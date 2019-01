Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im WM-Halbfinale mit Norwegen zu tun. Zuvor treffen Frankreich und Dänemark aufeinander. In Kitzbühel steht die legendäre Abfahrt auf der Streif an.

Die NBA hat die Starter für das All-Star Game 2019 bekanntgegeben, die AS Monaco hat Thierry Henry nach monatelanger Talfahrt entlassen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Aus für Henry - mit kurioser Pointe?

Die Ära von Thierry Henry als Trainer des abstiegsbedrohten französischen Vizemeisters AS Monaco ist nach nicht einmal dreieinhalb Monaten schon wieder beendet.

Wie der Tabellenvorletzte am Donnerstagabend mitteilte, sei der Weltmeister von 1998 beurlaubt worden, das Training der Mannschaft um die ehemaligen Bundesligaprofis Naldo, Diego Benaglio und Benjamin Henrichs übernimmt zunächst Co-Trainer Franck Passi. (Zum Bericht)

- Suche nach Sala eingestellt

Als die Rettungsflugzeuge auch am Donnerstag erneut ohne die geringste Spur von Emiliano Sala wieder gelandet waren, blieb nur noch eine bittere Entscheidung: Um 15.15 Uhr Ortszeit gab die Polizei der britischen Kanalinsel Guernsey das Ende der Suche nach dem vermutlich über dem Ärmelkanal abgestürzten argentinischen Fußballprofi und dem englischen Piloten David Ibbotson bekannt. (Zum Bericht)

- Blues nach Elfer-Drama im Finale

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit dem FC Chelsea das Finale des englischen Ligapokals erreicht.

Die Blues setzten sich im Halbfinal-Rückspiel 4:2 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur durch und treffen nun im Endspiel am 24. Februar in Wembley auf Meister und Titelverteidiger Manchester City. (Zum Bericht)

- NBA gibt Starter für All-Star Game bekannt

Dicke Überraschung bei der Verkündung der Starter für das All-Star Game: Luka Doncic schafft es nicht in die Starting Five. Rang zwei im Fanvoting reichte am Ende nicht zu einer Nominierung als Starter. LeBron James ist Teamkapitän im Westen, Giannis Antetokounmpo im Osten. (Zum Bericht)

- Warriors besuchen Barack Obama

Die Golden State Warriors sind zu Gast bei den Washington Wizards - und nutzen die Gelegenheit, um dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama einen Besuch abzustatten. Auch die Partie gegen die Wizards war dank eines bärenstarken Steph Curry ein Erfolg für die Warriors. (Zum Bericht)

- Ex-Ferrari-Star kritisiert Vettel

Scharfe Kritik an Sebastian Vettel: Eddie Irvine, einstiger Pilot von Ferrari und Teamkollege von Michael Schumacher, hat in großem Stil gegen den Heppenheimer ausgeteilt. Dieser sei ein "One-Trick-Pony" - was so viel heißt wie ein Zirkuspferd, das nur ein Kunststück kann. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Australian Open: Djokovic - Pouille

Novak Djokovic will das Traumfinale mit Rafael Nadal perfekt machen. Sein Gegner im zweiten Halbfinale der Herren ist Lucas Pouille. Der Franzose schaltete unter anderem Milos Raonic und Maximilian Marterer aus. (Australian Open: Novak Djokovic - Lucas Pouille ab 9.30 Uhr im LIVETICKER)

- Abfahrts-Spektakel auf der Streif

Wegen für Samstag erwarteter starker Schneefälle wurde die Abfahrt auf der Streif auf Freitag vorgezogen. Wer reiht sich in die Riege der Legenden ein? (Ski Alpin: Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel ab 11.30 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: Herren-Sprint in Antholz

Die deutschen Biathlon-Herren wollen beim Weltcup in Antholz erneut angreifen.

Allen voran der sich zur Zeit in guter Form befindende Benedikt Doll greift nach dem dritten Platz im Sprint von Ruhpolding erneut nach einem Podestplatz. Doll musste dort sich im letzten Sprint-Rennen nur dem norwegischen Seriensieger Johannes Thingnes Bö und dessen Bruder Tarjei geschlagen geben. (Sprint 10km Herren ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: Schalke 04 gegen Hertha BSC

Rückendeckung für Christian Heidel und Domenico Tedesco, Rückenwind für die schwierige Aufgabe in Berlin: Bei Schalke 04 sind die Verantwortlichen vor dem ersten Auswärtsspiel des Vizemeisters in diesem Jahr bei Hertha BSC am Freitag um Harmonie und Aufbruchstimmung bemüht. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Schalke 04, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Fa Cup: FC Arsenal - Manchester United

Es ist die vierte Runde des FA Cups. Der FC Arsenal empfängt die formstarken Red Devils. (FA Cup: FC Arsenal - Manchester United ab 20.55 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-WM: Dänemark gegen Frankreich

Im ersten Halbfinale der WM trifft Dänemark in Hamburg auf Weltmeister Frankreich. (Handball-WM: Dänemark - Frankreich ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-WM: Deutschland - Norwegen

Die blauen Augen von Christian Prokop blitzten kurz auf, dann platzte es aus dem Bundestrainer heraus.

"Wir stehen seit vielen Jahren mal wieder im Halbfinale. Wir sind sehr heiß auf das Spiel", sagte Prokop voller Vorfreude auf den Showdown am Freitag in Hamburg gegen Vize-Weltmeister Norwegen. (Handball-WM: Deutschland - Norwegen, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

Das Video-Schmankerl

Marc-Andre ter Stegen hat gesagt, dass er unbedingt die Nummer 1 im deutschen Tor werden möchte. Sein Konkurrent Manuel Neuer verrät, wie er dazu steht.