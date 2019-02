Im Clasico hat der FC Barcelona Rivale Real Madrid eine Lehrstunde erteilt. Die österreichische Langlauf-Sparte steht nach dem Doping-Skandal vor dem Aus. Gianni Infantino sieht den Weg für 48 Teams bei der WM in Katar frei.

Die deutschen Kombinierer wollen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Pokal-Clasico: Barca fertigt Real ab

Ein Doppel-Clasico als letzter Strohhalm in einer bislang verkorksten Saison - und den ersten Teil dazu total in den Sand gesetzt: Real Madrid hat im Halbfinalrückspiel der Copa del Rey gegen den verhassten Erzrivalen FC Barcelona eine 0:3 (0:0)-Lehrstunde erlebt und damit wohl seine letzte Möglichkeit vergeben, auf nationaler Ebene noch einmal in die Erfolgsspur zurückzufinden. (Zum Bericht)

- Infantino glaubt an WM-Aufstockung

Der Aufstockung der WM 2022 in Katar auf 48 Mannschaften scheint nichts mehr im Wege zu stehen. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte den Teilnehmern einer Gipfelkonferenz des Fußball-Weltverbands am Mittwoch in Rom, sowohl die Regierung des Emirats als auch das Organisationskomitee könnten sich die Maßnahme vorstellen. Das erfuhr der SID am Rande der Sitzung in der italienischen Hauptstadt. (Zum Bericht)

- Juventus droht Ausfall von Ronaldo

Dem italienischen Rekordmeister und Tabellenführer Juventus Turin droht im Spitzenspiel bei Verfolger SSC Neapel am Sonntag (Serie A: SSC Neapel - Juventus Turin, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) der Ausfall von Superstar Cristiano Ronaldo. (Zum Bericht)

- Mavs beenden dank Doncic Pleitenserie

Dank Super-Rookie Luka Doncic haben die Dallas Mavericks ihre Niederlagenserie in der NBA nach fünf Pleiten in Folge stoppen können. Die Mavs um den deutschen Superstar Dirk Nowitzki bezwangen die Indiana Pacers nach einem starken Schlussspurt mit 110:101 (53:53). (Zum Bericht)

- Vettel trotz Crash am Ende Dritter

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat einen spektakulären Unfall bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona unverletzt überstanden. Ferrari-Frontmann Vettel war am Mittwoch in Kurve drei vermutlich wegen eines Defekts an der Aufhängung geradeaus gefahren und in die Streckenbegrenzung geprallt. (Zum Bericht)

- Dresden siegt mit Volleyball-Gala in Potsdam

Auf das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams SC Potsdam und Dresdner SC hatten sich die Fans schon gefreut. Am Ende zeigten vor allem die Dresdnerinnen, warum sie zu den besten Volleyballteams in Deutschland gehören. (Zum Bericht)

- Teamsprinterinnen holen WM-Bronze

Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Cottbus) haben bei der Bahnrad-WM im polnischen Pruszkow die Bronzemedaille gewonnen. In 32,789 Sekunden entschied das Duo das Rennen um Rang drei gegen Mexiko (33,455) für sich. Gold ging an Australien (32,255) vor Russland (32,591). (Zum Bericht)

- WM: Neun Personen bei Razzien festgenommen

Das österreichische Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben ein international agierendes Dopingnetzwerk zerschlagen. Bei mehreren Anti-Doping-Razzien wurden insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Copa del Rey, Halbfinale: FC Valencia - Betis Sevilla

Im Halbfinale treffen die beiden Traditionsteams FC Valencia und Betis Sevilla aufeinander. Für beide Teams ist der Copa del Rey die einzige Chance auf einen Titel in der verbleibenden Saison. Das will sich kein Team so kurz vor dem Finale nehmen lassen. (Copa del Rey, Halbfinale: FC Valencia - Betis Sevilla, ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- DKB HBL, 23. Spieltag: MT Melsungen - THW Kiel

In der DKB HBL empfängt der MT Melsungen den THW Kiel. Für Kiel zählt nichts anderes als ein Sieg, um den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Aber MT Melsungen spielt bisher eine beachtliche Saison und hat die internationalen Plätze noch im Blick. (DKB HBL, 23. Spieltag: MT Melsungen - THW Kiel, ab 19.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Nordische Ski-Weltmeisterschaft, Nordische Kombination

Bisher sind die Wettbewerbe der Nordischen Kombination deutsche Festspiele. Beim Wettbewerb über 10km wollen Eric Frenzel und Co. erneut um die Medaillen kämpfen. (Nordische Ski-Weltmeisterschaft: Nordische Kombination, ab 11.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Lionel Messi: Die schönsten Tore für den FC Barcelona in La Liga - Die schönsten und besten Treffer des Offensiv-Stars des FC Barcelona in dieser Saison in der spanischen Liga.