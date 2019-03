Die Teams mit einer perfekten Saison zum Durchklicken:

Die SG Flensburg-Handewitt eilt in der Handball-Bundesliga von Sieg zu Sieg. Seit einem Jahr hat das Team keinen Punkt mehr abgeben.

In dieser Saison ging der Meister in 24 Spielen bisher stets als Sieger vom Feld und hat somit die Chance eine perfekte Saison - also eine Saison ohne Niederlage - zu spielen.

Dies ist in der Vergangenheit bereits einigen Teams in Mannschaftsportarten gelungen.

Anzeige

SPORT1 gibt einen Überblick über die Mannschaften, in deren Fußstapfen Flensburg treten will.