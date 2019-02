Der Vorsprung von Spitzenreiter FC Liverpool in der Premier League ist vor dem heutigen Duell bei West Ham United auf zwei Punkte geschrumpft.

In Hamburg steht in der 2. Bundesliga das Verfolgerduell zwischen dem FC St. Pauli und Union Berlin auf dem Programm.

Am Sonntagabend ließ der VfB Stuttgart einen Sieg gegen den SC Freiburg liegen. Die New England Patriots gewannen in der Nacht auf Montag den Super Bowl LIII in Atlanta.

Das ist passiert

- Super Bowl: 6. Titel im Thriller! Brady macht sich unsterblich

NFL-Superstar Tom Brady hat mit den New England Patriots in seinem 9. Super Bowl den 6. Titel geholt und sich damit endgültig zur Legende gekrönt. Im Endspiel in Atlanta besiegte der Vizemeister des vergangenen Jahres die Los Angeles Rams mit 13:3. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Freiburg holt Last-Minute-Remis im Derby

Der SC Freiburg sicherte sich in der Nachspielzeit ein 2:2-Remis beim VfB Stuttgart. Kurz zuvor war VfB-Stürmer Mario Gomez mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. (Zum Bericht)

- Premier League: Abgestürztes Flugzeug von Sala entdeckt

Ein Suchschiff entdeckte am Sonntag am Meeresgrund des Ärmelkanals das abgestürzte Flugzeug des vermissten argentinischen Fußballstars Emiliano Sala. (Zum Bericht)

- Ligue 1: PSG fängt sich erste Ligapleite ein

Trotz Führung musste Spitzenreiter Paris St. Germain bei Olympique Lyon seine erste Ligapleite hinnehmen. Julian Draxler bereitete das Tor der Gäste vor. (Zum Bericht)

- Premier League: Agüero-Dreierpack ebnet Citys Sieg

Im Spitzenspiel der Premier League setzte sich Manchester City in einem leidenschaftlichen Duell gegen Arsenal durch. Sergio Agüero schnürte einen Dreierpack. (Zum Bericht)

- Int. Fußball: Kagawas Turbo-Start in der Türkei

Was für ein Einstand für Shjinji Kagawa in der Türkei! Der Ex-BVB-Spieler erzielte für Besiktas gleich mit seinem ersten Ballkontakt ein Tor und legte noch einen weiteren Treffer nach. (Zum Bericht)

- DEL: Spitzenduo gibt sich keine Blöße

Tabellenführer Adler Mannheim und Meister Red Bull München sind in der DEL weiter eine Klasse für sich. In der Krise befinden sich die Eisbären Berlin. (Zum Bericht)

- Skifliegen: Eisenbichler fliegt in die Top Ten

Beim Skifliegen in Oberstdorf verpasste Markus Eisenbichler einen erneuten Podestplatz deutlich. Kamil Stoch siegte, ein Tscheche sorgte für einen Schreckmoment. (Zum Bericht)

- Darts: Nächster Titel für Van Gerwen

Michael van Gerwen eilt von Sieg zu Sieg. Nach dem WM-Titel holte er sich auch den Erfolg beim Masters. Es ist sein fünfter Triumph in Folge. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Liverpool bei West Ham unter Zugzwang

Nach dem Sieg von Manchester City gegen Arsenal wollen der FC Liverpool und Jürgen Klopp bei West Ham United den Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf fünf Zähler ausbauen - eine machbare Aufgabe, schließlich ging West Ham zuletzt dreimal in Folge als Verlierer vom Platz. (Premier League: West Ham United - FC Liverpool am Montag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Verfolgerduell in Hamburg

Im Kampf um die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga treffen der FC St. Pauli und Union Berlin im direkten Duell aufeinander. Mit einem Sieg kann eines der beiden Teams bis auf drei Punkte an Tabellenführer Hamburger SV heranrücken. (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Union Berlin am Montag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Snowboard: Olympia-Zweite Jörg peilt Medaille an

Die deutschen Snowboarderinnen fahren bei der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Park City um die Goldmedaille. Im Parallel-Riesenslalom ab 21 Uhr deutscher Zeit sind gleich vier Athletinnen um die Olympia-Zweite Selina Jörg im Rennen um Edelmetall. Bei den Männern hat Stefan Baumeister ebenfalls die Chance auf eine Medaille.

