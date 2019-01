Der Sport-Tag am Sonntag war voll mit packenden Live-Events. Im Mittelpunkt stand die Entscheidung bei der Vierschanzentournee.

- Vierschanzentournee: Kobayashi sichert sich Grand Slam

Ryoyu Kobayashi hat bei der Vierschanzentournee auch das vierte Springen in Bischofshofen gewonnen und den Grand Slam klargemacht. Der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler landete auf Platz fünf, bester Deutscher im Abschlussspringen wurde als Vierter Stephan Leyhe, der zudem auf Platz drei der Gesamtwertung kletterte. (Zum Bericht)

- Beachvolleyball: Karriereende für Walkenhorst?

Kira Walkenhorst muss offenbar ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Die Olympiasiegerin, die 2016 in Rio mit Laura Ludwig triumphierte, leidet unter anhaltenden Problemen an den Rippen, der Hüfte und der Schulter. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Neureuther bei Hirscher-Sieg Achter

Nach einem starken zweiten Lauf kletterte Felix Neureuther beim Slalom in Zagreb vom 23. auf den achten Platz. Marcel Hirscher feierte seinen 64. Weltcup-Sieg vor Alexis Pinturault (Frankreich) und Manuel Feller (Österreich). (Zum Bericht)

- BBL: Bayern-Zittersieg gegen Bayreuth

Dank Derrick Williams siegt Spitzenreiter Bayern München gegen medi Bayreuth 101:95 nach Verlängerung und bleibt nach 14 Saisonspielen weiter ungeschlagen. Erster Verfolger sind die EWE Baskets Oldenburg, die 89:74 beim Mitteldeutschen BC gewannen. (Zum Bericht)

- Handball-WM: DHB mit Kantersieg bei Generalprobe

Letzter Test bestanden, die Heim-WM kann kommen: Die deutschen Handballer haben ihre Generalprobe souverän gemeistert und mit einer Abwehr-Gala gegen Argentinien endgültig Lust auf ein neues Wintermärchen entfacht. (Zum Bericht)

- Steak-Affäre: Geldstrafe für Ribery

Ein teures Abendessen und die Folgen. Nach der Kritik am Verzehr eines vergoldeten Steaks hat Franck Ribery zu einer unvergleichlichen Schimpftirade ausgeholt - und sich damit eine "sehr hohe Geldstrafe" des FC Bayern München eingehandelt. (Zum Bericht)

- Nordische Kombination: Rydzek schrammt an Sieg vorbei

Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek hat den ersten deutschen Einzelsieg des WM-Winters knapp verpasst. Im estnischen Otepää kam der Oberstdorfer nach einer starken Laufleistung hinter dem Gesamtweltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber (Norwegen) auf den zweiten Rang (+20,9 Sekunden). (Zum Bericht)

Die Golden State Warriors behalten im Rekord-Spiel gegen die Sacramento Kings die Oberhand. Stephen Curry brilliert, während Draymond Green Kritik übt. (Zum Bericht)

- Meier heuert bei St. Pauli an

Nach mehr als 15 Jahren kehrt Alexander Meier ans Millerntor zurück. Der sechs Monate lang vereinslose Stürmer unterschrieb am Sonntag beim Zweitligisten FC St. Pauli einen Vertrag bis zum Saisonende. (Zum Bericht)

- Kerber verzichtet offenbar auf Fed-Cup

Angelique Kerber will offenbar nicht gegen Weißrussland antreten. Die Wimbledonsiegerin legt ihren Fokus lieber auf die Arbeit mit dem neuen Coach. (Zum Bericht)

- NFL Wild Card Weekend mit Bears - Eagles

Die Regular Season in der NFL ist gespielt und der Großteil der Teams in der so verhassten frühen Offseason. Für zwölf Teams lebt der Traum vom Super Bowl LIII in Atlanta (3. Februar) jedoch noch. Im Wild Card Weekend kämpft auch Champion Philadelphia Eagles um den Einzug in die Divisional Playoffs. Vor allem auf die Leistung von Eagles-Quarterback Nick Foles werden die Fans gespannt sein. Kann er das Wunder vom letzten Jahr wiederholen, als die Eagles im Super Bowl LII die New England Patriots mit 41:33 besiegten? (NFL: Wild Card Weekend ab 19.05 Uhr in LIVESCORES)

- La Liga: Barca und Real im Einsatz

Während in der Bundesliga Winterpause ist, geht in der spanischen La Liga der Ligabetrieb ganz normal weiter. Am Abend sind sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona im Einsatz. Die Königlichen empfangen Real Sociedad. (La Liga: Real Madrid - Real Sociedad, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Der FC Barcelona ist zu Gast bei Getafe. (La Liga: Getafe CF - FC Barcelona, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- NHL-Action LIVE im Free-TV

NHL-Doppelpack zum Start ins neue Eishockey-Jahr: An den ersten beiden Sonntagen 2019 zeigt SPORT1 jeweils eine Partie aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM. Am 6. Januar steht das Duell zwischen den Ottawa Senators und den Carolina Hurricanes auf dem Programm. SPORT1 zeigt die Partie per LIVE-Einstieg direkt nach dem DEL-Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Thomas Sabo Ice Tigers (NHL: Ottawa Senators - Carolina Hurricanes ab 19.30 Uhr im Free-TV und im STREAM)

- PSG im Pokal im Einsatz

Hochspannung und Favoritenstürze sind im Coupe de France Jahr für Jahr inklusive: Der traditionsreiche Wettbewerb fasziniert nicht nur in Frankreich sondern auch darüber hinaus. Auch in diesem Jahr hofft der Rekordpokalsieger mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel, Superstar Neymar und dem deutschen Nationalspieler Julian Draxler am Ende ganz oben zu stehen. SPORT1+ überträgt das Spiel der Tuchel-Elf bei GSI Pontivy (ab 20.35 Uhr LIVE im STREAM).

Die Dallas Cowboys können sich in einem engen Duell mit den Seattle Seahawks auf ihre Stars verlassen. Vor allem Quarterback Dak Prescott überzeugt kurz vor Ende.