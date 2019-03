Sport-Tag: Biathlon-Staffel kämpft um Medaille - LeBron überholt Jordan

Im Achtelfinale der Champions League sorgte Manchester United gegen Paris Saint-Germain für eine Sensation in letzter Sekunde. PSG scheitert erneut im Achtelfinale.

LeBron James hat in der Nacht in der ewigen Scorerliste der NBA Michael Jordan überholt.

Die Biathlon-Staffel kämpft zum WM-Auftakt um eine Medaille und Eintracht Frankfurt möchte seinen Höhenflug in Europa auch gegen Inter Mailand fortsetzen.

Das ist passiert

- Kracher! Manchester United wirft PSG raus

Die "Red Devils" haben die Sensation im Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht und Paris Saint-Germain aus dem Wettbewerb geworfen. Die Entscheidung fiel durch den Videobeweis in der Nachspielzeit: Handelfmeter und Tor für Manchester United! Das Team von Thomas Tuchel scheitert erneut im Achtelfinale. (Zum Bericht)

- Thomas Müllers Klartext an Joachim Löw

Nach seinem überraschenden Aus im DFB-Team hat sich Mittelfeldspieler Thomas Müller in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und geht mit Bundestrainer Joachim Löw hat ins Gericht. Zwar habe er Verständnis für einen Umbruch, aber nicht für die Art und Weise. Er habe "kein Verständnis für die suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung." Der Stil des Bundestrainers habe mit "Wertschätzung nichts zu tun." (Zum Bericht)

- Porto ringt die Roma nach Verlängerung nieder

Auch im zweiten Champions-League-Spiel des Abends gab es eine Überraschung: Der FC Porto siegte nach Verlängerung daheim gegen den AS Rom mit 3:1 und steht trotz 1:2-Niederlage im Hinspiel im Viertelfinale. Nach 90 Minuten stand es 2:1, die Entscheidung brachte ein verwandelter Foullfmeter nach Videobeweis. (Zum Bericht)

- Neururer: Tedesco ohne Zukunft bei Schalke 04

Sportvorstand Christian Heidel hat den Verein bereits verlassen, Domenico Tedesco steht mit dem Rücken zur Wand. SPORT1-Experte Peter Neururer glaubt nicht daran, dass Tedesco noch lange Trainer auf Schalke bleiben wird. "Was er nach dem Spiel gegen Düsseldorf gesagt hat, da hatte ich das Gefühl, als würde er mehr oder weniger um seinen Rausschmiss betteln", sagte Neururer. (Zum Bericht)

- Pre-Playoffs: Eisbären siegen in Straubing

Im ersten Duell der Pre-Playoffs in der DEL setzten sich die Eisbären Berlin nach einem Krimi in der Overtime gegen die Straubing Tigers mit 3:2 durch. Die Nürnberg Ice Tigers gewannen Spiel eins gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:1. (Zum Bericht)

- NBA: Meilenstein! James überflügelt Jordans Bestmarke

Meilenstein für LeBron James gegen die Denver Nuggets. Er zieht in der Liste der besten Punktesammler der NBA-Geschichte an Michael Jordan vorbei. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon-WM: Mixed-Staffel mit Dahlmeier

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Östersund starten die Wettkämpfe - und das deutsche Team hofft gleich auf die erste Medaille. Laura Dahlmeier führt das deutsche Quartett an (Biathlon-WM, Mixed Staffel ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

- Europa League, Achtelfinale: Eintracht Frankfurt - Inter Mailand

Eintracht Frankfurt will weiter vom Wunder in der Europa League träumen. Der erste Schritt: Das Achtelfinalhinspiel in Frankfurt gegen Inter Mailand. Die Italiener reisen ohne ihren Topstürmer Mauro Icardi an. Bei der Eintracht fällt Ante Rebic verletzt aus. (Europa League, Achtelfinale Eintracht Frankfurt - Inter Mailand, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

- Europa League, Achtelfinale: SSC Neapel - FC Salzburg

Nach dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Inter Mailand warten um 21 Uhr weitere hochkarätige Achtelfinalspiele: Der FC Chelsea muss gegen Dynamo Kiew antreten, der SSC Neapel empfängt RB Salzburg und der FC Valencia trifft auf Krasnodar. (Europa League, das Achtelfinale in der Konferenz, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-Bundesliga der Frauen: Dresden - Stuttgart

Erster gegen Dritter: Es ist das Topspiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart ist am 19. Spieltag zu Gast beim Dresdner SC (SPORT1 zeigt die Partie ab 18.25 Uhr live im TV und im STREAM). Beide Teams wollen drei Spieltage vor Schluss die Punkte bei sich behalten.

- 5. Spieltag der Premier League Darts

Weiter geht es in der Premier League Darts mit dem fünften Spieltag live aus Aberdeen (ab 20.30 Uhr live im TV und im STREAM). Das Topspiel tragen der Weltmeister Michael van Gerwen und John Henderson aus. Davor trifft bereits Altstar Raymond van Barneveld auf Peter Wright.

Das Video-Schmankerl

Nachdem er gemeinsam mit Jerome Boateng und Mats Hummels beim DFB-Team aussortiert wurde, meldet sich Thomas Müller nun mit einem Video-Statement zu Wort.