Für die deutschen Handballerinnen geht es bei der EM in Frankreich um das Halbfinalticket. Doch im zweiten Hauptrundenspiel gegen Ungarn setzte es eine Niederlage

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei der WM der Männer in Indien gegen Außenseiter Malaysia den wichtigen Gruppensieg unter Dach und Fach gebracht

In Madrid steigt im Estadio Santiago Bernabeu das Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Erzrivalen von River Plate und den Boca Juniors.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert:

Witz-Elfer verhindert Hannover-Sieg

Hannover 96 verpasst im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg. Ein umstrittener Elfmeter beschert Mainz in der Schlussphase einen Punktgewinn. (Zum Bericht)

DEL: Adler siegen im Spitzenspiel

Die Adler Mannheim beenden ihre Negativserie bei Meister EHC Red Bull München und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Wolfsburg schlägt den Angstgegner. (Zum Bericht)

DHB-Frauen verlieren im Krimi

Die deutschen Handballerinnen verpassen gegen Ungarn den Sieg. In einer echten Nervenschlacht fällt die Entscheidung erst in der Schlussminute. (Zum Bericht)

Neuer Trainingseklat um Dembele

Ousmane Dembele scheint einfach nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Erneut kommt der Youngster deutlich zu spät zum Training seiner Mannschaft. (Zum Bericht)

Preuß erneut beste Deutsche

Franziska Preuß landet beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka auch in der Verfolgung in den Top Ten. Kaisa Mäkäräinen gewinnt überlegen. (Zum Bericht)

Hockey-Männer im WM-Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Männer feiern bei der WM den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel. Am Donnerstag steht das Viertelfinale auf dem Programm. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: VfB will Gladbach ärgern

Am frühen Abend geht der VfB Stuttgart als Außenseiter in die Partie beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Doch die Schwaben dürften nach dem jüngsten Heimerfolg gegen Augsburg mit gestärktem Selbstvertrauen bei den Gladbachern antreten (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart ab 18 Uhr im LIVETICKER).

BBL: Jena empfängt die Bayern

Am Sonntagabend empfängt Science City Jena in der BBL den Tabellenführer Bayern München. Die Münchner sind bisher noch ungeschlagen in dieser Saison (BBL: Science City Jena - Bayern München, 18 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen:

- Int. Fußball: Copa-Libertadores-Finale LIVE

Ursprünglich sollte das Rückspiel des Finals der Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors am am 24. November in Buenos Aires steigen. Doch der gewaltsame Angriff von River-Plate-Fans auf den Boca-Bus unmittelbar vor der Partie sorgte für die Absage und die Verlegung ins spanische Madrid. SPORT1+ zeigt das Duell der Erzrivalen aus dem Estadio Santiago Bernabeu, der Heimstätte von Real Madrid, ab 20.25 Uhr LIVE im TV, außerdem können sie die Begegnung auf SPORT1.de ab 20.30 Uhr im LIVETICKER verfolgen.

Zudem zeigt SPORT1 am Montag die Highlights von River Plate gegen Boca Juniors ab 19.00 als Erstausstrahlung im Free-TV.

Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 16. Spieltag

Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (19.30 Uhr LIVE im TV und Stream)

Poker - Caribbean Adventure

Das PokerStars Caribbean Adventure (PCA) ist eine hochkarätige Turnierserie, die einmal im Jahr auf den Bahamas ausgetragen wird. Traditionell lockt das Poker-Event die Topstars der Szene an die Tische, hochkarätige Action. (20.45 Uhr im TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

Wenn man drei Tore schießt und trotzdem der Gegner das Schönste macht: Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben nach der Galavorstellung von Mohamed Salah ungeschlagen.