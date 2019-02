Die Nordische Ski-WM geht nach dem Ruhetag in die zweite Halbzeit. Die deutschen Skispringerinnen wollen im Teamwettbewerb den Gold-Triumph der Männer wiederholen.

Die Düsseldorfer EG und Kölner Haie treffen im direkten Duell um das Playoff-Ticket aufeinander.

Dirk Nowitzki wird von den Fans der Los Angeles Clippers frenetisch gefeiert.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- RB rettet Remis gegen Nagelsmann

Willi Orban hat einen Sieg von Julian Nagelsmann beim künftigen Arbeitgeber RB Leipzig verhindert. Durch den späten Treffer des Kapitäns (89.) erkämpften sich die Leipziger gegen die TSG Hoffenheim um Coach Nagelsmann am Montagabend zum Abschluss des 23. Spieltages der Bundesliga ein 1:1 (0:1). (Zum Bericht)

- Prostitution? Kraft vor Gericht

Am Freitag wurde bekannt, dass Robert Kraft in Florida der Förderung der Prostitution beschuldigt wird. Der Besitzer des diesjährigen Super-Bowl-Siegers New England Patriots soll am Tag des AFC Championship Games gegen die Kansas City Chiefs im "Orchids of Asia Day Spa" in Jupiter Florida innerhalb von 24 Stunden zweimal für sexuelle Aktivitäten bezahlt haben. (Zum Bericht)

- Ex-Nationalspieler kauft Zweitligist

Ex-Bundesligaprofi und Nationalspieler Fabian Ernst hat den dänischen Zweitligisten Naestved Boldklub gekauft. "In Dänemark gehört mir seit neustem ein Verein", bestätigte der 39-Jährige dem Onlineportal Sportbuzzer den Deal. (Zum Bericht)

- Baum schließt Rücktritt aus

Nur ein Sieg in den vergangenen 14 Partien, dazu die 1:5-Klatsche beim SC Freiburg - der FC Augsburg befindet sich unter Manuel Baum weiterhin auf Talfahrt. Doch der Trainer steht bei den in Abstiegsgefahr geratenen bayerischen Schwaben weiterhin nicht zur Disposition. Das bekräftigte Manager Stefan Reuter am Montag. Auch Baum selbst schloss einen Rücktritt aus. (Zum Bericht)

- Federer: Darum spiele ich auf Sand

Die letzten Tage waren nicht leicht für die zahlreichen Fans von Roger Federer auf dieser Welt. Der Schweizer hatte verkündet, dass er zum ersten Mal seit 2016 wieder die Sandplatzsaison spielen will und sofort waren Gerüchte um seinen möglichen Rücktritt am Jahresende aufgekommen. (Zum Bericht)

- S04-Fan nach Schlägerei in U-Haft

Nach einer Schlägerei am Rande des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen Schalke 04 und Manchester City (2:3) sitzt ein Fan des Bundesligisten in Untersuchungshaft. Das gaben die Polizei Gelsenkirchen und die Staatsanwaltschaft Essen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. (Zum Bericht)

- NBA: Gänsehaut-Abscheid für Nowitzki

Die Dallas Mavericks kassieren bei den Los Angeles Clippers die nächste Pleite. Superstar Dirk Nowitzki erlebt zum Ende der Partie einen ganz besonderen Moment. (Zum Bericht)

- NHL: Oilers patzen trotz Draisaitl-Doppelpack

Leon Draisaitl erzielt für die Edmonton Oilers seinen nächsten Doppelpack. Für einen Sieg seines Teams reicht es dennoch nicht, die Playoffs rücken in weite Ferne. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Coppa Italia, Halbfinale: Lazio Rom - AC Mailand

In der Coppa Italia kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs aus Rom und Mailand. Die Fans können sich auf ein spannendes Spiel gefasst machen, da für beide Teams die Coppa die einzig verblieben Chance auf einen Titel indieser Saison ist und so kurz vor dem Finale will sich das keiner nehmen lassen. (Coppa Italia, Halbfinale: Lazio Rom - AC Mailand, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Coupe de France, Viertelfinale: Paris Saint-Germain - Dijon FCO

Für Paris Saint-Germain ist immer noch alles drin auf dem Weg zur perfekten Saison. In der Meisterschaft liegt man klar in Führung und in der champions League hat man gute Chancen auf das Viertelfinale. Da soll Dijon nicht zum Stolperstein im Pokal werden. (Coupe de France, Viertelfinale: Paris Saint-Germain - Dijon FCO, ab 21.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nordische Ski-WM, Teamspringen der Frauen

Bei der Nordischen Ski-WM wollen die deutschen Skispringerinnen den Männern nacheifern und ebenfalls die Goldmedaille holen. Sollten Carina Vogt und Katharina Althaus an ihre starken Auftritte bei Weltmeisterschaften anknüpfen können, zählt das DSV-Team auf jeden Fall zu den Top-Favoriten. (Nordische Ski-WM, Teamspringen der Frauen, ab 16.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

DEL, 38. Spieltag: Düsseldorfer EG - Kölner Haie

In der DEL stehen sich die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie im Nachholspiel vom 38. Spieltag gegenüber. Sollte das Match nach regulärer Spielzeit einen Gewinner finden, hat dieser das Ticket für die Playoffs sicher. Der Verlierer muss noch weiter zittern. (DEL, 38. Spieltag: Düsseldorfer EG - Kölner Haie, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

- Regionalliga, 23. Spieltag: Rot-Weiß Oberhausen - SG Wattenscheid 09

Es ist ein absolutes Traditionsduell in der Regionalliga West: RW Oberhausen und die SG Wattenscheid 09 stehen sich gegenüber. RWO rangiert derzeit auf Platz 3, während Wattenscheid mit Platz 12 vorlieb nehmen muss. (Regionalliga, 23. Spieltag: Rot-Weiß Oberhausen - SG Wattenscheid 09, ab 20.15 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 22.15 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

- Scooore! - Internationales Fußball Magazin

Mit dem Magazin „Scooore!“ zeigt SPORT1 noch mehr internationalen Fußball im Free-TV und präsentiert die Highlights aus verschiedenen Ligen und Wettbewerben. (Scooore! - Internationales Fußball Magazin, ab 22.30 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl

Diese Transfers könnte der FC Bayern im Sommer realisieren - Im CHECK24 Doppelpass berichtete Uli Hoeneß von einigen bereits fixen Transfers des Rekordmeisters. SPORT1 macht den Prozente-Check: Welche Deals sind realistisch?