Serena Williams gibt bei den Australian Open einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA vergab beim 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Tschechin Karolina Pliskova vier Matchbälle.

Für die deutschen Handballer geht es am Abend gegen Spanien um den Gruppensieg. Den Einzug ins Halbfinale haben Uwe Gensheimer und Co. bereits mit dem Coup gegen Kroatien gesichert. Pep Guardiola arbeitet mit Manchester City am ersten Titel der Saison.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- BBL: Bayern gewinnt auch 16. Spiel in Folge

Der FC Bayern Basketball bleibt in der BBL weiter das Maß aller Dinge. Bei BG Göttingen gelingt der 16. Sieg im 16. Spiel. Zum Startrekord dauert es aber noch etwas. (Zum Bericht)

- Flugzeug-Drama: Sala schickte Sprachnachricht

Ein Flugzeug verschwindet über dem Ärmelkanal plötzlich vom Radar und wird seitdem vermisst - an Bord ist auch Cardiff-Rekordneuzugang Emiliano Sala. Bei der Suche nach dem verschollenen Stürmer gibt es offenbar keine realistische Hoffnung mehr auf ein Happy End. Sala hatte sich aus dem Flugzeug noch bei seinen Angehörigen gemeldet. "Ich bin in einem Flugzeug, das aussieht, als würde es auseinanderfallen, und ich bin auf dem Weg nach Cardiff", sagte der Argentinier in der Whatsapp-Nachricht, die er an Freunde und Verwandte verschickte. Weiter hieß es: "Wenn Ihr in anderthalb Stunden nichts von mir hört: Ich weiß nicht, ob die jemanden schicken, sie werden mich ohnehin nicht finden. Papa, ich habe solche Angst." (Zum Bericht)

- Pacquiao während WM-Kampf ausgeraubt

Schlechte Nachrichten für Manny Pacquiao: Während der Box-Superstar seinen WBA-Titel verteidigt, nutzen Verbrecher die Gunst der Stunde und rauben sein Haus aus. (Zum Bericht)

- Südkorea und Katar im Viertelfinale des Asien-Cups

Südkorea und Katar komplettieren das Teilnehmerfeld im Viertelfinale des Asien-Cups. Die Südkoreaner profitieren beim Sieg gegen Bahrain vom Tor eines HSV-Profis. (Zum Bericht)

- Williams scheitert trotz Matchbällen

Serena Williams (37) hat im Viertelfinale der Australian Open den scheinbar sicheren Sieg noch aus der Hand gegeben. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA vergab beim 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Tschechin Karolina Pliskova vier Matchbälle, bei ihrem ersten, als sie 5:1 führte, war sie unglücklich mit dem linken Fuß umgeknickt und spielte daraufhin sichtlich angeschlagen. Pliskova nutzte die Verletzung aus und zog nach 2:10 Stunden zum ersten Mal in ihrer Karriere ins Halbfinale von Melbourne ein. (Zum Bericht)

- Star-Duo glänz für Thunder

Die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder haben den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 123:114 gegen die Portland Trail Blazers 13 Punkte. Matchwinner waren seine Teamkollegen Russell Westbrook, dem mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 14 Assists ein Triple-Double gelang, und Paul George (36 Zähler, acht Rebounds und fünf Steals). (Zum Bericht)

Die Dallas Mavericks haben mit Dirk Nowitzki (40) ihre Niederlagenserie beendet. Nach zuletzt vier Pleiten gewannen die Mavericks gegen die Los Angeles Clippers 106:98. Bester Werfer für die Mavs war Harrison Barnes mit 20 Zählern. Rookie Luka Doncic gelangen 17 Zähler, sieben Rebounds und sechs Assists. Damit verpasste der Slowene sein zweites Triple Double in seiner NBA-Karriere. (Zum Bericht)

- Trotz Draisaitl-Tor: Oilers kassieren nächste Pleite

Nationalspieler Leon Draisaitl hat im letzten Einsatz für die Edmonton Oilers vor seinem Debüt beim Allstar-Game der NHL das 27. Saisontor erzielt. Beim 2:3 gegen die Detroit Red Wings traf der gebürtige Kölner zum 1:2 (45.), es war für die Kanadier die dritte Pleite in Serie. Die Oilers haben im Westen derzeit drei Punkte Rückstand zum letzten Play-off-Platz. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-WM: Deutschland kann Platz eins sichern

Deutschland trifft im abschließenden Hauptrundenspiel der Handball-WM auf Spanien. Mit einem Sieg wäre Platz eins in der Gruppe wohl sicher, der Halbfinaleinzug steht jedoch schon vor dem Spiel fest. (Handball-WM: Deutschland - Spanien, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Zuvor trifft Frankreich in der deutschen Gruppe auf Kroatien. (Handball-WM: Frankreich - Kroatien, 18 Uhr im LIVETICKER)

- League Cup Halbfinale mit Manchester City

Der erste Titel der Saison ist für Pep Guardiola zum Greifen nah. Im Halbfinale des League Cup spielt sein Team Manchester City bei Burton Albion. Los geht es um 20.45 Uhr (League Cup: Burton Albion - Manchester City, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Copa del Rey Viertelfinale mit dem FC Barcelona

Im Hinspiel des Viertelfinales der Copa del Rey muss der FC Barcelona beim FC Sevilla ran. Los geht es um 21.30 Uhr. (Copa del Rey: FC Sevilla - FC Barcelona, 21.30 Uhr im LIVETICKER)

- Coupe de France: Paris will ins Achtelfinale

Auch Paris spielt am Abend im Pokal. Das Team von Thomas Tuchel will ins Achtelfinale des Coupe de France einziehen. (Coupe de France: Paris Saint-Germain, 21.05 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-Bundesliga, Männer: Berlin gegen Friedrichshafen

Die Volleyball Bundesliga der Männer hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause - mit deutlich mehr TV-Livespielen als zuvor. Am Mittwoch empfangen die Berlin Recycling Volleys den VfB Friedrichshafen. SPORT1 überträgt die Partie ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Um 21.15 Uhr und um 23.15 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Scooore! - Internationales Fußball Magazin

Mit dem Magazin "Scooore!" zeigt SPORT1 noch mehr internationalen Fußball im Free-TV und präsentiert die Highlights aus verschiedenen Ligen und Wettbewerben. SPORT1 zeigt das Magazin um 22.30 Uhr im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl

Mega-Fail in der NBA! An diesen Ausrutscher wird sich Stephen Curry wohl noch lange erinnern. Nach seinem Fail gibt es oben drauf auch noch einen Airball vom Dreierkönig.