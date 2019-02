Sport-Tag: FC Bayern und BVB im Fernduell - 96 verpatzt Doll-Debüt

Fernduell in der Bundesliga!

Im Titelkampf sind der FC Bayern und Borussia Dortmund heute jeweils auf fremdem Platz gefordert. Die Bayern gastieren in Leverkusen, während der BVB bei der Frankfurter Eintracht antreten muss.

Am Abend hat Hannover 96 den Einstand von Trainer Thomas Doll gründlich verpatzt. Dennis Schröder hat für die Oklahoma City Thunder in der Nacht geglänzt.

Das ist passiert

- Bundesliga: Leipzig verdirbt Dolls Debüt bei 96

Der erhoffte Überraschungscoup beim Trainer-Debüt von Thomas Doll ist ausgeblieben. RB Leipzig gibt sich bei Hannover 96 keine Blöße und feiert einen souveränen Erfolg.

- DEL: Mannheim baut Mega-Serie aus

Die Adler Mannheim sind in der DEL weiter das Maß der Dinge. In einer heiß umkämpften Partie setzen sich die Kurpfälzer knapp gegen die Düsseldorfer EG durch.

- Bundesliga: Deshalb platzte Kagawa-Wechsel zu Hannover

Shinji Kagawa steht kurz vor einem Wechsel vom BVB zu Hannover 96, entscheidet sich aber dann für Besiktas Istanbul. Horst Heldt spricht über die Gründe.

- Davis Cup: Zverev baut deutsche Führung aus

Die deutsche Mannschaft steht beim Davis Cup dicht vor dem Einzug ins Finalturnier. Dem Team um Zverev und Kohlschreiber fehlt gegen Ungarn nur noch ein Sieg.

- 2. Bundesliga: Türpitz erlöst Magdeburg im Kellerduell

Der 1. FC Magdeburg feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Philip Türpitz erzielt das entscheidende Tor. Ingolstadt ist nun Tabellenletzter.

- NBA: Schröder-Gala bei Sieg von OKC

Den Oklahoma City Thunder gelingt gegen die Miami Heat ein souveräner Sieg. Im zweiten Viertel überzeugt Dennis Schröder mit einer Monster-Performance.

-NHL: Islanders patzen trotz Greiss' Show

Thomas Greiss hält für die New York Islanders in der regulären Spielzeit alles fest, was es zu halten gibt. Erst im Penaltyschießen wird er überwunden.

Das passiert heute

Bundesliga: BVB und Bayern im Fernduell

Nächste Runde im Duell um die Deutsche Meisterschaft! Am 20. Spieltag der Bundesliga sind der Borussia Dortmund und der FC Bayern München jeweils auswärts gefordert. Für den Rekordmeister geht es am Samstagnachmittag zu Bayer Leverkusen, das mit Schwung unter dem neuen Trainer Peter Bosz aus der Winterpause gekommen ist. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Bayern am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER). Der Tabellenführer aus Dortmund trifft zeitgleich auf Pokalsieger Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER). Während der BVB beide Spiele nach der Winterpause gewonnen hat, musste sich Frankfurt mit vier Punkten begnügen. Dennoch hat das Team von Trainer Adi Hütter Anschluss an die Champions-League-Plätze.

2. Bundesliga: HSV will in Bielefeld nachlegen

Der Hamburger SV hat in den letzten neun Spielen in der 2. Bundesliga sieben Siege gefeiert und befindet sich klar auf Kurs Richtung Bundesliga.Am Samstag geht es für das Team von Trainer Hannes Wolf um die nächsten drei Punkte. Die Rothosen bekommen es am 20. Spieltag auswärts mit Arminia Bielefeld zu tun. (2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - Hamburger SV am Samstag um 13 Uhr im LIVETICKER) Die Marschrichtung des HSV ist klar. "Wir sind heute gut gestartet und wollen jetzt weiter nachlegen", kündigte Pierre-Michel Lasogga, Doppel-Torschütze beim 2:1- Sieg gegen den SV Sandhausen, an.

La Liga: FC Barcelona empfängt Valencia

Tabellenführer FC Barcelona ist gegen den FC Valencia (La Liga: FC Barcelona - FC Valencia ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gefordert. Das Team von Ernesto Valverde möchte im Meisterkampf vorlegen und den Druck auf die Verfolger erhöhen.

Skispringen: Eisenbichler heiß auf Sieg

Beim Skifliegen in Oberstdorf wollen die DSV-Adler am zweiten Tag (Skispringen ab 16 Uhr im LIVETICKER) den Sieg. Markus Eisenbichler landete am ersten Tag bereits auf Rang drei, nachdem er im zweiten Durchgang auf 222,5 Meter flog.

Basketball: Bayern will weiße Weste wahren

Die Bayern-Basketballer sind in der BBL immer noch ungeschlagen und wollen auch im Heimspiel gegen Jena (BBL: FC Bayern - Jena ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) diese Serie wahren. Vizemeister ALBA Berlin empfängt vor heimischem Publikum medi Bayreuth (BBL: ALBA Berlin - medi Bayreuth ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Gala: Made for More Award

SportScheck, Constantin Entertainment und SPORT1 feiern eine Premiere der besonderen Art: Heute Abend verleiht Deutschlands führender Sportfachhändler SportScheck erstmals den Made for More Award (ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM) an besondere Persönlichkeiten im Sport - und SPORT1 ist mittendrin.

Das Video-Schmankerl

Am Samstag trifft der FC Valencia auf Barca. Maskottchen "Super Rat" spioniert auf Twitter heimlich bei den Katalanen, bis es entdeckt wird..