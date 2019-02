Im CHECK24 Doppelpass diskutieren Michael Ballack, Heribert Bruchhagen und Stefan Effenberg über die Niederlage der Bayern in Leverkusen.

In der DEL kommt es zwischen den Adler Mannheim und den Schwenniger Wild Wings zu einem Kampf um Playoff-Plätze und die Tabellenführung. Beim Skifliegen in Oberstdorf will Markus Eisenbichler wieder auf das Podest springen.

Die Bundesliga bietet am Sonntag zwei Abstiegsduelle.

Das ist passiert

- Bundesliga: Kovac hadert nach Bayern-Pleite

Die Bayern mussten gegen Bayer gewinnen. Die Bayern lagen sogar in Führung - doch Leverkusen dreht in der zweiten Hälfte auf und kostet die Münchner wichtige Punkte im Fernduell mit Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac hadert mit dem Videobeweis, Sportdirektor Hasan Salihamidzic kritisiert die Einstellung (Zum Bericht).

- Bundesliga: Dortmund patzt - aber nur ein bisschen

Der BVB befindet sich im Gefühls-Wirrwarr. Gegen Eintracht Frankfurt sprang nur ein Punkt raus, die Tabellenführung bauten die Gelb-Schwarzen trotzdem aus. Beeindruckende sieben Punkte liegt die Borussia nun vor dem FC Bayern und M'Gladbach. Der BVB befindet sich irgendwo zwischen Erleichterung und Ernüchterug - vor allem aber völlig zu Recht an der Spitze der Liga (Zum Bericht).

- La Liga: Messi zaubert - und Barca verweifelt

Die Siegesserie des FC Barcelona ist vorbei. Die Katalanen verpassten den neunten Liga-Sieg in Folge beim Remis gegen Valencia. Vor heimischem Publikum lag Barca früh mit 0:2 zurück. Doch dann kam Messi. Und tat Dinge, die nur Messi tun kann. Nur zum Sieg reichte es nicht, Barcelonas Sturmlauf blieb ohne Erfolg (Zum Bericht).

- Serie A: Ronaldo-Show reicht nicht zum Sieg

Cristiano Ronaldo spielt gegen Parma groß auf, doch ein Last-Minute-Tor lässt die Party platzen. Ein gewisser Gervinho schenkt Juve in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer ein - und egalisiert damit einen Doppelpack von CR7 (Zum Bericht).

- NBA: Doncic schreibt wieder Geschichte

Den Dallas Mavericks gelingt gegen die Cleveland Cavaliers ein 111:98-Sieg. Rookie Luka Doncic zaubert ein Double-Double auf das Parkett und erreicht gleich zwei historische Meilensteine. Auch Maxi Kleber kann in der Starting Five glänzen. (Zum Bericht)

- Skispringen: Eisenbichler schrammt am Sieg vorbei

Markus Eisenbichler war so nah dran. Nur Zentimeter trennten den DSV-Adler vom Sieg beim Weltcup-Springen in Oberstdorf. Doch der Sieg gehört wieder einmal dem Japaner Kobayashi. Selbst der ist überrascht, wie eng die Entscheidung am Ende war ... (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Bundesliga: Augsburg - Mainz, Stuttgart - Freiburg

Der Sonntag in der Bundesliga steht im Zeichen des Abstiegskampf. Der FC Augsburg muss im Spiel gegen den FSV Mainz dringend punkten, um den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. (Bundesliga: FC Augsburg - FSV Mainz 05, 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Die Schwaben sind nur minimal hinter den Augsburgern auf dem Relegationsplatz. (Bundesliga: VfB Stuttgart - SC Freiburg, 18 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga mit Kiel - Regensburg, Sandhausen - Bochum

In der 2. Bundesliga stehen zwei weitere Spiele an. Kiel und Bochum wollen sich an den Relegationsplatz herantasten (2. Bundesliga: Alle Spiele ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) Die Partie von Erzgebirge Aue gegen den 1.FC Köln wurde wegen Schneefalls abgesagt.

- Premier League: ManCity vs Arsenal

Der Meister empfängt die Gunners. Für beide englische Topklubs gilt: Verlieren verboten! (Premier League: Manchester City - FC Arsenal, 17.30 Uhr im LIVETICKER). City will mit einem Dreier wieder an Tottenham vorbeiziehen und Druck auf Spitzenreiter Liverpool aufbauen. Und Arsenal muss im Kracher alles dafür tun, um in den Top-5 zu bleiben. Denn zuvor spielt auch schon ManUnited - und die Red Devils liegen nur zwei Punkte hinter Arsenal (Premier League: Leicester City - Manchester United, 15.05 Uhr im LIVETICKER).

- Super Bowl: New England Patriots - Los Angeles Rams

Wenn man es genau nimmt, steigt das Mega-Spektakel erst am Montag. Aber wir weisen jetzt schon mal drauf hin: Tom Brady greift mit den Pats nach seinem sechsten Super-Bowl-Ring!! Wach bleiben lohnt sich, schließlich steht der größten NFL-Dynastie der letzten Jahre mit den Rams ein hochtalentiertes Team gegenüber (Super Bowl: New England - Los Angeles Rams am Montag um 0:30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- CHECK24 Doppelpass: Star-Gäste bei Thomas Helmer

Beim CHECK24 Doppelpass warten ab 11 eine eine Reihe von Star-Gästen. Michael Ballack, Heribert Bruchhagen und Stefan Effenberg diskutieren die Pleite der Bayern gegen Leverkusen und das Unentschieden der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt (CHECK24 Doppelpass, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Basketball-Bundesliga: Brose Bamberg - BG Göttingen

Live und in Farbe gibts das BBL-Spiel zwischen Bamberg und Göttingen (um 15 UHR LIVE im TV auf SPORT1). Die Gastgeber befinden sich auf dem fünften Platz der Tabelle und wollen mehr. Göttingen befindet sich als 13. im Niemandsland der Tabelle - und würde wohl nur allzu gerne einen Coup beim einstigen Serienmeister feiern.

- Eishockey: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim

Zeit für ein Prestigeduell in der DHL: Mannheim kämpft um seine Chance im Titelrennen, die Wild Wings kämpfen um ihre Chance auf das Playoff-Ticket. Die Adler sind klarer Favorit - doch das Hinspiel ging mit 4:0 an Schwenningen. (Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim, ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Juventus Turin blamiert sich in der Serie A. Ein Doppelpack von Ronaldo reicht gegen Parma Calcio nicht zum Sieg.