Es ist endlich wieder soweit, der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Bayern München startet direkt mit einem Sieg gegen TSG Hoffenheim in die Rückrunde, Borussia Dortmund möchte bei RB Leipzig nachziehen.

Bei Bayer Leverkusen missglückt das Debüt von Trainer Peter Bosz, Friedhelm Funkel und seiner Düsseldorfer dürfen dagegen spät jubeln. Marcel Jansen wurde dagegen zum neuen HSV-Präsidenten gewählt.

Auch für die deutschen Handballer geht es weiter. In ihrem ersten Hauptrundenspiel der Heim-WM treffen Uwe Gensheimer und Co. auf Island.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Jansen neuer HSV-Präsident

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen setzt sich bei der Wahl des neuen Präsidenten des Hamburger SV durch. Er besetzt eine vakante Stelle. (Zum Bericht)

- Eintrachts Traumsturm on Fire

Eintracht Frankfurt präsentiert sich zum Rückrundenauftakt in bewährter Spiellaune. Die schlechte Chancenverwertung verhindert einen höheren Sieg. (Zum Bericht)

- Fortuna feiert Last-Minute-Sieg

Der Höhenflug von Fortuna Düsseldorf geht weiter. Gegen den FC Augsburg feiert die Mannschaft von Friedhelm Funkel einen wichtigen Last-Minute-Sieg. (Zum Bericht)

- Bayer verliert bei Bosz-Debüt

Das Debüt des neuen Leverkusen-Trainers Peter Bosz ist misslungen. Trotz Überlegenheit kassierte die Werkself gegen Gladbach eine Heimpleite. Die Fohlen bleiben Dritter. (Zum Bericht)

- Dahlmeier führt Biathlon-Damen aufs Podest

Die deutschen Biathletinnen erreichen in der Staffel in Ruhpolding eine Topplatzierung. Laura Dahlmeier blickt im Anschluss optimistisch auf die kommenden Aufgaben. (Zum Bericht)

- Mick Schumacher zu Ferrari

Mick Schumacher macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer Formel-1-Karriere. Der 19-Jährige wird Teil der Talentschmiede der Scuderia. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga, 18. Spieltag: RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund

Am Abend wartet in der Bundesliga mit RB Leipzig gleich ein echter Härtetest auf Borussia Dortmund. Der Tabellenführer will natürlich direkt mit einem Sieg weitermarschieren. (18. Spieltag: RB Leipzig - Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Handball-WM, Hauptrunde: Deutschland - Island

Es geht bei der Handball-WM in die heiße Phase. Nachdem die Vorrunde abgehandelt ist, geht es nun um den Einzug in das Halbfinale. Dabei trifft die DHB-Auswahl unter anderem auf Spanien und Kroatien. Den Auftakt macht aber Island. Gegen die Skandinavier ist ein Sieg Pflicht, um die gute Ausgangslage weiter auszubauen. (Handball-WM, Hauptrunde: Deutschland - Island, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Rebel TV

Im Magazin "Rebel TV" dreht sich alles rund um die Welt des Fun- und Extremsports: Egal ob auf dem Surf-, Skate- und Snowboard oder auf dem BMX-Bike, die Zuschauer können sich auf spektakuläre und actiongeladene Bilder freuen. (Rebel TV, ab 12.30 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und STREAM)

- NHL: New Jersey Devils - Anaheim Ducks

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1 US: Die Anaheim Ducks liegen in der Western Conference aktuell nur auf Rang neun und brauchen jeden Sieg im Kampf um die Playoffs. Für die New Jersey Devils gilt ebenfalls: Verlieren verboten. Als Tabellen-13. der Eastern Conference sind die Playoff-Plätze fast schon außer Reichweite. (NHL: New Jersey Devils - Anaheim Ducks, ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 US)

Das Video-Schmankerl des Tages

Wie feiert Pep Guardiola seinen Geburtstag? Der City-Coach überrascht an seinem Ehrentag vor dem Spiel gegen Huddersfield mit seiner Antwort.