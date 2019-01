Der Sport-Tag hatte am Donnerstag schon einiges zu bieten - doch das Highlight des Tages steht noch bevor.

Markus Eisenbichler hat die Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck verpatzt. Deutschlands große Tournee-Hoffnung kam nicht über Rang 32 hinaus.

Am Abend blickt die Fußball-Welt gespannt nach Manchester, wo ManCity und Pep Guardiola den FC Liverpool und Jürgen Klopp zum Topspiel der Premier League fordern.

Auch die Königlichen von Real Madrid sind im Einsatz. Der Champions-League-Sieger steht im Nachholspiel in Villarreal gehörig unter Druck.

Das ist passiert

- Vierschanzentorunee: Dämpfer für Eisenbichler bei Quali in Innsbruck

Deutschlands große Tournee-Hoffnung Markus Eisenbichler hat bei der Qualifikation zum 3. Springen der Vierschanzentournee einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Zweite der Gesamtwertung kam bei seinem Sprung nur auf 101,5 Meter und landete damit in der Endabrechnung nur auf dem 32. Platz. Überflieger Ryoyu Kobayashi sprang erneut am weitesten und geht von Rang 1 in den Wettkampf. (Zum Bericht)

- Fußball: Schalke verkauft Naldo - Eichkorn wird Co-Trainer

Innenverteidiger Naldo verlässt Schalke 04 Richtung AS Monaco. Der Vizemeister gab am Donnerstag den Abschied des 36-Jährigen bekannt. (Zum Bericht) In der Rückrunde stößt währenddessen ein alter Bekannter zu S04. Seppo Eichkorn wird Co-Trainer von Domenico Tedesco. Es ist nicht das erste Mal, dass Eichkorn bei den Königsblauen als Co-Trainer fungiert. Ex-Schalke-Trainer Felix Magath diente er von 2009 bis 2011 als rechte Hand. Als Magath entlassen wurde, sprang Eichkorn sogar als Interimstrainer ein. Bis 2013 arbeitete er weiter als Co-Trainer auf Schalke, bevor er die Position des Chefscouts übernahm. (Zum Bericht)

- Fußball: Evina-Wechsel nach Kiel offiziell

Zweitligist Holstein Kiel hat Offensiv-Talent Franck Evina (18) von Rekordmeister Bayern München ausgeliehen. Wie SPORT1 schon vorab berichtetete, wechselt der gebürtige Kameruner bis Sommer 2020 zu den Norddeutschen. Dies gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt. Evina soll mit den Störchen trotz eines im Dezember erlittenen Muskelfaserrisses am Freitag mit ins Trainingslager nach Oliva (Spanien) fliegen. (Zum Bericht)

- Tour de Ski: Nächster Sieg für Kläbo

Die deutschen Langläufer haben bei der fünften Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf erneut vordere Platzierungen verpasst. Im Verfolgungsrennen über 15 km kam Florian Notz (+3:15,4 Minuten) als bester Deutscher auf Rang 25, verfehlte damit jedoch die Norm für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März). Dafür wäre eine Platzierung unter den ersten Acht oder zweimal unter den Top 15 nötig gewesen. Von den deutschen Männern hat einzig Youngster Janosch Brugger sein Ticket für den Saisonhöhepunkt bereits gelöst. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl bei All-Star-Wahl ignoriert

Am 26. Januar steigt das All-Star Game in der NHL und der deutsche Superstar Leon Draisaitl ist voraussichtlich nicht dabei. Am Mittwoch gab die beste Eishockey-Liga der Welt ihren Kader für das alljährliche Spektakel bekannt. Der Stürmer der Edmonton Oilers findet darin keine Erwähnung und das, obwohl er als aktuell elftbester Stürmer der NHL eine Nominierung durchaus verdient hätte. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Premier League: Manchester City fordert FC Liverpool

Absolutes Topspiel in der Premier League: Der amtierende Meister ManCity hat Tabellenführer Liverpool zu Gast. Mit einem Auswärtssieg könnte das Team von Jürgen Klopp bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gelingen, der Vorsprung auf Platz zwei würde dann neun Punkte betragen. Aus Sicht der Skyblues ist ein Heimdreier hingegen Pflicht, will man die Titelverteidigung nicht frühzeitig abhaken. (Premier League: Manchester City - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: Real Madrid im Nachholspiel bei Villarreal

Aufgrund der Klub-WM hat Real Madrid seit 15. Dezember kein Spiel mehr in La Liga absolviert. Um den Abstand auf Tabellenführer FC Barcelona von acht auf fünf Punkte zu verkürzen, muss ein Sieg beim FC Villarreal her. Das einst stolze "Gelbe U-Boot" liegt nach einer schwachen Saison derzeit auf einem Abstiegsplatz und steht ebenfalls unter Druck. (La Liga: FC Villarreal - Real Madrid ab 21.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- BBL: Bamberg lädt zum Verfolgerduell

In der Basketball-Bundesliga fliegen im neuen Jahr wieder die Bälle. Am Abend empfängt Brose Bamberg den Verfolger medi Bayreuth (BBL: Brose Bamberg - medi Bayreuth ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) zum nordfränkischen Derby. Bamberg geht als großer Favorit ins Match, zu Hause gab es 15 Siege und nur eine Niederlage gegen Bayreuth. Die Gäste wollen sich ihrerseites möglichst teuer verkaufen, im Rennen um die Playoff-Plätze hat das Team bislang eine gute Ausgangslage. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte: Bamberg grüßt von Platz vier der Tabelle, Bayreuth belegt Rang sechs.

- Premier League: Die Highlights des 21. Spieltags

Winterpause ist in der Premier League ein Fremdwort! Das neue Jahr ist gerade einmal zwei Tage alt, da haben Eden Hazard, Pierre-Emerick Aubameyang und Co. bereits ihr erstes Pflichtspiel hinter sich. Die Highlights des 21. Spieltags gibt es ab 19.15 Uhr im TV auf SPORT1.

- NHL: Toronto trifft auf Minnesota

Eishockey aus der stärksten Liga der Welt zur Primetime: Die Toronto Maple Leafs befinden sich in der NHL klar auf Playoff-Kurs und liegen auf Platz zwei der Eastern Conference. Gegen Minnesota Wild - derzeit Zehnter im Westen - ist ein Heimsieg fest eingeplant (NHL: Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US).

Das Video-Schmankerl

Als mehrfacher Formel-1-Weltmeister hat er die Herzen der Fans im Sturm erobert: Zum 50. Geburtstag von Michael Schumacher blickt SPORT1 History zurück auf eine bewegende Karriere.