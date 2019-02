Sami Khedira unterzieht sich nach dem gestrigen Schock einer Herzoperation. Sie verläuft glimpflich. Angelique Keber kassiert eine herbe Schlappe und fliegt in Dubai raus.

Kimi Räikkönen fährt Bestzeit vor Sebastian Vettel. Schalke 04 empfängt Manchester City im Achtelfinale der Champions League.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen.

Das ist passiert

- James: "In Madrid habe ich alles"

Die Zukunft von James Rodriguez ist weiterhin offen, nach dem Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool hat sich der Mittelfeld-Star des FC Bayern auch über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid geäußert.

"In Madrid habe ich alles, mein Haus und Leute, die mich lieben", sagte James laut Marca spanischen Medienvertretern von Cadena Cope und Cadena SER. "Ich habe Kontakt mit einigen Spielern von Real Madrid." (Zum Bericht)

- Mourinho zollt Wenger Respekt

Jose Mourinho hat das "Kriegsbeil" mit Arsene Wenger begraben. Jahrelang hatten sich die beiden Star-Trainer während ihrer gemeinsamen Premier-League-Zeit heftige Wortgefechte geliefert, sowohl am Spielfeldrand als auch vor und nach den Duellen gegeneinander. (Zum Bericht)

- Köln verpflichtet neuen Chefscout

Zweitligist 1. FC Köln hat seinen langjährigen Co-Trainer Manfred Schmid (48) als Chefscout verpflichtet. (Zum Bericht)

- Liverpooler bejubeln FCB-Banner

Fans des FC Bayern haben während des Champions-League-Duells beim FC Liverpool gegen überhöhte Ticketpreise protestiert.

Zu Beginn der zweiten Hälfte des Achtelfinal-Hinspiels hielten die angereisten Fans des deutschen Rekordmeisters Banner mit einer Botschaft in englischer Sprache in die Höhe. (Zum Bericht)

- Rydzek deutscher Fahnenträger

Kombinierer Johannes Rydzek ist bei der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Mittwochabend der Fahnenträger des Teams Deutschland. (Zum Bericht)

- Federer nennt Comeback-Termin

Roger Federer wird sein angekündigtes Sandplatz-Comeback spätestens beim Masters in Madrid (3. bis 12. Mai) geben. Der Turnierveranstalter bestätigte die Teilnahme des 20-maligen Grand-Slam-Siegers aus der Schweiz am Mittwoch. In den vergangenen zwei Jahren hatte Federer (37) diesen Teil der Tennissaison vollständig ausgelassen. (Zum Bericht)

- Khedira am Herzen operiert

Am Dienstag spürte Sami Khedira im Training Herzprobleme, am Mittwoch lag er schon auf dem OP-Tisch. (Zum Bericht)

- Kerber bricht ein und scheitert

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Dubai nach einem krassen Leistungseinbruch überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. (Zum Bericht)

- Räikkönen knöpft Vettel Bestzeit ab

Sebastian Vettel und Ferrari halten vorerst nicht mehr die schnellste Runde der Wintertests - präsentieren sich bei den offiziellen Probeläufen zur neuen Formel-1-Saison aber weiterhin wie ein Titelfavorit. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Champions League: Schalke empfängt Peps City

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 ist im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City klarer Außenseiter. Während die Königsblauen nach nur einem Sieg aus fünf Rückrundenspielen im Tabellenkeller feststecken, führt Meister Manchester mit dem Ex-Schalker Leroy Sane die Premier League an (Champions League: FC Schalke 04 - Manchester City ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: Ronaldos Rückkehr nach Madrid

Cristiano Ronaldo kehrt mit Juventus Turin nach Madrid zurück. Bei Atletico will der Weltstar mit dem italienischen Meister ein gutes Rückspiel für das Achtelfinal-Hinspiel legen (Champions League: Atletico Madrid - Juventus Turin ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Testfahrten in Barcelona gehen weiter

Sebastian Vettel steigt bei den Testfahrten in Barcelona zum zweiten Mal in seinen neuen Ferrari. Nach seiner Bestzeit am Montag will er die nächsten schnellen Kilometer auf dem Weg zum Saisonstart am 17. März in Melbourne absolvieren. (Ergebnisse der F1-Tests in Barcelona)

Das müssen Sie sehen:

- Champions League: Fantalk mit Thon und Klasnic

In der Champions League geht es in die heiße Phase: Schalke 04 ist im Heimspiel gegen Manchester City in der klaren Aoßenseiterrolle. Beim Fantalk sind diesmal unter anderem Olaf Thon und Ivan Klasnic zu Gast. SPORT1 präsentiert den Fußballtalk aus der "Champions Sportsbar" im München Marriott Hotel LIVE ab 20.45 Uhr.

- Volleyball: Dresden trifft auf den Favoritenschreck

Eine Woche nach der Niederlage im Topspiel bei Palmberg Schwerin wollen die Volleyballerinnen des Dresdner SC Wiedergutmachung betreiben und Platz drei zurück erobern. Doch gegen eine überraschend starke Mannschaft des VfB Suhl Lotto Thüringen (ab 18.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) wird dieses Vorhaben sicherlich kein Selbstläufer. SPORT1 zeigt das Match ab 18.30 Uhr LIVE im Free-TV.

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. (Bundesliga Aktuell, ab 23.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

