In der Fußball-Bundesliga geht das Fernduell um die Meisterschaft in die nächste Runde. Die punktgleichen Kontrahenten FC Bayern München und Borussia Dortmund mssten beide am Nachmittag ran. Während die Bayern in Freiburg Punkte ließen, rettete Alcacer einmal mehr den BVB.

Beim Qualifying zum Großen Preis in Bahrain hat Sebastian Vettel im Ferrari die Pole Position verpasst. Der Deutsche musste sich seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben, starte aber von Rang zwei und distanzierte Mercedes-Kontrahent Lewis Hamilton (3.).

Das ist passiert

- Bundesliga: Bayern verliert Tabellenführung

Der FC Bayern München ist im Titelrennen der Bundesliga überraschend beim SC Freiburg ins Stolpern geraten. Eine Woche vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund mussten die Bayern nach zuvor sechs Siegen in Serie und 17:1 Toren in den letzten drei Spielen wieder einen Dämpfer hinnehmen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Alcacer rettet BVB gegen Wolfsburg

Borussia Dortmund hat dank Paco Alcacer im Titelrennen der Bundesliga einen Big Point gelandet. Auch ohne den werdenden Vater Marco Reus besiegte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre den VfL Wolfsburg durch zwei späte Tor des Spaniers mit 2:0 (0:0). (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gladbach geht in Düsseldorf unter

Borussia Mönchengladbach hat nach einem historischen Fehlstart einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor völlig verdient mit 1:3 (0:3) bei Fortuna Düsseldorf. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Werder träumt dank Kruse von Europa

Beim 3:1 (2:0)-Sieg der Hanseaten gegen Mainz 05 bereitete Max Kruse die frühe Führung durch Milot Rashica (3.) vor, das 2:0 und 3:1 erzielte der Bremer Kapitän in der 36. bzw. 63. Minute selbst. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Club mit Lebenszeichen

Der 1. FC Nürnberg hat seine historische Durststrecke beendet und darf dank Torjäger Mikael Ishak wieder vom Wunder Klassenerhalt träumen. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel verpasst Pole

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Bahrain die Pole Position verpasst. Der Deutsche musste sich seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben, starte aber von Rang zwei und distanzierte Mercedes-Kontrahent Lewis Hamilton (3.). (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV verpasst Sprung nach oben

Der Hamburger SV kann in der Fremde nicht mehr gewinnen. Seit sechs Partien warten die Hanseaten auf einen Sieg. Auch in Bochum ist es am Ende nur ein torloses Remis. Damit verpasste der Bundesliga-Absteiger den Sprung an die Tabellenspitze. (Zum Bericht)

- Premier League: ManCity zurück auf Rang eins

Manchester City feiert einen lockeren Sieg beim FC Fulham und erobert Platz eins zurück. Leroy Sane ist lediglich Bankdrücker, Ilkay Gündogan darf spielen. (Zum Bericht)

- Ismael exklusiv: Das macht Hernandez aus

Lucas Hernandez spielt ab der kommenden Saison für den FC Bayern. Bei SPORT1 spricht sein Landsmann Valerien Ismael über den Rekordtransfer der Bundesliga. (Zum Bericht)

- Transfers: Gündogan vor Abschied?

ManCity muss wohl befürchten, dass Ilkay Gündogan im Sommer geht. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan soll Informationen von Goal und SPOX zufolge Gespräche mit Manchester City über eine Vertragsverlängerung erstmal gestoppt haben. Dem Bericht nach soll sich der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht sicher sein, ob er die nächsten Jahre noch Stammspieler bleibt. (Zum Bericht)

- Warriors ärgern sich über Schiri-Entscheidung

Die Golden State Warriors verlieren gegen die Minnesota Timberwolves denkbar in der Overtime. Nach dem Spiel sehen sie dafür vor allem den Unparteiischen als Verantwortlichen, der ihnen ein Vier-Punkte-Spiel verweigerte. Die Denver Nuggets besiegen währenddessen Oklahoma City Thunder. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: FC Bayern und BVB im Fernduell

Im Abendspiel der Bundesliga treffen RB Leipzig und Hertha BSC (Bundesliga: RB Leipzig - Hertha BSC, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) aufeinander. Die Leipziger - mit der mit Abstand besten Abwehr der Liga - wollen am 27. Spieltag ihren dritten Tabellenplatz verteidigen. Die Hertha verliert dagegen die europäischen Ränge immer weiter aus den Augen.

Das müssen Sie heute sehen

- Wasserball: Hannover in der Champions League

Die Wasserballer von WASPO98 Hannover messen sich in der Champions League mit den besten Mannschaften Europas. Als Ausrichter ist der Deutsche Meister bereits für die Finalrunde qualifiziert. Am 11. Spieltag traf Hannover auf Hauptrundenneuling Jadran Split. SPORT1 zeigt die Highlights der Partie ab 19 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Eine Reporterin aus den USA sorgt mit ihrer Frage auf der Pressekonferenz des FC Liverpool für einen Lachanfall bei Jürgen Klopp.