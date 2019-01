Am Sport-Samstag rollte in der Bundesliga der Ball.

Borussia Dortmund erhöhte mit einem Kantersieg gegen Hannover 96 den Druck auf den FC Bayern München. Auch Borussia Mönchengladbach löste seine Pflichtaufgabe gegen den FC Augsburg.

Bei den Biathleten verpasste Arnd Peiffer die Top fünf knapp. Besser machte es Laura Dahlmeier, die auf Platz zwei lief und sich nur Dorothea Wierer geschlagen geben musste.

Das ist passiert

- Bundesliga: BVB mit Kantersieg gegen Hannover

Borussia Dortmund tut sich gegen Schlusslicht Hannover eine Halbzeit lang schwer. Ein Zwischenspurt bringt die Entscheidung. Hannovers Coach zittert um seinen Job. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Erster Bayer-Sieg für Bosz

In einer hart umkämpften Partie mit vielen Fouls und Gelben Karten setzt sich Bayer Leverkusen am Ende überraschend deutlich gegen den VfL Wolfsburg durch. (Zum Bericht)

- Biathlon: Peiffer verpasst Top 5 - Boe siegt erneut

Arnd Peiffer arbeitet sich in der Verfolgung in Antholz auf Rang 6 nach vorne. Den Sieg sichert sich Johannes Thingnes Bö nach einer souveränen Vorstellung. (Zum Bericht)

- Biathlon: Dahlmeier stürmt aufs Podest

Laura Dahlmeier rast im Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Antholz aufs Podest. Im Kampf gegen zwei Italienerinnen muss sie sich nur Dorothea Wierer beugen. (Zum Bericht)

- Super G: Rebensburg verpatzt WM-Generalprobe

Ausgerechnet beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen scheidet die deutsche WM-Hoffnung im Super-G früh aus. Ihre Enttäuschung darüber ist groß. (Zum Bericht)

- Sala-Tragödie: Cardiff erwägt Klage

Cardiff City bestreitet eine Beteiligung an der Organisation des Unglücksfluges von Emiliano Sala und prüft nun, ob der Unfall auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Werder - Frankfurt

Im Topspiel der Bundesliga duelliert sich Werder Bremen mit Eintracht Frankfurt. (Werder Bremen - Eintracht Frankfurt ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Osnabrück will Tabellenführung festigen

Auch in der 3. Liga rollt der Ball an diesem Wochenende wieder. Spitzenreiter VfL Osnabrück will im Heimspiel gegen den SV Meppen die Tabellenführung festigen. Der 1. FC Kaiserslautern hat Sonnenhof Großaspach zu Gast. (3. Liga ab 14 Uhr im Konferenz-Ticker)

- Handball-WM: Spanien kämpft um Teilnahme an Olympia-Quali

Am Tag vor dem WM-Finale stehen zwei Platzierungsspiele an. Während es im Spiel um Platz 5 lediglich um einen versöhnlichen WM-Abschluss geht, geht es im Spiel um Platz 7 um wesentlich mehr. Denn die Mannschaften auf den Plätzten 2-7 sind berechtigt, an den Olympia-Qualifikationsturnieren im April 2020 teilzunehmen. Lediglich der Weltmeister ist direkt für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. (Handball-WM: Spanien - Ägypten ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Boxen: Casting "SPORT1: The Next Rocky"

Zum Countdown auf die Box-Gala mit Vincent Feigenbutz und dem Finale von "SPORT1: The Next Rocky" gibt es einen ausführlichen Rückblick auf die Box-Castingshow zu sehen. Über 150 Box-Talente hatten sich Anfang August bei SPORT1 beworben, 15 von Ihnen wurde zum Casting ins Münchner Boxwerk eingeladen, wo sie sich der SPORT1 Jury mit Tobias Drews, Graciano Rocchigiani, Nick Trachte und Andreas Selak präsentierten. Es flossen Blut, Schweiß und Tränen, bevor am Ende des anschließenden Bootcamps die vier Halbfinalisten feststanden. (ab 20 Uhr im Free-TV und im Stream)

- Boxen: Kampfabend aus Karlsruhe

Der Auftakt ins neue Box-Jahr hat es in sich, denn bei der heutigen Box-Gala von Team Sauerland in Rheinstetten bei Karlsruhe steigt Lokalmatador Vincent Feigenbutz in den Ring. Der 23-Jährige hat gegen den starken Polen Przemyslaw Opalach ein Heimspiel und will sich mit einer überzeugenden Vorstellung für einen WM-Fight der großen Verbände im Super-Mittelgewicht empfehlen. Im Vorfeld des Hauptkampfes geht das Finale der Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" über die Bühne. Im entscheidenden Duell um den Sieg und einen Profi-Boxvertrag stehen sich Enis Agushi aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Serdar Kurun aus Hannover gegenüber. SPORT1 zeigt den Kampfabend ab 21 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM.

Das Video-Highlight

