: Meister Bayern wahrt weiße Weste

Meister Bayern München hat seine weiße Weste auch am zwölften Bundesliga-Spieltag mühelos gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic setzte sich mit 87:69 gegen s.Oliver Würzburg durch und thront mit 24:0 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Im Schatten der Bayern schob sich der frühere Serienmeister Brose Bamberg vorläufig auf Platz zwei. (Zum Bericht)

- Premier League: Aubameyang-Tor reicht FC Arsenal nicht zum Sieg

Der FC Arsenal um Ex-Nationalspieler Mesut Özil ist am "Boxing Day" bei Brighton & Hove Albion nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Brightons Jürgen Locadia (35.) glich die Arsenal-Führung durch den früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (7.) aus. Die Gunners liegen als Fünfter nun zwei Zähler hinter dem letzten Champions-League-Rang, weil Stadtrivale FC Chelsea beim FC Watford 2:1 gewann. (Zum Bericht)

- Serie A: Last-Minute-Sieg für Inter

Verfolger SSC Neapel hat in der Serie A beim Dritten Inter Mailand mit 0:1 verloren. In einer hitzigen Partie erzielte der eingewechselte Lautaro Martinez in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Inter. Die SSC-Spieler Kalidou Koulibaly (80.) und Lorenzo Insigne (90.+3) sahen die Rote Karte. (Zum Bericht)

- NBA: Mavericks beenden Niederlagen-Serie

Aufatmen bei den Dallas Mavericks. Nach zuletzt sechs Niederlagen stoppen die Texaner ihre Negativ-Serie durch einen hart umkämpften 122:119-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Erst in den Schlusssekunden sorgte einmal mehr Super-Rookie Luka Doncic für die Entscheidung. Dirk Nowitzki gelang dabei der nächste Meilenstein seiner Karriere. (Zum Bericht)

- Rafinha vor Bayern-Abschied

Nach acht Jahren neigt sich die Zeit von Rafinha im Trikot des FC Bayern dem Ende entgegen. Wie der Rechtsverteidiger im portugiesischen Fernsehen sagte, gehe er davon aus, dass dies sein "letztes Jahr" in München sei. Neben einer Rückkehr nach Brasilien sollen dem 33-Jährigen auch Angebote aus China vorliegen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DKB HBL: Kiel empfängt die Löwen zum Verfolgerduell

In der Handball-Bundesliga kommt es am 19. Spieltag zum großen Verfolger-Showdown zwischen dem deutschen Rekordmeister THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen (Handball-Bundesliga: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen ab 19 Uhr im LIVETICKER). Für beide Teams geht es in der seit Wochen ausverkauften Kieler Arena um den Anschluss an Meister und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

- Premier League: Hasenhüttl-Team will weiter siegen

Nach einer Auftaktniederlage bei seinem Debüt als Saints-Trainer bei Cardiff City (0:1) feierte Teammanager Ralph Hasenhüttl mit dem FC Southampton zuletzt zwei Siege in der Premier League, unter anderem einen überraschenden 3:2-Erfolg gegen den FC Arsenal. Im heimischen St. Mary's Stadium soll die Siegesserie gegen den Zwölften West Ham United (Premier League: FC Southampton - West Ham United ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ausgebaut werden.

- BBL: ALBA hat Überraschungsteam zu Gast

Nach dem Sieg von Brose Bamberg am Donnerstag in Göttingen ist ALBA Berlin in der Tabelle der Basketball-Bundesliga auf Tabellenplatz drei abgerutscht. Mit einem Sieg gegen die in dieser Saison bisher überraschend starken Gießen 46ers (Basketball, Bundesliga: ALBA Berlin - Gießen 46ers ab 19 Uhr im LIVETICKER) wollen die Hauptstädter wieder an Bamberg vorbeiziehen und näher an Tabellenführer Bayern München heranrücken.

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: 3. Runde/Achtelfinale mit van Gerwen

"Game On" im Ally Pally: Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht.

Am Donnerstag stehen die letzten Drittrundenspiele und die ersten Achtelfinals auf dem Programm (ab 13.30 Uhr und ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Am Nachmittag duellieren sich mit Junioren-Weltmeister Dimitri Van den Bergh und Luke Humphries zwei der besten Nachwuchsspieler, am Abend kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen der beiden Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Adrian Lewis.

Das Video-Schmankerl des Tages

