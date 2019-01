Alexander Zverev ist bei den Australian Open souverän in die 2. Runde eingezogen, Laura Siegemund hat gegen Ex-Nummer-1 Victoria Azarenka den Coup geschafft.

Tatjana Maria erlebte dagegen eine Demontage durch Serena Williams und verließ den Court unter Tränen.

Für die deutschen Handballer steht am Dienstag ein echter Kracher auf dem Plan: Gegen Topfavorit Frankreich könnte sich Deutschland nach der Enttäuschung gegen Russland sogar schon für die Hauptrunde qualifizieren.

Das ist passiert

- Zverev marschiert in die 2. Runde

Alexander Zverev setzt nach den Verletzungssorgen im Vorfeld ein klares Zeichen und gewinnt sein Auftaktmatch bei den Australian Open gegen einen Slowenen souverän. (Zum Bericht)

- Williams deklassiert Maria - Deutsche unter Tränen vom Court

Serena Williams fegt bei ihrem Comeback bei den Australian Open Tatjana Maria förmlich vom Platz, die Deutsche verlässt nach der Demontage unter Tränen die Arena. (Zum Bericht)

- Siegemund schafft Coup gegen Azarenka

Laura Siegemund sorgt bei den Australian Open für die Überraschung. Gegen die frühere Weltranglistenerste Victoria Azarenka gewinnt sie ihr erstes Grand-Slam-Match seit August 2016. (Zum Bericht)

- Nächste Rekord-Show von Harden

Rockets-Superstar James Harden hat in der NBA die nächste Rekord-Performance abgeliefert. Gegen die Memphis Grizzlies legte der letztjährige MVP 57 Zähler auf - und sorgte dabei für eine neue Bestmarke. (Zum Bericht)

- Handball-WM: Deutschland nach Dämpfer unter Druck

Deutschland verspielt bei der Handball-WM gegen Russland den Sieg und verpasst den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde. Bundestrainer Christian Prokop gibt sich trotzig. (Zum Bericht)

- Handball-WM: Duvnjak führt Kroatien in die Hauptrunde

Domagoj Duvnjak vom THW Kiel führt Mitfavorit Kroatien zum dritten Sieg bei der Handball-WM. Durch den Erfolg über Mazedonien ist die Hauptrunde bereits sicher. (Zum Bericht)

- Handball-WM: Frankreich müht sich zum Sieg

Frankreich hat gegen Korea viel Mühe, siegt aber dennoch dank stärkerer zweiter Halbzeit. Brasilien wahrt seine Chance auf die Hauptrunde. (Zum Bericht)

- Premier League: City ohne Probleme gegen Wolverhampton

Manchester City bleibt dankt eines Pflichtsiegs gegen Wolverhampton an Liverpool dran. Leroy Sane und eine Rote Karte ebnen Guardiolas Team den Weg. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Funkels Zukunft weiter unklar

Vor den Vertragsgesprächen mit Fortuna Düsseldorf sorgt Trainer Friedhelm Funkel erneut für Aufsehen. Er habe seine Entscheidung noch nicht getroffen, erklärt er. (Zum Bericht)

- Premier League: David Wagner verlässt Huddersfield Town

David Wagner und Huddersfield Town einigen sich auf eine sofortige Trennung. Diese geschieht auf Wagners Wunsch, wie der Tabellenletzte der Premier League mitteilt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-WM: Deutschland gegen Frankreich

Bühne frei für das Kracherduell: Kaum 24 Stunden nach dem Remis gegen Russland muss das DHB-Team erneut ran. Es wartet niemand anderes als Topfavorit Frankreich. Mit einem Sieg wäre die Hauptrunde sicher. (Handball-WM: Deutschland - Frankreich, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-WM: Brasilien gegen Russland

In Deutschlands Gruppe herrscht großer Konkurrenzkampf. Russland trifft am Nachmittag auf Brasilien. Beide Teams kämpfen um den Einzug in die Hauptrunde. (Russland - Brasilien, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Riesenslalom der Frauen in Kronplatz

Im italienischen Kronplatz greifen die Ski-Alpin-Damen wieder an. Der Riesenslalom steht an. Kann jemand Mikaela Shiffrin stoppen? (Ski Alpin, Riesenslalom der Damen ab 10 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Eishockey: CHL-Halbfinale HC Pilsen (CZE) - Frölunda Indians (SWE)

Das Rückspiel des CHL-Halbfinals ohne deutsche Beteiligung steht an. Nach dem Hinspiel-Sieg hat Frölunda gute Chancen auf den Finaleinzug. Frölunda konnte den CHL-Titel bereits 2016 und 2017 gewinnen und verfügt dementsprechend über die größere internationale Erfahrung. (Ab 17.25 Uhr im TV und STREAM)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Ab 23.15 Uhr im TV und STREAM)

- Scooore - Das internationale Fußball Magazin

Mit dem Magazin "Scooore!" zeigt SPORT1 noch mehr internationalen Fußball im Free-TV und präsentiert die Highlights aus verschiedenen Ligen und Wettbewerben. (Ab 22:30 Uhr im TV und STREAM)

