Der Samstag stand ganz im Zeichen von König Fußball, Wintersport und Darts.

Der FC Bayern feierte einen souveränen 4:0-Erfolg bei Hannover 96. Am Abend will der BVB die Herbstmeisterschaft klar machen.

Bei der Darts-WM waren mit Robert Marijanovic und Max Hopp heute gleich zwei Deutsche im Einsatz. Dabei wollten sie es besser machen als Martin Schindler, der am Donnerstag bereits in der ersten Runde gescheitert war, Marijanovic musste direkt nach der ersten Runde die Koffer packen, Hopp machte es deutlich besser.

Arnd Peiffer lieferte bei den deutschen Biathleten eine starke Verfolgung ab und lief auf Rang zwei.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Bayern mit Kantersieg in Hannover

Mit einer beeindruckenden Machtdemonstration hat der deutsche Rekordmeister FC Bayern München seine Aufholjagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund spektakulär fortgesetzt. Beim völlig überforderten Abstiegskandidaten Hannover 96 kam der Titelverteidiger zu einem nie gefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg und landete damit in der Liga den dritten Dreier in Serie. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Fährmann-Patzer kostet Schalke den Sieg

Auch beim FC Augsburg kommt Schalke 04 nicht über ein Unentschieden hinaus. Torhüter Ralf Fährmann wird dabei zum tragischen Helden. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gomez-Doppelpack lässt VfB jubeln

Der VfB Stuttgart gewinnt aufgrund einer starken zweiten Halbzeit zu Hause gegen Hertha BSC. Mann des Spiels ist Mario Gomez mit einem Doppelpack. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Union festigt Rang drei

Durch einen soliden Heimsieg gegen den VfL Bochum festigt Union Berlin den dritten Platz in der Tabelle. Die Gäste verlieren den Anschluss nach oben. (Zum Bericht)

- Skispringen: Geiger feiert ersten Weltcupsieg

Karl Geiger beschert den deutschen Skispringern den ersten Saisonsieg. In Engelberg bringt ein sensationeller zweiter Sprung den Sieg. (Zum Bericht)

- Biathlon: Peiffer zweiter bei Fourcade-Sieg

Arnd Peiffer feiert seine erste Podestplatzierung in dieser Saison. In der Verfolgung muss sich der 31-Jährige nur Martin Fourcade geschlagen geben. (Zum Bericht)

- PDC Darts-WM: Marijanovic scheitert zum Auftakt, Hopp erreicht Runde drei

Robert Marijanovic präsentiert sich bei seinem Deutschland-Debüt bei der WM zunächst in starker Verfassung. Doch dann bricht er gegen Richard North ein. Besser machte es Max Hopp. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB will Herbstmeisterschaft

Der souveräne Tabellenführer Borussia Dortmund tritt am Abend gegen Werder Bremen (Bundesliga: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) an. Die Dortmunder wollen nach dem Sieg des FC Bayern bei Hannover 96 den Punktevorsprung auf die Münchner wiederherstellen. Ein Punkt genügt dem BVB bereits zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft,

- La Liga: Real nach CL-Blamage gefordert

Nach dem blamablen 0:3 will Real Madrid in der spanischen Liga Wiedergutmachung betreiben. Die Madrilenen empfangen den Stadtrivalen Rayo Vallecano. (La Liga: Real Madrid - Rayo Vallecano, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-Wahnsinn: Tag 3 aus dem "Ally Pally"

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht. Am Samstag treten unter anderem die deutschen Hoffnungen Robert Marijanovic und Max Hopp sowie der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ans Oche. (PDC Darts-WM 2019: ab 12.30 Uhr und ab 20 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- Volleyball: Verfolgerduell in Dresden

Nur drei Tage nach der knappen Niederlage im DVV-Pokal gegen SSC Palmberg Schwerin ist der SC Potsdam schon wieder in der Bundesliga gefordert. Der Tabellenvierte gastiert beim Tabellenzweiten Dresdner SC (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg den Anschluss auf Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin wahren.

Das Video-Schmankerl des Tages

Paul Nicholson glänzt bei seinem Match gegen Kevin Burness mit einen Walk-In der Extraklasse. Am Ende setzt es dennoch eine 0:3-Klatsche.