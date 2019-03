Denise Herrmann feiert den größten Erfolg ihrer Karriere und holt Gold in der Verfolgung.

Der Hamburger SV bezwingt St. Pauli im Nordderby und rückt an den 1. FC Köln heran.

Der 1. FC Nürnberg unterliegt der TSG Hoffenheim und muss sich weiter mit dem Abstieg anfreunden.

Das ist passiert

- Beckenbauer kritisiert Löw

Auch Franz Beckenbauer hat Bundestrainer Joachim Löw für die Ausbootung des Weltmeister-Trios Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft kritisiert. (Zum Bericht)

- Allofs: Löw überschreitet Kompetenz

Der ehemalige Wolfsburger Geschäftsführer Klaus Allofs hat Bundestrainer Joachim Löw für die Ausbootung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller aus der deutschen Nationalmannschaft scharf kritisiert. (Zum Bericht)

- WM-Heldin kommt böse zu Sturz

Die Skispringerinnen Juliane Seyfarth (Ruhla) und Katharina Althaus (Oberstdorf) sind nach ihren beiden WM-Titeln von Seefeld auch beim Weltcup in Oslo auf das Podest geflogen.

Beim Sieg der Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz zum Auftakt der Frauen-Premiere der Raw-Air-Tour belegten Seyfarth und Althaus die Plätze zwei und drei.

Überschattet wurde der Wettkampf vom heftigen Sturz Ramona Straubs. (Zum Bericht)

- Johaug dominiert - Henning glänzt

Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug hat auch beim Heimspiel in Oslo ihre Kontrahentinnen deklassiert.

Beim traditionellen 30-km-Rennen am Holmenkollen setzte sich die 30-Jährige nach 1:18:54,5 Stunden im klassischen Stil mit gewaltigen 1:45,9 Minuten Vorsprung auf die Russin Natalja Neprjajewa durch. (Zum Bericht)

- Furiose Herrmann stürmt zu Gold

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat in der Verfolgung über 10 km bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund den Titel gewonnen. (Zum Bericht)

- Reds schießen sich für Bayern warm

Generalprobe geglückt: Drei Tage vor dem Rückspiel des Achtelfinals der Champions League gegen den FC Bayern schlägt der FC Liverpool in der englischen Premier League den FC Burnley trotz frühem Rückstand mit 4:2. (Zum Bericht)

- HSV triumphiert im Stadtderby

Schwarz-Weiß-Blaue Party auf dem Kiez: Der Hamburger SV hat das emotionale Zweitliga-Stadtderby beim FC St. Pauli für eine Machtdemonstration genutzt und den Erzrivalen im Aufstiegsrennen auf sieben Punkte distanziert. (Zum Bericht)

- Ice Tigers zittern sich weiter

Die Thomas Sabo Ice Tigers haben nach einem erneuten Overtime-Krimi als letztes Team der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihr Viertelfinal-Ticket gebucht. (Zum Bericht)

- TSG verlängert Club-Horrorserie

Die Erleichterung stand den Profis der TSG Hoffenheim ins Gesicht geschrieben. Nach dem Pflichtsieg gegen Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg wurde vor allem Doppeltorschütze Andrej Kramaric in den Reihen der Kraichgauer gefeiert. (Zum Bericht)

ganzer Linie. Trotzdem setzt es im Prestigeduell eine Pleite. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Hannover 96 - Bayer Leverkusen

Für Hannover 96 gilt das gleiche wie für Nürnberg. In der aktuellen Lage helfen nur noch Siege. Allerdings kommt mit der Werkself ein ziemlich harter Brocken nach Niedersachsen. In den letzten Wochen scheinen die Spieler das Bosz-System verstanden zu haben und überrollten ihre Gegner teilweise. (Bundesliga: Hannover 96 - Bayer Leverkusen, ab 18.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

