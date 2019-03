Die Adler Mannheim verpassen den Halbfinaleinzug nach einem Overtime-Krimi. Kobe Bryant plaudert aus, wie er Dirk Nowitzki nach Los Angeles locken wollte.

Die DSV-Adler greifen im Teamfliegen nochmal an und in der Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt es zum Spitzenduell zwischen Stuttgart und Potsdam.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen.

Das ist passiert

- Eishockey: Adler verpassen Sweep in Thriller

Die Adler Mannheim haben es verpasst, als erstes Team ins Halbfinale der DEL-Playoffs einzuziehen. In einem hart umkämpften und spektakulärem Spiel musste sich das beste Team der Hauptrunde den Thomas Sabo Ice Tigers mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Basketball: ALBA im Finale gegen Valencia

ALBA Berlin hat im Basketball-EuroCup zum zweiten Mal das Finale erreicht und bekommt es wie vor neun Jahren mit dem spanischen Klub Valencia Basket zu tun. (Zum Bericht)

- Fußball: Wie Hoeneß Coman mit Keksen half

Kingsley Coman ist einer der zentralen Bausteine beim anstehenden Umbruch des FC Bayern. Der französische Wirbelwind soll - wie die scheidenden Franck Ribery und Arjen Robben - beim deutschen Rekordmeister auf dem Flügel eine Ära prägen. (Zum Bericht)

- Fußball: Mega-Blamage: Doll stocksauer

Der kriselnde Bundesligist Hannover 96 hat sich gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld blamiert. (Zum Bericht)

- NBA: LeBrons Lakers verpassen Playoffs

Das Playoff-Aus für NBA-Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers ist besiegelt. Die 106:11-Niederlage gegen die Brookyln Nets besiegelte nun auch rechnerisch das Playoff-Aus für die Lakers, die damit zum sechsten Mal in Folge nicht an der Meisterrunde teilnehmen - neuer Negativ-Rekord der Franchise. (Zum Bericht)

- NBA: Bryant wollte Nowitzki zu L.A. holen

In einem Interview mit ESPN spricht Kobe Bryant über seine Teamtreue. Dabei erzählt er eine Anekdote, wie er versuchte, Dirk Nowitzki nach Los Angeles zu lotsen. (Zum Bericht)

- College Basketball: Williamson führt Duke zum Sieg

Dickes Ausrufezeichen von Supertalent Zion Williamson bei seinem ersten March-Madness-Auftritt! Der künftige Nummer-Eins-Pick im NBA-Draft hat mit den topgesetzen Duke Blue Devils beim NCAA-Tournament die nächste Runde erreicht. Gegen North Dakota State setzte sich Duke mit 85:62 durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Skifliegen: Teamwettbewerb in Planica

In Vikersund zeigten die DSV-Adler mit dem zweiten Rang hinter Slowenien, dass auch im Skifliegen mit dem deutschen Team zu rechnen ist. In Planica will man daher wieder ganz vorne mitspringen. (Skifliegen: Teamwettbewerb in Planica, ab 10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 3. Liga: Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden

Am 30. Spieltag kommt es zwischen dem Halleschen FC und dem SV Wehen Wiesbaden zum Top-Verfolgerduell. Beiden Teams hilft nur ein Sieg, um den Kontakt zu Karlsruhe und Osnabrück zu halten. Aber gleichzeitig gilt auch: Verlieren verboten. (3. Liga, 30. Spieltag: Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden, ab 14 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon: Verfolgung in Oslo

In Oslo trifft sich die Biathlon-Elite zu den letzten Wettkämpfen in dieser Saison. Zuerst kämpfen die Frauen in der 10km Verfolgung um die letzten Podestplätze in dieser Disziplin. Franziska Preuß hat als Zweite des Sprints gute Chancen. (Biathlon: 10km Verfolgung der Frauen, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker). Danach gehen die Männer an den Start und versuchen, den Siegeszug von Johannes Thingnes Bö zu verhindern (Biathlon: 12,5km Verfolgung der Männer, ab 17.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- eSports: eFootball.Pro League

Hinter dem Konzept der neuen Liga, in der Pro Evolution Soccer (PES) gespielt wird, stehen sowohl der japanische Spiele-Hersteller KONAMI als auch Gerard Piqué, Starspieler des FC Barcelona und Weltmeister von 2010. Insgesamt nehmen sechs europäische Topklubs an dem Wettbewerb teil, darunter mit dem FC Schalke 04 auch ein deutsches Team. (eFootball.Pro League: Pro Evolution Soccer Matchday 4, ab 16 Uhr LIVE auf eSports1)

- Handball: Deutschland - Niederlande

Die deutschen Handballerinnen bewältigten im Vorjahr einen Umbruch und präsentierten sich bei der Europameisterschaft 2018 mit einer verjüngten Mannschaft. Am Ende stand Platz 10 für das Team von Bundestrainer Henk Groener. Mit dem Match gegen die Niederlande startet für die DHB-Frauen die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan, die am 30. November beginnt. (Handball Länderspiel: Deutschland - Niederlande, ab 16 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Volleyball Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SC Potsdam

Am 22. Spieltag misst sich Vizemeister Allianz MTV Stuttgart mit dem SC Potsdam. Die Stuttgarterinnen sind stark in die Saison gestartet, besiegten auch Meister SSC Palmberg Schwerin und träumen vom Titel. (Volleyball Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SC Potsdam, ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind zurück im Nationalteam - Beide haben seit der WM 2018 pausiert, jetzt sind sie zurück in ihren Nationalmannschaften. Ronaldo oder Messi - wer kann die erfolgreichere Bilanz vorweisen?