An diesem Sonntag sind bereits einige Entscheidungen gefallen.

Bei der alpinen Ski-WM endete der Slalom für Deutschlands Medaillenhoffnung Felix Neureuther mit einer bitteren Enttäuschung. Kurz vor seinem wahrscheinlichen Karriereende schied der 34-Jährige im zweiten Lauf mit einem Einfädler aus.

In der Fußball-Bundesliga erkämpft sich Borussia Mönchengladbach im Verfolger-Duell bei Eintracht Frankfurt einen Punkt. Bayer Leverkusen will mit einem Sieg über Fortuna Düsseldorf seine Europa-Ambitionen stärken.

Das ist passiert

- Neureuther scheidet bei WM-Slalom aus

Felix Neureuther wird beim WM-Slalom in Are disqualifiziert. Sein Aus macht einen nahenden Rücktritt wahrscheinlicher (das Rennen im LIVETICKER zum Nachlesen). Marcel Hirscher holt bei einem österreichischen Dreifach-Sieg Gold. (Zum Bericht)

- Zakaria rettet Gladbach Remis in Frankfurt

Eintracht Frankfurt bleibt 2019 weiter ungeschlagen. Die Truppe von Adi Hütter ringt Borussia Mönchengladbach ein 1:1-Remis ab und liegt weiter neun Punkte hinter dem Tabellendritten. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER). Danny da Costa brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Front, Denis Zakaria gelang in der 82. Minute der Ausgleich. (Zum Bericht)

- Moukoko-Doppelpack gegen Schalke

Die U17 des BVB hat den gleichaltrigen Schalker Nachwuchs im Revier-Derby mit 5:0 abgefertigt. Stürmer-Juwel Youssoufa Moukoko erzielte einen Doppelpack für den BVB-Nachwuchs. Damit steht der 14-Jährige nun bei einer Bilanz von 30 Toren in 16 Spielen in der aktuellen Saison der B-Junioren Bundesliga West. (Zum Bericht)

- Heim-Blamage für Real Madrid

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich in der spanischen Meisterschaft einen peinlichen Aussetzer geleistet und Tabellenführer FC Barcelona wieder aus dem Blick verloren. Der Rekordmeister unterlag trotz einer Torvorlage von Toni Kroos im Estadio Santiago Bernabeu dem abstiegsgefährdeten FC Girona geradezu sensationell mit 1:2 (1:0). Girona hatte zuvor sechs Mal in Folge verloren. (Zum Bericht)

- Hansa schlägt dezimierte Würzburger

Ex-Bundesligist Hansa Rostock hat sich in der 3. Liga auf den neunten Tabellenplatz nach vorne geschoben. Die Norddeutschen setzten sich bei den Würzburger Kickers mit 2:0 (2:0) durch und schlossen zu den Mainfranken (Achter) nach Punkten auf. Im Kellerduell gewann der FSV Zwickau ebenfalls 2:0 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena. Davy Frick (36.) und Tarsis Bonga (83.) trafen für die Gastgeber, die sich auf den 13. Tabellenplatz verbesserten. (Zum Bericht)

- Eisenbichler fliegt aufs Podest

Markus Eisenbichler hat den deutschen Skispringern einen Tag nach dem grandiosen Heimsieg von Karl Geiger einen erneuten Podestplatz bei der WM-Generalprobe in Willingen beschert. Drei Tage vor Beginn der Titelkämpfe in Seefeld musste sich der Vierschanzentournee-Zweite nur dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben, der überlegen seinen elften Saisonsieg feierte. Geiger wurde Sechster. (Zum Bericht)

- Kiel rettet Remis trotz Torwart-Bock

Holstein Kiel hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen großen Sprung verpasst. Das Team von Trainer Tim Walter kam im Duell mit der Greuther Fürth vor eigener Kulisse zu einem 2:2 (0:0) und hat als Siebter aktuell drei Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln auf Rang drei. Ein kapitaler Fehler von Holstein-Keeper Kenneth Kronholm ermöglichte Marco Caligiuri (84.) das 2:1 für die Franken. Hauke Wahl (90.+4) rettete mit dem Treffer zum 2:2 den Störchen einen Punkt. (Zum Bericht)

- THW patzt im Titelkampf

Rekordmeister THW Kiel hat einen schweren Rückschlag im Meisterschaftsrennen der Handball-Bundesliga kassiert. Das Team von Trainer Alfred Gislason verlor vor eigener Kulisse gegen den SC Magdeburg mit 25:28 (13:14) und hat nach der ersten Heimniederlage der Saison nun 36:6 Punkte auf dem Konto. (Zum Bericht)

- Bamberg ist Pokalsieger im Basketball

Mit den eigenen Fans im Rücken hat Brose Bamberg zum sechsten Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga (BBL) gewonnen und in einer ganz schwierigen Saison für ein Highlight gesorgt. Im Finale des reformierten Wettbewerbs nutzte die frühere deutsche Nummer eins ihren Heimvorteil beim 83:82 (44:37) gegen Vizemeister Alba Berlin, der zum zweiten Mal nacheinander im Pokalendspiel den Kürzeren zog und es verpasste, mit Rekordsieger Bayer Giants Leverkusen (10) gleichzuziehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga, 22. Spieltag: Fortuna will die nächsten Punkte

Fortuna Düsseldorf ist aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf. Bei Bayer 04 Leverkusen sollen nun die nächsten Punkte gegen den Abstieg her. Für Leverkusen wäre eine Niederlage allerdings ein herber Rückschlag im Kampf um Europa. (Bundesliga, 22. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon: Mixed-Wettbewerbe

Am Ende stehen in Soldier Hollow noch die Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm. Zuerst werden die Gewinner im Single Mixed ermittelt (Biathlon: Single Mixed, ab 18.10 Uhr im SPORT1-Liveticker), bevor dann auch im Team-Wettbewerb die besten Mixed-Staffeln gekürt werden. (Biathlon: Staffel Mixed, ab 22.05 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl

Dirk Nowitzki nimmt ein letztes Mal am All-Star-Weekend der NBA teil. Beim Dreier-Contest versucht sich die Mavs-Legende zum zweiten Mal nach 2006 zum Champion zu krönen.