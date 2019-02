Die Krise bei Borussia Dortmund geht weiter. Der BVB kommt gegen Schlusslicht Nürnberg nur zu einem Remis. Tennis-Star Angelique Kerber geht bei den Laureus Award leer aus.

Das Warten hat endlich ein Ende: Am Abend kommt es in der Champions League zum Knallerduell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern. Zudem gibt es einen kompletten Eishockey-Spieltag und in der Volleyball-Bundesliga ist der VfB Friedrichshafen gefordert.

Das ist passiert

- Bundesliga: Wieder kein Sieg! BVB verzweifelt

Borussia Dortmund hat das Siegen verlernt. Der Tabellenführer kam zum Abschluss des 22. Spieltags beim Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg nicht über ein torloses Remis hinaus. Nach dem dritten Remis in Serie in der Bundesliga schrumpfte der Vorsprung auf Verfolger FC Bayern auf drei Punkte. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Fan-Proteste in Nürnberg

Die Abschaffung der Montagsspiele in der Bundesliga ist bereits beschlossen, dennoch rief der bei den Fans unbeliebte Termin zu Wochenbeginn erneut Proteste hervor. Bei der Partie des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund (0:0) zum Abschluss des 22. Spieltags vertrat die Fankurve der Franken zunächst mit einem großflächigen Banner ihre Meinung. "2 Mal montags, 2 Mal in Nürnberg? DFL, DFB und Co.: Wir rauchen euch in der Pfeife", war darauf zu lesen. (Zum Bericht)

- Champions League: So ist der Stand bei Coman und Ribery

Erstmals seit knapp 38 Jahren reist der FC Bayern wieder zu einem Europacup-Spiel beim FC Liverpool. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenzweiten der Premier League geht es in der Pressekonferenz mit Niko Kovac vor allem um die Frage, wer spielt. Franck Ribery wurde in der Nacht zum fünften Mal Vater und reiste am Montag zur Mannschaft nach Liverpool nach. Bei Kingsley Coman ist Bayern-Trainer Kovac zuversichtlich. (Zum Bericht)

- FA Cup: Pogba irritiert mit Torjubel bei ManUnited-Sieg

Der englischen Rekordmeister Manchester United ist seinem 13. Erfolg im FA Cup einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Interims-Manager Ole Gunnar Solskjaer setzte sich im Achtelfinale bei Titelverteidiger FC Chelsea 2:0 (2:0) durch. Paul Pogba machte beim Torjubel mit einer kuriosen Pose auf sich aufmerksam. (Zum Bericht)

- Laureus Award: Kerber geht leer aus - Djokovic holt Bolt ein

Angelique Kerber, Markus Rehm und F1-Weltmeister Mercedes dürfen bei den Laureus Awards in Monaco nicht jubeln. Tennis-Superstar Novak Djokovic holt Usain Bolt ein. Lindsey Vonn weint bei ihrer Dankesrede. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel setzt Bestzeit - und schwärmt vom Auto

Sebastian Vettel hat sein fünftes Formel-1-Jahr bei Ferrari mit einer Bestzeit und einer Marathon-Session begonnen. Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim legte zum Auftakt der Tests in Barcelona in 1:18,161 Minuten die schnellste Runde des Tages vor und kam am Abend auf insgesamt 169 Umläufe. Damit war der Deutsche mit großem Abstand fleißigster Pilot am Montag. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Champions League: Bayern vor Nagelprobe in Liverpool

Es ist der Achtelfinal-Knüller aus deutscher Sicht: Rekordmeister FC Bayern misst sich mit Englands Traditionsklub FC Liverpool und dessen Trainer Jürgen Klopp. Erstmals seit April 1981 ist der deutsche Rekordmeister zu Gast an der legendären Anfield Road in Liverpool. Damals erreichten sie im Halbfinal-Hinspiel des Landesmeister-Wettbewerbs ein torloses Remis bei den Reds (Champions League: FC Liverpool - FC Bayern, Dienstag ab 21:00 Uhr im LIVETICKER).

Champions League: Lyon hofft auf Überraschung gegen Barca

Olympique Lyon geht als klarer Außenseiter in das Achelfinal-Duell mit dem FC Barcelona. Die Star-Trumppe um Lionel Messi will im Hinspiel den Grundstock für den Einzug ins Viertelfinale legen (Champions League: Olympique Lyon - FC Bayern, Dienstag ab 21:00 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Testfahrten in Barcelona gehen weiter

Nach Sebastians Vettels Bestzeit an Tag 1 steigt bei Ferrari diesmal sein neuer Teamkollege Charles Leclerc erstmals ins Coackpit. Kann der Scuderia-Neuling die starke Leistung von Vettel bestätigen? Und wie fällt die Antwort von Mercedes aus? (Ergebnisse der F1-Tests in Barcelona)

- DEL: Heißer Kampf um Playoff-Plätze und Rang 1

In der DEL rückt das Ende der Vorrunde immer näher. Am 48. Spieltag kämpfen die Teams weiter verbissen um die Playoff-Plätze. Die Adler Mannheim treffen im Fernduell um Platz eins auf die Fischtown Pinguin Bremerhaven, während der EHC Red Bull München mit einem Sieg bei den Krefeld Pinguinen weiter heranrücken will (DEL, 48. Spieltag ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- Ski alpin: Kann Dürr Ski-Königin Shiffrin ärgern?

Beim City-Event in Stockholm kämpfen im Parallel-Slalom je 16 Fahrerinnen und Fahrern um den Sieg. Bei den Damen ist Mikaela Shiffrin nach WM-Gold im Slalom erneut die Favoritin. Lena Dürr hat aber bereits öfter bewiesen, dass der Parallel-Slalom ihre stärkste Disziplin ist (Ski alpin, Parallel-Slalom in Stockholm ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

