Am Abend stehen in der Champions League die letzten Achtel-Hinspiele auf dem Programm.

Schalke 04 steht gegen Manchester City vor einer extrem schweren Aufgabe. Dazu empfängt Atletico Madrid den italienischen Meister Juventus Turin.

Zudem gehen die Formel-1-Tests in Barcelona weiter und in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist der Dresdner SC gefordert.

Am Abend erkämpfte sich der FC Bayern beim FC Liverpool eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Das ist passiert

- CL: FC Bayern erkämpft sich gute Ausgangslage

Nach einem couragierten Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool besitzt der deutsche Rekordmeister Bayern München gute Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League. Der FC Bayern trennte sich nach einer insgesamt ansprechenden Vorstellung von Jürgen Klopps Mannschaft mit 0:0 (Zum Bericht)

- CL: Barcelona mit Nullnummer in Lyon

Für den 25-maligen spanischen Meister FC Barcelona wird der Weg ins Viertelfinale der Champions League schwerer als erwartet. Der spanische Tabellenführer musste sich im Achtelfinal-Hinspiel beim siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon mit einem 0:0 begnügen. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheim baut Tabellenführung aus

Die Adler Mannheim haben durch einen Patzer von Meister und Verfolger Red Bull München kurz vor den Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga die Tabellenführung ausgebaut. Die Adler vergrößerten durch den 6:5 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven den Vorsprung auf München auf sechs Punkte. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Nur Shiffrin besser als Geiger

Christina Geiger hat den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere knapp verpasst. Beim Parallel-Slalom in Stockholm musste sich die 29-Jährige aus Oberstdorf nur Doppel-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin um 0,27 Sekunden geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Volleyball: Friedrichshafen ungefährdet

In der Volleyball-Bundesliga der Herren hat der VfB Friedrichshafen die United Volleys Frankfurt klar geschlagen und schloss damit im Titelrennen zu Tabellenführer Hypo Tirol Alpenvolleys auf. (Zum Bericht)

Youth League: Hertha BSC schafft Sensation gegen PSG

Hertha BSC sorgte in den Playoffs der UEFA Youth League für eine faustdicke Überraschung. Nach dem Sieg gegen PSG steht die Berliner U19 im Achtelfinale. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl glänzt bei Oilers-Pleite

Leon Draisaitl liefert gegen die Arizona Coyotes gleich zwei Vorlagen ab. Doch am Ende gehen die Edmonton Oilers wieder als Verlierer vom Eis. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Champions League: Schalke empfängt Peps City

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 ist im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City klarer Außenseiter. Während die Königsblauen nach nur einem Sieg aus fünf Rückrundenspielen im Tabellenkeller feststecken, führt Meister Manchester mit dem Ex-Schalker Leroy Sane die Premier League an (Champions League: FC Schalke 04 - Manchester City ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: Ronaldos Rückkehr nach Madrid

Cristiano Ronaldo kehrt mit Juventus Turin nach Madrid zurück. Bei Atletico will der Weltstar mit dem italienischen Meister ein gutes Rückspiel für das Achtelfinal-Hinspiel legen (Champions League: Atletico Madrid - Juventus Turin ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Testfahrten in Barcelona gehen weiter

Sebastian Vettel steigt bei den Testfahrten in Barcelona zum zweiten Mal in seinen neuen Ferrari. Nach seiner Bestzeit am Montag will er die nächsten schnellen Kilometer auf dem Weg zum Saisonstart am 17. März in Melbourne absolvieren. (Ergebnisse der F1-Tests in Barcelona)

Das müssen Sie sehen:

