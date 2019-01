Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev muss eine Woche vor dem Beginn der Australian Open auf seine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bangen.

Bei Ferrari deutet sich ein Wechsel an der Spitze an, der den Traditionsrennstall zurück zu altem Glanz bringen soll. Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben.

Für den FC Liverpool geht es am Abend im FA Cup gegen die Wolverhampton Wanderers nicht nur um den Einzug in die dritte Runde, sondern auch darum, nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Manchester City zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Das ist passiert

- BVB feiert Last-Minute-Sieg

Borussia Dortmund hat im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen 3:2-Sieg gefeiert. Marcel Schmelzer erzeilte in der Schlussminute den Siegtreffer für den Tabellenführer der Bundesliga. Auch zwei weitere Bundesligisten waren im Einsatz: Der 1. FC Nürnberg kam gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle nicht über 1:1 hinaus und Borussia Mönchengladbach unterlag dem 1. FC Magdeburg mit 1:2. (Zum Bericht)

- Arrivabene verlässt Ferrari

Maurizio Arrivabene ist nicht mehr Teamchef von Ferrari. Nach der enttäuschenden letzten Saison und dem erneut verpassten WM-Titel traf man nun die "gemeinsame Entscheidung", wie Ferrari in einem Statement am Montagabend verlauten ließ. Nachfolger des 61-Jährigen, der bei der Scurderia seit 2014 im Amt ist, soll laut Medienberichten der bisherige Technik-Direktor Mattia Binotto werden. (Zum Bericht)

- Zverev bangt um Australian Open

Alexander Zverev muss offenbar um seine Teilnahme an den diesjährigen Australian Open (14. bis 27. Januar) fürchten. Der Weltranglistenvierte zog sich am Montag beim Training eine Oberschenkelzerrung zu und sagte daraufhin seine Teilnahme an der World Tennis Challenge in Adelaide ab. Er werde ein paar Tage pausieren und versuchen, rechtzeitig wieder fit zu werden, teilte er mit. (Zum Bericht)

- Walkenhorst hört auf - Ludwig spielt jetzt mit Kozuch

Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst beendet ihre Karriere. "Ich würde nichts lieber tun als mit Laura und meinem großartigen Team dort weiterzumachen, wo wir 2017 aufgehört haben", erklärte die 28-Jährige. Walkenhorst hatte gemeinsam mit Laura Ludwig 2016 Olympia-Gold in Rio de Janeiro gewonnen. Zukünftig wird Margareta Kozuch im Duo mit Ludwig spielen. (Zum Bericht)

- Kerber verzichtet auf Fed-Cup

Deutschland muss beim Fed-Cup-Erstrundenduell gegen Weißrussland (9. und 10. Februar) auf Angelique Kerber verzichten. Wie ihr Manager Aljoscha Thron der dpa bestätigte, wolle die Wimbledonsiegerin die Zeit stattdessen für eine gezielte Vorbereitung mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler nutzen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- FA Cup: Klopp will zurück in Erfolgsspur

In der 3. Runde des FA Cups muss Jürgen Klopp mit seinen "Reds" zu den Wolverhampton Wanderers. Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei Manchester City will Liverpool nun wieder zurück in die Erfolgsspur. (FA-Cup, 3. Runde: Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Coupe de France: Lille gegen Underdog gefordert

Der aktuelle Tabellenzweite der Ligue 1, der OSC Lille, geht als haushoher Favorit in das Duell gegen den Zweitligisten FC Sochaux. Allerdings gab es in dieser Runde schon einige Überraschungen. Daher will das Team aus dem Osten Frankreichs alles dafür tun, für die nächste Sensation zu sorgen. (Coupe de France, 9. Runde: OSC Lille - FC Sochaux, ab 20.55 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- La Liga: Athletic Bilbao will Abstiegsränge verlassen

Athletic Bilbao ist neben Real Madrid und dem FC Barcelona das einzige Team, das seit der Ligagründung der Primera Division 1928 ununterbrochen erstklassig war. Aber in dieser Saison befinden sich die Basken in akuter Abstiegsgefahr. Daher ist ein Sieg gegen Celta Vigo Pflicht, um die Abstiegsränge zu verlassen. (La Liga: Celta Vigo - Athletic Bilbao, ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Coupe de France: OSC Lille - FC Sochaux-Montbéliard

Hochspannung und Favoritenstürze sind im Coupe de France Jahr für Jahr inklusive: Der traditionsreiche Wettbewerb fasziniert nicht nur in Frankreich sondern auch darüber hinaus. SPORT1+ zeigt die Erstrunden-Partie zwischen OSC Lille - FC Sochaux-Montbéliard ab 20.45 Uhr LIVE im TV.

- Eishockey - NHL On the Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US das offizielle Highlight-Magazin der National Hockey League (NHL) ab 21.50 Uhr auf SPORT1 US. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen wie "Die schönsten Tore" oder "Die besten Saves" fester Bestandteil der Studiosendung.

