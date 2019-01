Was für ein Start ins Wochenende! Der Freitag hatte schon jetzt jede menge Spitzensport zu bieten.

Der Italiener Dominik Paris hat die legendäre Abfahrt auf der Streif für sich entschieden, Novak Djokovic hat bei den Australian Open das Traumfinale gegen Rafael Nadal perfekt gemacht - doch das eigentliche Highlight kommt erst noch.

Am Abend trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale auf Norwegen. Zuvor duellieren sich Frankreich und Dänemark.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: BVB leiht Isak nach Tilburg aus

Borussia Dortmund verleiht sein Sturmtalent Alexander Isak bis zum Saisonende in die Niederlande an den Erstligisten Willem II Tilburg. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Ilicevic zum Medizincheck beim FCN

Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz könnte Ivo Ilicevic schon bald auf die Bundesliga-Bühne zurückkehren. Der Flügelstürmer absolviert nach SPORT1-Informationen am Freitagmittag den Medizincheck beim 1. FC Nürnberg. Fällt dieser positiv aus, könnten finale Verhandlungen folgen. (Zum Bericht)

- Australian Open: Djokovic fegt über Pouille hinweg

Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open. Der Weltranglistenerste besiegte Lucas Pouille 6:0, 6:2, 6:2. Djokovic greift nach einer überragenden Vorstellung nach seinem siebten Titel bei den Australian Open in Melbourne. Der Weltranglistenerste aus Serbien gewann gegen den französischen Halbfinal-Debütanten Lucas Pouille nach nur 83 Minuten 6:0, 6:2, 6:2 und folgte Rafael Nadal ins Finale am Sonntag. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Sturz überschattet Paris-Sieg

Josef Ferstl hat ein Jahr nach dem Triumph von Thomas Dreßen auf der berühmt-berüchtigten "Streif" in Kitzbühel das nächste deutsche Ausrufezeichen gesetzt. Der 30-Jährige aus Hammer, Sohn des zweimaligen Kitzbühel-Siegers Sepp Ferstl, fuhr beim erneuten Abfahrtserfolg des Südtirolers Dominik Paris auf den starken siebten Platz. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz. Alex Köll (Schweden) musste nach seinem Abflug im Zielhang mit dem Hubschrauber abgeholt werden. (Zum Bericht)

- Biathlon: Bö siegt, Peiffer bester Deutscher

Die deutschen Biathleten haben beim erneuten Erfolg von Überflieger Johannes Thingnes Bö das Podest deutlich verpasst. Arnd Peiffer war beim Weltcup in Antholz im Sprint über 10 km auf Rang neun bester Athlet des DSV. Der Sprint-Olympiasieger lag nach zwei Schießfehlern 43,9 Sekunden hinter Bö, der in 23:53,9 Minuten (ein Schießfehler) im 13. Einzelrennen des Winters schon den zehnten Sieg feierte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Schalke 04 gegen Hertha BSC

Rückendeckung für Christian Heidel und Domenico Tedesco, Rückenwind für die schwierige Aufgabe in Berlin: Bei Schalke 04 sind die Verantwortlichen vor dem ersten Auswärtsspiel des Vizemeisters in diesem Jahr bei Hertha BSC am Freitag um Harmonie und Aufbruchstimmung bemüht. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Schalke 04, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Fa Cup: FC Arsenal - Manchester United

Es ist die vierte Runde des FA Cups. Der FC Arsenal empfängt die formstarken Red Devils. (FA Cup: FC Arsenal - Manchester United ab 20.55 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-WM: Dänemark gegen Frankreich

Im ersten Halbfinale der WM trifft Dänemark in Hamburg auf Weltmeister Frankreich. (Handball-WM: Dänemark - Frankreich ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-WM: Deutschland - Norwegen

Die blauen Augen von Christian Prokop blitzten kurz auf, dann platzte es aus dem Bundestrainer heraus.

"Wir stehen seit vielen Jahren mal wieder im Halbfinale. Wir sind sehr heiß auf das Spiel", sagte Prokop voller Vorfreude auf den Showdown am Freitag in Hamburg gegen Vize-Weltmeister Norwegen. (Handball-WM: Deutschland - Norwegen, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Um 20 Uhr und um 23.15 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl

Zum 33. Geburtstag bekommt Rams-Coach Sean McVay von Journalisten ein Geburtstagsständchen gesungen - und muss dann auch noch die spanische Version über sich ergehen lassen.