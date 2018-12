Der Sport-Dienstag steht ganz im Zeichen von Fußball und Darts. In England sorgt Manchester United mit der Entlassung von Mourinho für ein großes Beben. In der Bundesliga steht eine englische Woche an, in der Borussia Mönchengladbach einen Klubrekord aufstellen kann.

Im Alexandra Palace gilt es auch heute wieder, kleine Pfeile auf eine Scheibe zu werfen. Nach dem sensationellen Aus von Peter Wright dürften die noch verbliebenen Favoriten auf der Hut sein. (SERVICE: Hier geht es zum Download des Spielplans der Darts-WM 2019)

Das ist passiert

- Mourinho bei Manchester United gefeuert

Manchester United hat seinen Trainer Jose Mourinho entlassen. Dies teilte der englische Rekordmeister am Dienstag mit. United belegt nach dem 17. Spieltag der Premier League mit 19 Punkten Rückstand auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool nur den sechsten Platz. Ein Interimscoach werde in Kürze ernannt, teilte United weiter mit. (Zum Bericht)

- Kovac warnt vor Leipzig

Bayern-Trainer Niko Kovac sieht im Bundesligaduell mit RB Leipzig am Mittwoch eine Blaupause für den Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool. "Leipzig hat auf jeden Fall dieselben Grundideen, schnelles Umschalten, tolle Fußballer. Das ist schon ähnlich, richtig", sagte Kovac am Dienstag. (Bundesliga, 16. Spieltag: FC Bayern - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Begegnung mit Jürgen Klopps "Weltklassemannschaft" im Achtelfinale der Königsklasse im Frühjahr sei "ein vorweggenommenes Halbfinale", schwärmte Kovac: "Das Spiel wird uns alles abverlangen. Wir wollen uns mit den Besten messen - und das sind die Besten!" Vor diesem Hintergrund warnte Kovac davor, die Partie gegen Leipzig als schnöde Alltagsaufgabe abzutun: "Das Spiel ist auch wichtig." (Zum Bericht)

- Österreicher Rodriguez siegt bei Darts-WM

Österreichs Hoffnung Rowby-John Rodriguez ist bei der 26. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) in die 2. Runde eingezogen (täglich LIVE im TV auf SPORT1). Der 24 Jahre alte Wiener stoppte in seinem Auftaktmatch "Rapid" Ricky Evans mit 3:1 und trifft in der 2. Runde auf den Spanier Cristo Reyes. Darren Webster und Krzysztof Ratajski mussten überraschend die Segel streichen. (Zum Bericht)

- Kaepernick-Unterstützer kritisiert die NFL

Eric Reid muss in dieser Saison schon zum siebten Mal zum Dopingtest. Dies könne kein Zufall sein, sagt der Unterstützer des in Ungnade gefallenen Colin Kaepernick. "Ich bin elf Wochen hier, ich musste siebenmal einen Dopingtest machen. Ich bin kein Mathematiker, aber das kann kein Zufall sein", sagte Reid nach dem 9:12 der Panthers gegen die New Orleans Saints. (Zum Bericht)

- Winterkorn verlässt Bayern-Aufsichtsrat

Martin Winterkorn sitzt nicht mehr im Aufsichtsrat der FC Bayern München AG. Wie der Rekordmeister mitteilte, habe der 71-Jährige bei der Hauptversammlung nicht mehr für einen Sitz im Aufsichtsrat kandidiert. "Darüber hatte er den Aufsichtsratsvorsitzenden, Uli Hoeneß, bereits am 9. Dezember schriftlich informiert", hieß es in der Mitteilung weiter. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Gladbach jagt den Klubrekord, Dortmund will die Herbstmeisterschaft bestätigen

Borussia Mönchengladbach ist auf dem besten Weg, die erfolgreichste Bundesliga-Hinrunde seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zu spielen. In der Saison 2013/2014 holten die Fohlen 33 Punkte aus den ersten 17. Partien. Mit einem Sieg gegen den kriselnden 1. FC Nürnberg (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg, ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) kann die Mannschaft von Dieter Hecking diese Marke bereits einen Spieltag vor Abschluss der Hinserie knacken. Die Herbstmeisterschaft ist Borussia Dortmund bereits nicht mehr zu nehmen. Jetzt will Schwarz-Gelb ohne Niederlage die Hinrunde beenden. Mit Fortuna Düsseldorf erwartet den BVB eine vermeintlich einfache Aufgabe (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- Bundesliga: Hertha und Wolfsburg wollen oben dranbleiben, Augsburg und Stuttgart brauchen Punkte im Abstiegskampf

Mit den Partien Hertha BSC Berlin gegen den FC Augsburg und VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart treffen zwei Teams, die sich Richtung internationale Plätze orientieren auf Teams, die jeden Punkt im Abstiegskampf brauchen. Dabei konnten sowohl der FCA als auch die Stuttgarter am vergangenen Spieltag Selbstvertrauen tanken. Berlin hingegen musste gegen Stuttgart eine unerwartete Pleite hinnehmen und steht gegen Augsburg nun unter Druck. (Bundesliga: Hertha BSC Berlin - FC Augsburg, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) Wolfsburg hingegen gewann gegen Nürnberg und möchten nun gegen Stuttgart weiter oben angreifen. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- FIFA Klub-WM: River Plate und Al Ain FC spielen um den Finaleinzug

Bei der FIFA Klub-WM werden die Finalteilnehmer gesucht. Im ersten Halbfinale treffen der südamerikanische Vertreter River Plate und der Rekordmeister der Vereinigten Arabischen Emirate, Al Ain FC, aufeinander. (FIFA Klub-WM: River Plate - Al Ain FC, ab 17.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) der zweite Finalteilnehmer wird morgen in der Partie Kashima Antlers gegen Real Madrid gesucht.

- Fußball League Cup: im englischen League Cup trifft Leicester City auf Manchester City

Der Überraschungsmeister von 2015/16, Leicester City, fordert im Viertelfinale des League Cup den aktuellen Meister Manchester City. Das Team von Pep Guardiola konnte sich bereits im vergagenen Jahr in die Siegerliste des League Cups eintragen und möchte diesen Erfolg gerne wiederholen. (League Cup: Leicester City - Manchester City, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- DEL: Spitzenspiel in Köln. Die Haie empfangen die Adler Mannheim

Die Mannheimer Adler führen aktuell souverän die DEL-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor der Düsseldorfer EG an. Mit einem Sieg wollen die Adler die Spitzenposition weiter festigen. Für die Kölner Haie ist ein Sieg hingegen wichtig im Kampf um die Playoff-Plätze. Noch sind sie mit Rang fünf auf einem direkten Playoff-Platz, aber dahinter warten zahlreiche Teams nur darauf, einen Ausrutscher der Kölner auszunutzen. (DEL, 29. Spieltag: Kölner Haie - Adler Mannheim, ab 19.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

